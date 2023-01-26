M2 Ultra çipli Mac Pro'da RAM ve GPU yükseltilemeyecek

Tam Boyutta Gör Apple’dan gelecek donanımlar hakkında bilgiler veren Mark Gurman, yeni nesil Mac Pro ile ilgili son güncellemeleri paylaştı. M2 Ultra çipli Mac Pro’nun kullanıcılara ekran kartını veya belleği yükseltme seçeneği sunmayacağını iddia etti.

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Kullanıcılar yalnızca depolama alanını artırabilecek. M1’den M2 Ultra işlemcisine geçileceğinden, Mac Pro ile Mac Studio arasındaki en büyük fark; daha fazla soğutmadan kaynaklı performans artışı olacak.

Gurman’a göre yeni Mac Pro, tasarımsal olarak 2019 modelinden farklı olmayacak. Yeni Mac Pro, grafik, medya, ağ kartları için çift SSD depolama yuvası sunacak. RAM yükseltme seçeneği, Intel işlemcili Mac Pro ile sınırlı kalacak.

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