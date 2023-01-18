M2 ve M2 Pro Mac'ler geç tanıtılmış olabilir

Ekim 2022'ye planlanmış
Apple, klasik olarak her sene Eylül ayında yeni iPhone ve Apple Watch modellerini tanıtır. 2022 sonbaharına yaklaşırken, Apple’ın Eylül ve Aralık ayı arasında iki etkinlik (biri iPhone ve Apple Watch diğeri Mac ve iPad için) düzenlemeyi planladığına dair söylentiler artırmıştı. İkinci etkinlikte Apple’ın 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ile birlikte yeni nesil iPad Pro’ya odaklanacağı tahmin ediliyordu. Apple, beklenen ürünleri için sanal etkinlik düzenlemek yerine basın bülteni aracılığıyla duyurdu. Ekim ayında Apple basın sayfasından M2 çipli iPad Pro ve 10. nesil iPad duyuruldu. Aralık ortasında yeni Mac’lerin 2023 başında tanıtılacağı söylentisi çıktı ve Apple, dün M2 işlemcili Mac bilgisayarlarını tanıttı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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