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    M2 Ultra çipli Mac Pro'da RAM ve GPU yükseltilemeyecek

    Apple’ın gelecek M2 işlemcili Mac Pro modelinde yapılandırmaya izin vermeyeceği söyleniyor. M2 Ultra çipli Mac Pro, harici GPU desteği sunmayacak ve RAM yükseltmesine izin vermeyecek.
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    M2 Mac Pro RAM ve GPU yükseltme Tam Boyutta Gör
    Apple’dan gelecek donanımlar hakkında bilgiler veren Mark Gurman, yeni nesil Mac Pro ile ilgili son güncellemeleri paylaştı. M2 Ultra çipli Mac Pro’nun kullanıcılara ekran kartını veya belleği yükseltme seçeneği sunmayacağını iddia etti.

    Kullanıcılar yalnızca depolama alanını artırabilecek. M1’den M2 Ultra işlemcisine geçileceğinden, Mac Pro ile Mac Studio arasındaki en büyük fark; daha fazla soğutmadan kaynaklı performans artışı olacak.

    Gurman’a göre yeni Mac Pro, tasarımsal olarak 2019 modelinden farklı olmayacak. Yeni Mac Pro, grafik, medya, ağ kartları için çift SSD depolama yuvası sunacak. RAM yükseltme seçeneği, Intel işlemcili Mac Pro ile sınırlı kalacak.

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    Atlas robot şantiyede çalıştı

    V
    vixx 12 saat önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 1 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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