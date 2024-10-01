M1 iMac kullanıcılarından şikayet yağıyor: Ekranda yatay çizgi!

İlgili sorun, iMac’in sağ üst köşesinin dokunulmayacak kadar ısınma sonucunda oluşuyor ancak bu duruma neyin sebebiyet verdiği belirsiz. Şikayetlerin bir buçuk iki yıl sonra çıkması da ilginç. Bu donanımsal sorunun Mayıs 2021’de piyasaya sürülen belirli iMac modellerinde oluştuğu tahmin ediliyor.
Apple, bazı donanım sorunları için servis programları sunuyor ancak bu iMac sorunu için başlatıp başlatmayacağı belirsiz. Apple’dan soruna ilişkin açıklama bekleniyor.
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.