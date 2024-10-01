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    Anlık Bildirim

    M1 iMac kullanıcılarından şikayet yağıyor: Ekranda yatay çizgi!

    M1 çipli iMac kullanıcıları, bilgisayarı satın aldıktan bir süre sonra ekran yatay çizgi oluştuğuna dair Apple Destek forumları ve sosyal ağlarda şikayetlerini bildirmeye başladı.
    M1 iMac ekran sorunu Tam Boyutta Gör
    M1 işlemcili 24 inç iMac, ilginç bir sorunla gündemde. Kullanıcılar, bilgisayarı satın aldıktan bir süre sonra ekranda aniden yatay çizgi belirdiğine dair şikayetlerde bulunmaya başladı. Sorunun neden kaynaklandığı, kaç kullanıcının etkilendiği belirsiz.

    M1 çipli iMac'lerde yatay çizgi sorunu

    M1 işlemcili iMac yatay çizgi sorunu Tam Boyutta Gör
    Sorunu yaşayan kullanıcılar, iMac’i satın aldıktan yaklaşık 18 - 24 ay sonra ekranda yatay çizgilerin belirlemeye başladığını söylüyor. AppleCare+ satın alınmamışsa, sorun Apple’ın standart bir yıllık garanti kapsamı dışında kalıyor. Soruna ilişkin Apple ile iletişime geçen birkaç kullanıcı, Apple’ın kendilerine istisna olarak iMac’leri ücretsiz onarma teklifi ettiğini söylese de, servis için ödeme yapmak zorunda kalan kullanıcılar da var.

    İlgili sorun, iMac’in sağ üst köşesinin dokunulmayacak kadar ısınma sonucunda oluşuyor ancak bu duruma neyin sebebiyet verdiği belirsiz. Şikayetlerin bir buçuk iki yıl sonra çıkması da ilginç. Bu donanımsal sorunun Mayıs 2021’de piyasaya sürülen belirli iMac modellerinde oluştuğu tahmin ediliyor.

    Apple, bazı donanım sorunları için servis programları sunuyor ancak bu iMac sorunu için başlatıp başlatmayacağı belirsiz. Apple’dan soruna ilişkin açıklama bekleniyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/10/01/m1-imac-horizontal-lines-issue/ https://discussions.apple.com/thread/255220596
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 6 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 3 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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