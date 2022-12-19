M3 çipli iMac modelinin çıkış dönemi sızdırıldı

M3 çipli iMac için çıkış dönemi tahmini
Gücünü M2 Pro ve M2 Max yongalarından alacağı söylenen 14 inç MacBook Pro ile 16 inç MacBook Pro'nun resmî çıkış tarihi merak ediliyor. Alınan bir bilgiye göre bu ikiliye önümüzdeki yılın ilk günlerinde rastlayabiliriz.
Zira 14 inç MacBook Pro ile 16 inç MacBook Pro'nun Mart 2023 döneminde kullanıcıların beğenisine sunulacağı öne sürüldü. Bu bilgiler pek yabancı değil.
Bir söylentiye göre M3 çipli iMac modeli veya modelleri 2023 yılının son günlerinde tanıtılacak. Bu söylem önümüzdeki yılın sonbahar dönemini ve aralık ayını kapsıyor. Ayrıca Apple'ın yeni bir Mac Mini üzerinde çalıştığı belirtildi fakat bu model için herhangi bir lansman tarihi yok. Bu üründe M2 isimli işlemci yer alacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...