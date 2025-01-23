Merakla beklenen bilim-kurgu filmi Mickey 17'nin yeni fragmanı yayınlandı

Mickey 17, Türkiye'de 7 Mart'ta Vizyona Girecek
Mickey 17, Edward Ashton'ın Mickey7 adlı bilim-kurgu romanından sinemaya uyarlandı. Ashton'ın romanı, Mickey adlı bir klona odaklanıyor. Öldükten sonra hafızası büyük ölçüde korunarak yeni bir versiyonu üretilebilen bir klon, bir Expendable olan Mickey, bir öte gezegene koloni kurmaya insanlar tarafından en tehlikeli görevlerde kullanılıyor. Mickey'nin klonları bu görevler sırasında defalarca öldükten sonra Mickey 17 bu görevdeki ve dünyadaki yerini sorgulamaya başlıyor.
Mickey'yi ünlü oyuncu Robert Pattinson'ın canlandırdığı filmin oyuncu kadrosunda Naomi Ackie, Steven Yeun, Toni Collette ve Mark Ruffalo gibi isimler yer alıyor.
Daha önce birkaç kez ertelenen Mickey 17, nihayet 17 Mart'ta gösterime girecek. Filmden yayınlanan yeni fragmanı aşağıda bulabilrsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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