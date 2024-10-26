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Tam Boyutta Gör Tesla, Cumhuriyeti’mizin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim’de tüm elektrikli araçlar için superchargerların ücretsiz olacağını duyurmuştu. Togg, geç te olsa duyuruyu yaptı ancak Tesla kadar cazip bir fırsat değil; 29 Ekim günü T10X elektrikli araç sahipleri şarj hediyesinden faydalanabilecek.

WAT Mobilite’den 29 Ekim’e özel şarj istasyonlarında kampanya 22 sa. önce eklendi

Togg T10X araç sahiplerine şarj hediyesi

Trugo resmi X hesabı üzerinden, Türkiye’nin 81 ilindeki 719 DC, 268 AC istasyonunda 29 Ekim günü, Cumhuriyetimizin 101.yılına özel 101kWs şarj hediyesinin T10X kullanıcılarını beklediğini duyurdu.

Ancak, Tesla’nın aksine araç modeli ve süre kısıtlaması var. Yalnızca Togg T10X kullanıcılarına özel şarj hediyesi bakiyesinin 29 Ekim 00:00’da araç sahiplerinin Trugo hesaplarına tanımlanacağı ve 23.59'a kadar geçerli olacağı açıklandı.

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Togg'dan Cumhuriyetimizin 101. yılına özel şarj hediyesi