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    Luna Foundation'dan 100 milyon dolarlık yeni Bitcoin alımı

    LUNA Foundation Guard, Bitcoin satın almaya devam ediyor. Son olarak 100 milyon dolarlık yeni alım yaparak rezervindeki Bitcoin miktarını 40 binin üzerine çıkardı.
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    Luna Foundation'ın BTC rezervi 40 bin adedin üzerine çıktı
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    LUNA Foundation Guard, sık sık Bitcoin (BTC) alımları ile dikkatleri üzerine çekiyor. TerraUSD algoritmik stablecoin’ini desteklemek için Bitcoin yatırımında bulunan Luna Foundation Guard (LFG), 100 milyon dolarlık ek Bitcoin (BTC) satın alarak toplam varlıklarını 42.406 BTC’ye çıkardı.

    Luna Foundation’ın Rezervindeki Bitcoin Miktarı: 42 bin 406 BTC

    Kar amacı gütmeyen Luna Foundation Guard (LFG),  geçen hafta sonunda 173 milyon dolar değerinde Bitcoin (BTC) satın almış ve elinde tuttuğu Bitcoin miktarını 40 bine yaklaştırmıştı. Yeniden Bitcoin (BTC) alımı yaptı . LUNA Foundation Guard, bu kez 100,6 milyon dolar değerinde 2.508,94 BTC daha satın aldı. Rezervdeki toplam BTC miktarı 42.406 BTC’ye çıktı.

    Hatırlatmak gerekirse geçtiğimiz hafta boyunca, Luna Foundation Guard bir dizi kripto para satın alımı gerçekleştirdi. Bunlara örnek verecek olursak vakıf, 6 Nisan’da 230 milyon dolar Bitcoin ve 8 Nisan’da ise 200 milyon dolar değerinde AVAX satın aldığını duyurmuştu.

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    Türkiye'yi Ay'a taşıyacak: Milli Hibrit İtki Sistemi

    alfa-x 24 dakika önce

    mühendislerimize bu imkanları sağlayıp onların yolunu açanlara ve bu yolda gece gündüz bizler için çalışanlara sonsuz teşekkürler

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