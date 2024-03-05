M3 işlemcili MacBook Air test edildi: İşte erken sonuçlar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz saatlerde Apple, sürpriz bir biçimde M3 işlemcili yeni Macbook Air serisini tanıttı. Ancak ABD'li dev, kıyaslama konusunda odağını iki nesil önceki M1 yongasına çevirmiş durumda. Bu da M2 serisi ile M3 serisi arasındaki farkı anlamayı güçleştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yeni nesil MacBook Air serisi Geekbench'te görünmeye başladı. Peki neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

M3 işlemcili MacBook Air test edildi

Sızdırılan Geekbench görüntülerine baktığımızda, test edilen cihazın ''Mac15,13'' model numarası ve MacOS 14.4'e sahip olduğunu görüyoruz. Bu da M3 işlemcili MacBook Air'e (15,3 inç) modeline işaret ediyor diyebiliriz. Sonuçlara geçmeden önce, performans konusunda hem 13 hem de 15,3 inçlik modelin aşağı yukarı benzer olacağını hatırlatalım.

Tam Boyutta Gör Buna göre M3 işlemcili MacBook Air, Geekbench'in tek çekirdek testlerinden 3.157, çoklu çekirdek testlerinden ise 12.020 puan alıyor. Okları bir önceki modele çevirirsek, M2 işlemcili MacBook Air'in sırasıyla 2.610 ve 10.120 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Bu rakamlar, tek çekirdekte yüzde 20, çoklu çekirdekte ise yüzde 18 oranında daha yüksek.

2024 MacBook Air tanıtıldı! İşte M3 MacBook Air özellikleri 1 gün önce eklendi

Kaçıranlar için MacBook Air'e güç veren M3 platformu, 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU içeriyor. M2'de ise, 8 çekirdekli CPU ve GPU bulunduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca yeni MacBook Air'deki gelişmeler bununla sınırlı değil. Performansın yanı sıra Apple, artık Wi-Fi 6E desteği ile birlikte geldiği için cihazdaki bağlantı özelliğini de yükseltti. Ek olarak M3 MacBook Pro'dan daha yüksek olan çift harici ekran desteğine de sahip.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.