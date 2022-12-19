M3 çipli iMac modelinin çıkış dönemi sızdırıldı

Silicon M2 çipi ile donatılan birkaç cihazı tanıma fırsatına erişen kullanıcılar performans bakımından daha güçlü olan M2 yongalara ev sahipliği yapacağı iddia edilen yeni MacBook modelleri ile karşılaşacak. Peki ​​​​​M3 çipli iMac modelleri ne zaman piyasaya sürülecek?

Yeni Mac Pro ve iMac Pro'nun çıkış tarihi sızdırıldı 9 ay önce eklendi

M3 çipli iMac için çıkış dönemi tahmini

Gücünü M2 Pro ve M2 Max yongalarından alacağı söylenen 14 inç MacBook Pro ile 16 inç MacBook Pro'nun resmî çıkış tarihi merak ediliyor. Alınan bir bilgiye göre bu ikiliye önümüzdeki yılın ilk günlerinde rastlayabiliriz.

Zira 14 inç MacBook Pro ile 16 inç MacBook Pro'nun Mart 2023 döneminde kullanıcıların beğenisine sunulacağı öne sürüldü. Bu bilgiler pek yabancı değil.

Tam Boyutta Gör Şu anda piyasada bulunan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ürünleri geçen yılın ekim ayında piyasaya sürüldü. Bu cihazlar gücünü M1 Pro ve M1 Max ikilisinden alıyor.

Bir söylentiye göre M3 çipli iMac modeli veya modelleri 2023 yılının son günlerinde tanıtılacak. Bu söylem önümüzdeki yılın sonbahar dönemini ve aralık ayını kapsıyor. Ayrıca Apple'ın yeni bir Mac Mini üzerinde çalıştığı belirtildi fakat bu model için herhangi bir lansman tarihi yok. Bu üründe M2 isimli işlemci yer alacak.

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