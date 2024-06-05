Apple hatalar silsilesine devam ediyor: Bu kez grafik çekirdeği sayısı yanlış verildi

iPad Air 2024 kaç grafik çekirdeğine sahip?
iPad Air 11 (2024) ve iPad Air 13 (2024) tablet modelleri pazarlanırken Apple M2 yongasının 10 çekirdekli grafik biriminin yüzde 25 daha iyi performans sunduğu dile getirilmişti. Ne var ki bu bilgi önemli bir tartışma konusu oldu.
Yeni tabletlerde kullanılan M2 yongasının 9 grafik çekirdeği olduğunu ve bahse konu performans artışının mümkün olmadığını iddia edenler Apple’ı suçlamaya başlamıştı. Apple yaptığı açıklamada çekirdek sayısının yanlışlıkla 10 olarak verildiğini ve gerçekte 9 olduğunu ancak performans verisinin yanlış olmadığını belirtti.
Bazı kaynaklar 10 çekirdekli Apple M2 grafik biriminin 2022 yılındaki tanıtımında yüzde 35 performans artışı elde ettiği paylaşımının yapıldığını, bu nedenle yüzde 25 artış iddiasının aşağı yukarı doğru olduğunu ifade ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.