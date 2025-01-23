Merakla beklenen bilim-kurgu filmi Mickey 17'nin yeni fragmanı yayınlandı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Memories of Murder, The Host, Mother gibi birbirinden başarılı filmlere imza attıktan sonra Oscar kazandığı Parasite ile kariyerinin zirvesini yaşayan Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho, beş yıllık aranın ardından yeni bir filmle geri dönüyor. Bong Joon-ho'nun bilim-kurgu türündeki yeni filmi Mickey 17, mart ayında sinemaseverlerle buluşacak. Ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın başrolünü üstlendiği film için heyecanlı bekleyiş sürerken, filmden yeni bir fragman daha yayınlandı.

Mickey 17, Türkiye'de 7 Mart'ta Vizyona Girecek

Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmaya insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Mickey'nin klonları bu görevler sırasında defalarca öldükten sonra Mickey 17 bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.

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Mickey'yi ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alıyor.

Daha önce birkaç kez ertelenen Mickey 17, nihayet 17 Mart'ta gösterime girecek. Filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilrsiniz.

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