Apple hatalar silsilesine devam ediyor: Bu kez grafik çekirdeği sayısı yanlış verildi

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda yeni iPad Pro serisi için hazırladığı reklam filminin çalıntı çıkmasının yankıları devam ederken Apple’ın bir pazarlama hatası daha yaptığı ortaya çıktı. Bu kez konfigürasyon bilgisi yanlış verildi.

iPad Air 2024 kaç grafik çekirdeğine sahip?

iPad Air 11 (2024) ve iPad Air 13 (2024) tablet modelleri pazarlanırken Apple M2 yongasının 10 çekirdekli grafik biriminin yüzde 25 daha iyi performans sunduğu dile getirilmişti. Ne var ki bu bilgi önemli bir tartışma konusu oldu.

Apple'ın yeni iPad Pro reklamı yayınlandı 6 gün önce eklendi

Yeni tabletlerde kullanılan M2 yongasının 9 grafik çekirdeği olduğunu ve bahse konu performans artışının mümkün olmadığını iddia edenler Apple’ı suçlamaya başlamıştı. Apple yaptığı açıklamada çekirdek sayısının yanlışlıkla 10 olarak verildiğini ve gerçekte 9 olduğunu ancak performans verisinin yanlış olmadığını belirtti.

Bazı kaynaklar 10 çekirdekli Apple M2 grafik biriminin 2022 yılındaki tanıtımında yüzde 35 performans artışı elde ettiği paylaşımının yapıldığını, bu nedenle yüzde 25 artış iddiasının aşağı yukarı doğru olduğunu ifade ediyor.

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