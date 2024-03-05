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    Anlık Bildirim

    M3 işlemcili MacBook Air test edildi: İşte erken sonuçlar

    Dün sürpriz bir biçimde tanıtılan M3 işlemcili MacBook Air modelleri Geekbench platformunda görünmeye başladı. Peki yeni nesil dizüstüler neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...
    M3 işlemcili MacBook Air test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz saatlerde Apple, sürpriz bir biçimde M3 işlemcili yeni Macbook Air serisini tanıttı. Ancak ABD'li dev, kıyaslama konusunda odağını iki nesil önceki M1 yongasına çevirmiş durumda. Bu da M2 serisi ile M3 serisi arasındaki farkı anlamayı güçleştiriyor. Geçtiğimiz saatlerde ise yeni nesil MacBook Air serisi Geekbench'te görünmeye başladı. Peki neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

    M3 işlemcili MacBook Air test edildi

    Sızdırılan Geekbench görüntülerine baktığımızda, test edilen cihazın ''Mac15,13'' model numarası ve MacOS 14.4'e sahip olduğunu görüyoruz. Bu da M3 işlemcili MacBook Air'e (15,3 inç) modeline işaret ediyor diyebiliriz. Sonuçlara geçmeden önce, performans konusunda hem 13 hem de 15,3 inçlik modelin aşağı yukarı benzer olacağını hatırlatalım.

    M3 işlemcili MacBook Air test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Buna göre M3 işlemcili MacBook Air, Geekbench'in tek çekirdek testlerinden 3.157, çoklu çekirdek testlerinden ise 12.020 puan alıyor. Okları bir önceki modele çevirirsek, M2 işlemcili MacBook Air'in sırasıyla 2.610 ve 10.120 puana sahip olduğunu hatırlatalım. Bu rakamlar, tek çekirdekte yüzde 20, çoklu çekirdekte ise yüzde 18 oranında daha yüksek.

    Kaçıranlar için MacBook Air'e güç veren M3 platformu, 8 çekirdekli bir CPU ve 10 çekirdeğe kadar GPU içeriyor. M2'de ise, 8 çekirdekli CPU ve GPU bulunduğunu belirtmekte fayda var. Ayrıca yeni MacBook Air'deki gelişmeler bununla sınırlı değil. Performansın yanı sıra Apple, artık Wi-Fi 6E desteği ile birlikte geldiği için cihazdaki bağlantı özelliğini de yükseltti. Ek olarak M3 MacBook Pro'dan daha yüksek olan çift harici ekran desteğine de sahip.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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