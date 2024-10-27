Lumicle şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı indirimi: Sadece 5 kuruş!

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Tam Boyutta Gör Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak Lumicle, elektrikli araç kullanıcılarına büyük bir sürpriz yaparak şarj istasyonlarında indirim kampanyası başlatıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi hedefleyen Lumicle, bu özel günlerde şarj hizmetlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

Lumicle'dan 29 Ekim kampanyası

2022 yılında faaliyetlerine başlayan Lumicle, yaptığı açıklamada 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde tüm şarj işlemlerini sabit 5 TL’ye indirdi. 29 Ekim günü için ise fiyat yalnızca 5 kuruş olarak belirlendi.

Lumhouse’un bünyesinde kurulan şirket, halihazırda neredeyse yüz adet istasyona sahip. Firma, elektrikli araç şarj istasyonu kampanyası için yaptığı açıklamada bu tarihlerdeki indirimli fiyatların her marka elektrikli araç için geçerli olduğunun da altını çizdi.

Togg'dan Cumhuriyetimizin 101. yılına özel şarj hediyesi 1 gün önce eklendi

Bununla birlikte şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı için tek indirim yapan Lumicle değil. Togg’da Trugo şarj ağında 101kWs şarj hediyesi vereceğini duyurmuştu. Benzer şekilde Tesla, 29 Ekim’de tüm elektrikli araçlar için superchargerların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ayrıca WAT Mobilite, kendi istasyonlarında cazip fiyat indirimleri yapacağını ifade etmişti.

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Lumicle şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı indirimi