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    Anlık Bildirim

    M2 işlemci ve MagSafe şarj desteğine sahip yeni iPad Pro, sonbaharda geliyor

    Bloomberg editörü Mark Gurman, yeni nesil iPad Pro hakkında önemli bilgiler paylaştı. Tabletin M2 işlemci ve MagSafe şarj desteği ile büyük bir güncelleme alması bekleniyor.
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    M2 işlemci ve MagSafe şarj desteğine sahip yeni iPad Pro geliyor
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    Apple'ın önümüzdeki sonbaharda M2 işlemciyle güçlendirilmiş bir iPad Pro piyasaya sürmeyi planladığı bildiriliyor. Gelen bilgiler şirketin 2018'den bu yana göreceğimiz en büyük tablet güncellemesi ile karşımıza çıkacağı yönünde.

    Hatırlayacağınız üzere Apple, iPad Pro'yu en son 2018 yılında ince çerçeveli ekran ve USB-C bağlantı noktası ile önemli ölçüde güncellemişti. Gurman ayrıca şirketin yeni nesil iPad Pro'da MagSafe şarj desteğine yer vermesini de bekliyor.

    M2 işlemci ve MagSafe şarj desteğine sahip yeni iPad Pro geliyor
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    M2 işlemci söylentileri

    Şu an için M2 çipi hakkında da çok az bilgi var. Gurman'a göre işlemci M1 ile aynı sekiz çekirdekli CPU'ya sahip olacak. Bununla birlikte şirketin M2'yi bu yıl çıkış yapacağı söylenen yeni 13 inç MacBook Pro, Mac Mini ve 24 inç iMac'te de kullanması bekleniyor.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    venomboy_85 1 saat önce

    Ş
    şapkaa 1 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 3 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 3 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 4 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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