M3 işlemcili MacBook Air geliyor: MacBook Pro yenileniyor

13 inç ve 15 inç MacBook Air geliyor
Apple’ın MacBook Air modelleriyle birlikte 13 inç MacBook Pro’yu en son işlemciyle yenileyip çıkarmayı planlıyor. Kod adı J504 olan yeni giriş seviye MacBook Pro, yeni MacBook Air ile aynı sekiz çekirdekli M3 çipe sahip olacak.
MacBook Pro, M3 çiple yenilenecek
Apple’ın yeni Mac’leri ne zaman tanıtacağı belli değil. Mark Gurman’a göre, yeni MacBook Air Haziran ayında WWDC etkinliği sırasında tanıtılacak. Hem 13 hem de 15 inç modellerde M3 çip bulunacağından, yeni MacBook’ların Apple geliştiriciler konferansı öncesinde duyurulması pek olası değil. Hatırlayacağınız üzere M2 çip, yeni MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro ile birlikte WWDC 2022’de duyurulmuştu. Apple, sürpriz yapmayacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez