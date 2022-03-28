M2 işlemci ve MagSafe şarj desteğine sahip yeni iPad Pro, sonbaharda geliyor

Apple'ın önümüzdeki sonbaharda M2 işlemciyle güçlendirilmiş bir iPad Pro piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Gelen bilgiler şirketin 2018'den bu yana göreceğimiz en büyük tablet güncellemesi ile karşımıza çıkacağı yönünde.
Hatırlayacağınız üzere Apple, iPad Pro'yu en son 2018 yılında ince çerçeveli ekran ve USB-C bağlantı noktası ile önemli ölçüde güncellemişti. Gurman ayrıca şirketin yeni nesil iPad Pro'da MagSafe şarj desteğine yer vermesini de bekliyor.
M2 işlemci söylentileri
Şu an için M2 çipi hakkında da çok az bilgi var. Gurman'a göre işlemci M1 ile aynı sekiz çekirdekli CPU'ya sahip olacak. Bununla birlikte şirketin M2'yi bu yıl çıkış yapacağı söylenen yeni 13 inç MacBook Pro, Mac Mini ve 24 inç iMac'te de kullanması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi
Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.
ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)
"yerli uçağımız göklerde"