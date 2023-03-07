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    Anlık Bildirim

    M3 işlemcili MacBook Air geliyor: MacBook Pro yenileniyor

    2023 Macbook Air modeli hakkında söylentiler sürüyor. Apple’ın iki farklı boyutta yeni MacBook Air üzerinde çalıştığı söyleniyor. Yenilenen MacBook Pro da geliyor.
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    2023 Macbook Air ve M3 MacBook Pro Tam Boyutta Gör
    Apple, 13 ve 15 inç yeni nesil MacBook Air tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni MacBook Air ile birlikte geleceği söylenen MacBook Pro, Apple M3 çipten güç alacak. Kod adı J513 olan yeni 13 inç MacBook Air, J515 kod adlı yepyeni 15 inç MacBook Air’ın hangi M3 işlemciyi taşıyacağı henüz bilinmiyor. M3 Pro gibi M3 çipinin daha güçlü bir sürümünü görebiliriz.

    13 inç ve 15 inç MacBook Air geliyor

    Apple’ın MacBook Air modelleriyle birlikte 13 inç MacBook Pro’yu en son işlemciyle yenileyip çıkarmayı planlıyor. Kod adı J504 olan yeni giriş seviye MacBook Pro, yeni MacBook Air ile aynı sekiz çekirdekli M3 çipe sahip olacak.

    MacBook Pro, M3 çiple yenilenecek

    Apple’ın yeni Mac’leri ne zaman tanıtacağı belli değil. Mark Gurman’a göre, yeni MacBook Air Haziran ayında WWDC etkinliği sırasında tanıtılacak. Hem 13 hem de 15 inç modellerde M3 çip bulunacağından, yeni MacBook’ların Apple geliştiriciler konferansı öncesinde duyurulması pek olası değil. Hatırlayacağınız üzere M2 çip, yeni MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro ile birlikte WWDC 2022’de duyurulmuştu. Apple, sürpriz yapmayacaktır.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    pcdiyari 13 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 18 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

    Profil resmi
    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 4 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 4 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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