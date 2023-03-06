Yeni iMac'in ilk detayları ortaya çıktı: M3 işlemciyle geliyor

Tam Boyutta Gör Bloomberg editörü Mark Gurman'ın haberine göre Apple, dizüstü ve masaüstü bilgisayar serilerinde yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Söz konusu ürünler arasında 3 nm üretim sürecine sahip M3 işlemciyle güçlendirilmiş yeni bir iMac modeli de olacak.

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Aktarılan bilgilere bakılırsa cihaz yine aynı şekilde 24 inç ekranla karşımıza çıkacak. Yeni iMac'in gelişim süreci sona yaklaşmış olsa da üç aydan önce seri üretime girmesi beklenmiyor. Bu da en erken yılın ikinci yarısında satışa sunulması demek.

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iMac dışında üç yeni Mac daha yolda

Yeni iMac'in mavi, gümüş, pembe ve turuncu dahil olmak üzere selefiyle aynı renk seçenekleriyle geleceği bildiriliyor. Gurman ayrıca Apple'ın yeni iMac'in yanı sıra ilkbahar-yaz aylarında üç bilgisayar daha piyasaya sürmeyi planladığını söyledi:

Apple Silicon işlemcili ilk Mac Pro

Güncellenmiş 13 inç MacBook Air

İlk 15 inç MacBook Air

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