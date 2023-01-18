M2 ve M2 Pro Mac'ler geç tanıtılmış olabilir

Tam Boyutta Gör John Gruber tarafından bildirildiği üzere, Apple’ın yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ile M2 ve M2 Pro işlemcili Mac mini modellerini duyurmasının ardından yayınlanan etkinlik videosunda dosya adının 2022 olduğu dikkat çekiyor.

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Ekim 2022'ye planlanmış

Tam Boyutta Gör 18 dakikalık videonun Apple’ın Ekim veya Kasım 2022’de düzenlemeyi planladığı ve M2 Pro M2 Max işlemcili Mac’lerden fazlasını göreceğimiz etkinlikten kesilmiş bir bölüm olduğu düşünülüyor. Yeni 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerinin artırılmış gerçeklik (AR) dosyalarına bakıldığında da Ekim 2022’de derlendiği görülüyor.

Apple, klasik olarak her sene Eylül ayında yeni iPhone ve Apple Watch modellerini tanıtır. 2022 sonbaharına yaklaşırken, Apple’ın Eylül ve Aralık ayı arasında iki etkinlik (biri iPhone ve Apple Watch diğeri Mac ve iPad için) düzenlemeyi planladığına dair söylentiler artırmıştı. İkinci etkinlikte Apple’ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ile birlikte yeni nesil iPad Pro’ya odaklanacağı tahmin ediliyordu. Apple, beklenen ürünleri için sanal etkinlik düzenlemek yerine basın bülteni aracılığıyla duyurdu. Ekim ayında Apple basın sayfasından M2 çipli iPad Pro ve 10. nesil iPad duyuruldu. Aralık ortasında yeni Mac’lerin 2023 başında tanıtılacağı söylentisi çıktı ve Apple, dün M2 işlemcili Mac bilgisayarlarını tanıttı.

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