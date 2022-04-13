Ethereum geliştiricisi hapse mahkum oldu

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Ethereum blok zincirinin önemli geliştiricileri arasında yer alan ve WikiScanner indeksleme platformunun da kurucusu olan Virgil Griffith ambargoları delmek suçundan 5 yıl hapse mahkum edildi.

Ethereum geliştiricisine şok

Kripto paraların yıllardır kara para aklama ve özellikle Rusya işgalinde şahit olduğumuz ambargolardan kaçınma gibi kanunsuz işlerde kullanıldığına dair eleştiriler yapılıyor. Kanun kuvvetleri bu konularda oldukça hassas.

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Yıllarca Ethereum ağında çalışan ve WikiScanner platformunun kurucusu olan Virgil Griffith, 2019 yılında Kuzey Kore’nin başkenti Pyongyang’da yaptığı bir konuşma sonrasında ABD’de göz altına alınmıştı. ABD mahkemeleri Griffith’i yargılamaktaydı.

Ambargoları delmek için kripto paralar üzerinden tavsiyelerde bulunduğu suçlamasıyla Griffith toplamda 63 ay hapse mahkum edildi. Ayrıca 100 bin dolar da tazminat ödeyecek. 2 yıl tutukluluk süreci içerisinde 14 aylık kefaletle serbest bırakılma süresi var. Kalan 10 aylık süre ise zor şartlar altında geçtiği için ikiye katlanarak sayılacak.



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