M3 işlemcili MacBook Air geliyor: MacBook Pro yenileniyor

Tam Boyutta Gör Apple, 13 ve 15 inç yeni nesil MacBook Air tanıtmaya hazırlanıyor. Yeni MacBook Air ile birlikte geleceği söylenen MacBook Pro, Apple M3 çipten güç alacak. Kod adı J513 olan yeni 13 inç MacBook Air, J515 kod adlı yepyeni 15 inç MacBook Air’ın hangi M3 işlemciyi taşıyacağı henüz bilinmiyor. M3 Pro gibi M3 çipinin daha güçlü bir sürümünü görebiliriz.

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13 inç ve 15 inç MacBook Air geliyor

Apple’ın MacBook Air modelleriyle birlikte 13 inç MacBook Pro’yu en son işlemciyle yenileyip çıkarmayı planlıyor. Kod adı J504 olan yeni giriş seviye MacBook Pro, yeni MacBook Air ile aynı sekiz çekirdekli M3 çipe sahip olacak.

MacBook Pro, M3 çiple yenilenecek

Apple’ın yeni Mac’leri ne zaman tanıtacağı belli değil. Mark Gurman’a göre, yeni MacBook Air Haziran ayında WWDC etkinliği sırasında tanıtılacak. Hem 13 hem de 15 inç modellerde M3 çip bulunacağından, yeni MacBook’ların Apple geliştiriciler konferansı öncesinde duyurulması pek olası değil. Hatırlayacağınız üzere M2 çip, yeni MacBook Air ve 13 inç MacBook Pro ile birlikte WWDC 2022’de duyurulmuştu. Apple, sürpriz yapmayacaktır.

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