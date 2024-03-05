M3 işlemcili MacBook Air test edildi: İşte erken sonuçlar

M3 işlemcili MacBook Air test edildi
Sızdırılan Geekbench görüntülerine baktığımızda, test edilen cihazın ''Mac15,13'' model numarası ve MacOS 14.4'e sahip olduğunu görüyoruz. Bu da M3 işlemcili MacBook Air'e (15,3 inç) modeline işaret ediyor diyebiliriz. Sonuçlara geçmeden önce, performans konusunda hem 13 hem de 15,3 inçlik modelin aşağı yukarı benzer olacağını hatırlatalım.
Kaçıranlar için MacBook Air'e güç veren M3 platformu, 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU içeriyor. M2'de ise, 8 çekirdekli CPU ve GPU bulunduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca yeni MacBook Air'deki gelişmeler bununla sınırlı değil. Performansın yanı sıra Apple, artık Wi-Fi 6E desteği ile birlikte geldiği için cihazdaki bağlantı özelliğini de yükseltti. Ek olarak M3 MacBook Pro'dan daha yüksek olan çift harici ekran desteğine de sahip.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.