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    Lumicle şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı indirimi: Sadece 5 kuruş!

    Lumhouse’un bünyesindeki Lumicle, şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı için indirim kampanyası başlattı. Firma, 29 Ekim tarihinde yalnızca 5 kuruş/kWh ücretlendirme uygulayacak.
    Lumicle şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı indirimi Tam Boyutta Gör
    Cumhuriyetimizin 101. yılına özel olarak Lumicle, elektrikli araç kullanıcılarına büyük bir sürpriz yaparak şarj istasyonlarında indirim kampanyası başlatıyor. Elektrikli araçların yaygınlaşmasını ve sürdürülebilir ulaşımı desteklemeyi hedefleyen Lumicle, bu özel günlerde şarj hizmetlerini daha erişilebilir hale getiriyor.

    Lumicle'dan 29 Ekim kampanyası

    2022 yılında faaliyetlerine başlayan Lumicle, yaptığı açıklamada 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde tüm şarj işlemlerini sabit 5 TL’ye indirdi. 29 Ekim günü için ise fiyat yalnızca 5 kuruş olarak belirlendi.

    Lumhouse’un bünyesinde kurulan şirket, halihazırda neredeyse yüz adet istasyona sahip. Firma, elektrikli araç şarj istasyonu kampanyası için yaptığı açıklamada bu tarihlerdeki indirimli fiyatların her marka elektrikli araç için geçerli olduğunun da altını çizdi.

    Bununla birlikte şarj istasyonlarında Cumhuriyet Bayramı için tek indirim yapan Lumicle değil. Togg’da Trugo şarj ağında 101kWs şarj hediyesi vereceğini duyurmuştu. Benzer şekilde Tesla, 29 Ekim’de tüm elektrikli araçlar için superchargerların ücretsiz olacağını açıklamıştı. Ayrıca WAT Mobilite, kendi istasyonlarında cazip fiyat indirimleri yapacağını ifade etmişti.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 3 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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