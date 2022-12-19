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    M3 çipli iMac modelinin çıkış dönemi sızdırıldı

    M3 çipli iMac hakkında konuşmak için henüz erken olsa da teknoloji basını şimdiden bu cihaz ile ilgili araştırmalar yapmaya başladı. Merkezi Cupertino'da olan Apple'ın yeni planları neler?
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    iMac
    Silicon M2 çipi ile donatılan birkaç cihazı tanıma fırsatına erişen kullanıcılar performans bakımından daha güçlü olan M2 yongalara ev sahipliği yapacağı iddia edilen yeni MacBook modelleri ile karşılaşacak. Peki ​​​​​M3 çipli iMac modelleri ne zaman piyasaya sürülecek?

    M3 çipli iMac için çıkış dönemi tahmini

    Gücünü M2 Pro ve M2 Max yongalarından alacağı söylenen 14 inç MacBook Pro ile 16 inç MacBook Pro'nun resmî çıkış tarihi merak ediliyor. Alınan bir bilgiye göre bu ikiliye önümüzdeki yılın ilk günlerinde rastlayabiliriz.

    Zira 14 inç MacBook Pro ile 16 inç MacBook Pro'nun Mart 2023 döneminde kullanıcıların beğenisine sunulacağı öne sürüldü. Bu bilgiler pek yabancı değil.

    M3 çipli iMac Tam Boyutta Gör
    Şu anda piyasada bulunan 14 inç ve 16 inç MacBook Pro ürünleri geçen yılın ekim ayında piyasaya sürüldü. Bu cihazlar gücünü M1 Pro ve M1 Max ikilisinden alıyor.

    Bir söylentiye göre M3 çipli iMac modeli veya modelleri 2023 yılının son günlerinde tanıtılacak. Bu söylem önümüzdeki yılın sonbahar dönemini ve aralık ayını kapsıyor. Ayrıca Apple'ın yeni bir Mac Mini üzerinde çalıştığı belirtildi fakat bu model için herhangi bir lansman tarihi yok. Bu üründe M2 isimli işlemci yer alacak.

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    AssetGroup 3 saat önce

    Aspiratör kullanırsınız olur biter :)

    X
    xteknik 4 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

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    pudinkk 5 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

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    PERİSKOP 5 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 5 gün önce

    ow ye

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    ugah6aiw 5 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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