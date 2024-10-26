Togg'dan Cumhuriyetimizin 101. yılına özel şarj hediyesi

Togg T10X araç sahiplerine şarj hediyesi
Trugo resmi X hesabı üzerinden, Türkiye’nin 81 ilindeki 719 DC, 268 AC istasyonunda 29 Ekim günü, Cumhuriyetimizin 101.yılına özel 101kWs şarj hediyesinin T10X kullanıcılarını beklediğini duyurdu.
Ancak, Tesla’nın aksine araç modeli ve süre kısıtlaması var. Yalnızca Togg T10X kullanıcılarına özel şarj hediyesi bakiyesinin 29 Ekim 00:00’da araç sahiplerinin Trugo hesaplarına tanımlanacağı ve 23.59'a kadar geçerli olacağı açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu