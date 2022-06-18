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    Anlık Bildirim

    iOS 16 yüklü tüm iPhone'lar sahte AirPods'ları algılayabilecek

    Geliştirici Steve Moser, iOS 16 beta 1'in kodlarında AirPods'lar ile alakalı önemli bir yenilik keşfetti. Yakında iPhone'lar sahte ve orijinal AirPods'ları ayırt edebilecek.
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    iOS 16 yüklü tüm iPhone'lar sahte AirPods'ları algılayabilecek
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    iOS 16'nın ilk beta sürümü kısa bir süre önce geliştiricilerin kullanımına sunulmuştu. O günden bu yana işletim sisteminde Apple'ın lansmanda bahsetmediği birkaç ilgi çekici özellik keşfedildi. Son olarak geliştirici Steve Moser, AirPods sahipleri için önemli bir yenilik tespit etti.

    iOS 16 beta 1'deki kod satırlarına göre artık iPhone'lar sahte ve orijinal AirPods'ları ayırt edebilecek. Orijinal olmayan kablosuz kulaklıkla bağlantı kurmaya çalışırken akıllı telefon ekranında şöyle bir uyarı görünecek:

    "Bu kulaklıkların orijinal Apple AirPods olduğu doğrulanamadı. Yine de bağlanmak ister misiniz?"

    iOS 16 yüklü tüm iPhone'lar sahte AirPods'ları algılayabilecek
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    Doğrulama diğer bazı parçalarda da var

    Tüm bunlara ek olarak iOS işletim sisteminde kamera parçaları ve batarya gibi diğer bazı bileşenler için de benzer bildirimlerin mevcut olduğunu hatırlatalım.

    Apple geçmişte, orijinal olmayan kabloları alt etmeyi de denedi. Şirket bunun için Lightning'e ayrı çip bile yerleştirmişti. Ancak Çinliler kısa sürede bunun üstesinden geldi. Aynı şeyin AirPods için de olması mümkün.

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