Lumicle şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı indirimi: Sadece 5 kuruş!

Lumicle'dan 29 Ekim kampanyası
2022 yılında faaliyetlerine başlayan Lumicle, yaptığı açıklamada 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde tüm şarj işlemlerini sabit 5 TL’ye indirdi. 29 Ekim günü için ise fiyat yalnızca 5 kuruş olarak belirlendi.
Lumhouse’un bünyesinde kurulan şirket, halihazırda neredeyse yüz adet istasyona sahip. Firma, elektrikli araç şarj istasyonu kampanyası için yaptığı açıklamada bu tarihlerdeki indirimli fiyatların her marka elektrikli araç için geçerli olduğunun da altını çizdi.
Bununla birlikte şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı için tek indirim yapan Lumicle değil. Togg’da Trugo şarj ağında 101kWs şarj hediyesi vereceğini duyurmuştu. Benzer şekilde Tesla, 29 Ekim’de tüm elektrikli araçlar için superchargerların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ayrıca WAT Mobilite, kendi istasyonlarında cazip fiyat indirimleri yapacağını ifade etmişti.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu