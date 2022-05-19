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    LUNA Vakfına soruşturma açılıyor, Do Kwon’un mal varlığına el konabilir

    Sayısız yatırımcıyı mağdur ederek kripto para piyasasından adeta silinen LUNA ve UST birimleri mercek altına alınıyor. Güney Kore milyar dolarlık kayıpların hesabını sormaya niyetli. 
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    LUNA

    Kripto para dünyasında Mt. Gox saldırısından bile daha büyük bir skandal olarak gösterilen LUNA ve UST para birimlerinin çöküşünün etkisi halen geçmedi. Piyasaya 7 trilyon adet sürülen LUNA’nın fiyatı 1 centin yüzde biri bile etmezken UST stabil parası da 10 centin altına indi. Pek çok yatırımcıyı mağdur eden LUNA Vakfı soruşturmalara ve davalara konu oluyor.

    Güney Kore harekete geçti

    Hafta başında Güney Kore iktidar partisinden bir milletvekilinin Terra LUNA Vakfı kurucusu Do Kwon’u ifade için meclise çağırdığı gündeme gelmişti. Şimdi ise Güney Kore finansal komisyonları LUNA ve UST ile ilgili bilgi toplamaya başladı.

    Gelen bilgilere göre komisyon yetkilileri yerel borsalardan LUNA ve UST çöküşü ile ilgili bilgi talep ediyor. O dönemdeki ticaret hacmi, yatırımcılar ve borsaların çöküşe yönelik aldığı tedbirler istenen bilgiler arasında. Ayrıca özel bir suç biriminin de görevlendirildiği ifade ediliyor.

    Diğer taraftan mağdur yatırımcılar Do Kwon’un mal varlığına tedbir konulması için dava açmaya başladı. Do Kwon ve Shin Hyun-song tarafından 2018 yılında kurulan şirketin yüksek oranlı kâr payı havuzları ile dolandırıcılık yaptığı ve mağduriyetin bu nedenle ağırlaştığı iddia ediliyor.

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    supervisorberk 22 saat önce

    Hep boş laf hep boş laf icraat gösterin artık vatandaşı rahat ettirmek yerine fiber dilencisi yapanlarada yazıklar olsun

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    [resim] [resim] kodak cx7220 fotoğraf makinası düğmesine çok benziyor tuş

    U
    uberburak 3 gün önce

    sonuçta bir şekilde olay dönüyor.

    B
    balkaptan 3 gün önce

    Çok iyi Bime Ne Zamana Gelir :D

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