LPDDR5 RAM bellekli Xiaomi telefonlar yolda

Donanımların daha hızlı ve daha verimli çalışmasını sağlayacak olan DDR5 bellek teknolojisi hacimli üretime başlamış durumda ve gelecek yıl ilk örnekler piyasada olacak. Üreticiler bu alanda ilk olmak için çalışıyor.

Devrim çok yakında

Redmi K30 modelinin tanıtımını yapan Xiaomi alt markası Redmi yöneticisi Lu Weibing, gelecek yılın ilk aylarında LPDDR5 RAM bellekleri pazarda göreceğimizi ifade etti. Weibing belleklerin Xiaomi telefonlarda mı yoksa Redmi telefonlarda mı olacağı konusunda net bir bilgi vermedi.

Diğer taraftan 8GB LPDDR5 bellek ve 64GB depolama seçeneğinin 560$ civarında satılacak çok iyi bir konfigürasyon olacağı yönünde de bir açıklaması var ancak buradaki tanımlama tam anlaşılmıyor.

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Daha az güç tüketen ve taşınabilir sistemler için ideal olan LPDDR5 RAM bellekler üretim konusunda verimliliği yakalamış durumda. 5G ve AI odaklı akıllı telefonları hedefleyen Samsung ilk 12Gb LPDDR5 belleklerin üretimine başlamış durumda. Bellekler 5500Mbps veri aktarım hızına ulaşıyor ve LPDDR4X belleklere göre yüzde 30 daha iyi.

Tek bir 12GB LPDDR5 RAM bellek paketinde 44GB/s veri transfer hızları mümkün oluyor. Samsung yeni bir entegre devre tasarımı ile enerji tasarrufunu da yüzde 30 arttırmış durumda. Gelecek yıl başlarında Samsung, Xiaomi, Oppo veya Sony gibi devlerin en az birinde LPDDR5 bellek görecek gibiyiz.

https://www.gizmochina.com/2019/12/11/redmis-lu-weibing-says-lpddr5-ram-is-coming-in-2020-q1-on-redmi-k30-5g/