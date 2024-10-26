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    Anlık Bildirim

    Togg'dan Cumhuriyetimizin 101. yılına özel şarj hediyesi

    Tesla'nın ardından Togg da elektrikli araç sürücülerine şarj müjdesini verdi. TOGG, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'mıza özel 101kWs şarj hediye edeceklerini duyurdu.
    togg t10x şarj hediyesi 29 ekim cumhuriyet bayramı Tam Boyutta Gör
    Tesla, Cumhuriyeti’mizin 101. yılını kutlamak için 29 Ekim’de tüm elektrikli araçlar için superchargerların ücretsiz olacağını duyurmuştu. Togg, geç te olsa duyuruyu yaptı ancak Tesla kadar cazip bir fırsat değil; 29 Ekim günü T10X elektrikli araç sahipleri şarj hediyesinden faydalanabilecek.

    Togg T10X araç sahiplerine şarj hediyesi

    Trugo resmi X hesabı üzerinden, Türkiye’nin 81 ilindeki 719 DC, 268 AC istasyonunda 29 Ekim günü, Cumhuriyetimizin 101.yılına özel 101kWs şarj hediyesinin T10X kullanıcılarını beklediğini duyurdu.

    Ancak, Tesla’nın aksine araç modeli ve süre kısıtlaması var. Yalnızca Togg T10X kullanıcılarına özel şarj hediyesi bakiyesinin 29 Ekim 00:00’da araç sahiplerinin Trugo hesaplarına tanımlanacağı ve 23.59'a kadar geçerli olacağı açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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