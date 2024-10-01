M1 iMac kullanıcılarından şikayet yağıyor: Ekranda yatay çizgi!

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Tam Boyutta Gör M1 işlemcili 24 inç iMac, ilginç bir sorunla gündemde. Kullanıcılar, bilgisayarı satın aldıktan bir süre sonra ekranda aniden yatay çizgi belirdiğine dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Sorunun neden kaynaklandığı, kaç kullanıcının etkilendiği belirsiz.

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M1 çipli iMac'lerde yatay çizgi sorunu

Tam Boyutta Gör Sorunu yaşayan kullanıcılar, iMac’i satın aldıktan yaklaşık 18 - 24 ay sonra ekranda yatay çizgilerin belirlemeye başladığını söylüyor. AppleCare+ satın alınmamışsa, sorun Apple’ın standart bir yıllık garanti kapsamı dışında kalıyor. Soruna ilişkin Apple ile iletişime geçen birkaç kullanıcı, Apple’ın kendilerine istisna olarak iMac’leri ücretsiz onarma teklifi ettiğini söylese de, servis için ödeme yapmak zorunda kalan kullanıcılar da var.

İlgili sorun, iMac’in sağ üst köşesinin dokunulmayacak kadar ısınma sonucunda oluşuyor ancak bu duruma neyin sebebiyet verdiği belirsiz. Şikayetlerin bir buçuk iki yıl sonra çıkması da ilginç. Bu donanımsal sorunun Mayıs 2021’de piyasaya sürülen belirli iMac modellerinde oluştuğu tahmin ediliyor.

Apple, bazı donanım sorunları için servis programları sunuyor ancak bu iMac sorunu için başlatıp başlatmayacağı belirsiz. Apple’dan soruna ilişkin açıklama bekleniyor.

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