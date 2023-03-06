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    Yeni iMac'in ilk detayları ortaya çıktı: M3 işlemciyle geliyor

    Apple'ın bu yıl piyasaya sürmeyi planladığı yeni iMac hakkında ilk detaylar ortaya çıktı. Şirket bu yıl Apple Silicon destekli Mac Pro ve iki MacBook Air modeli de çıkarmaya hazırlanıyor.
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    Yeni iMac'in ilk detayları ortaya çıktı: M3 işlemciyle geliyor Tam Boyutta Gör
    Bloomberg editörü Mark Gurman'ın haberine göre Apple, dizüstü ve masaüstü bilgisayar serilerinde yeni bir güncellemeye hazırlanıyor. Söz konusu ürünler arasında 3 nm üretim sürecine sahip M3 işlemciyle güçlendirilmiş yeni bir iMac modeli de olacak.

    Aktarılan bilgilere bakılırsa cihaz yine aynı şekilde 24 inç ekranla karşımıza çıkacak. Yeni iMac'in gelişim süreci sona yaklaşmış olsa da üç aydan önce seri üretime girmesi beklenmiyor. Bu da en erken yılın ikinci yarısında satışa sunulması demek.

    Yeni iMac'in ilk detayları ortaya çıktı: M3 işlemciyle geliyor Tam Boyutta Gör

    iMac dışında üç yeni Mac daha yolda

    Yeni iMac'in mavi, gümüş, pembe ve turuncu dahil olmak üzere selefiyle aynı renk seçenekleriyle geleceği bildiriliyor. Gurman ayrıca Apple'ın yeni iMac'in yanı sıra ilkbahar-yaz aylarında üç bilgisayar daha piyasaya sürmeyi planladığını söyledi:

    • Apple Silicon işlemcili ilk Mac Pro
    • Güncellenmiş 13 inç MacBook Air
    • İlk 15 inç MacBook Air
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    M
    Mylevi 3 saat önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 3 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 3 gün önce

    [resim]

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    ugah6aiw 3 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 4 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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