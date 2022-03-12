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    M2 çipli MacBook Air ve MacBook Pro 13 inç bu yıl duyurulacak

    M1, M1 Pro, M1 Max ve M1 Ultra derken artık sıra M2 çipinde. Endüstri kaynaklarından gelen son bilgilere göre Apple, yıl bitmeden M2 çipli yeni MacBook modellerini kullanılarla buluşturacak.
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    M2 çipli MacBook Air ve MacBook Pro 13 inç bu yıl duyurulacak
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    Mart etkinliğinde M1 Ultra yonga setli Mac Studio'yu duyuran Apple, şimdi de M2 çipli MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro üzerinde çalışıyor. Öyle ki endüstri kaynaklarından gelen bilgilere göre Cupertino'lu teknoloji devi bu yıl bitmeden M2 yongasına sahip yeni MacBook modellerini duyuracak.

    M1'in halefi olacak

    9to5mac tarafından hazırlanan yeni bir raporda, Apple'ın M2 çipli MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro'yu bu yıl içinde piyasaya süreceği belirtiliyor. "Staten" kod adına sahip ve A15 Bionic yongasını temel alması beklenen çipin, 8 çekirdekli CPU ve 10 çekirdekli GPU kümelemesi ile geleceği söyleniyor.

    Giriş seviyesi M1 çipinin halefi olması beklenen M2 yongasının, M1 Pro ve M1 Max kadar performanslı olması ise beklenmiyor. M2 çipli MacBook Air ve MacBook Pro 13 inç modellerinin yıl sonlarına doğru duyurulması kuvvetle muhtemel.

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