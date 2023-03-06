Yeni iMac'in ilk detayları ortaya çıktı: M3 işlemciyle geliyor

Aktarılan bilgilere bakılırsa cihaz yine aynı şekilde 24 inç ekranla karşımıza çıkacak. Yeni iMac'in gelişim süreci sona yaklaşmış olsa da üç aydan önce seri üretime girmesi beklenmiyor. Bu da en erken yılın ikinci yarısında satışa sunulması demek.
iMac dışında üç yeni Mac daha yolda
Yeni iMac'in mavi, gümüş, pembe ve turuncu dahil olmak üzere selefiyle aynı renk seçenekleriyle geleceği bildiriliyor. Gurman ayrıca Apple'ın yeni iMac'in yanı sıra ilkbahar-yaz aylarında üç bilgisayar daha piyasaya sürmeyi planladığını söyledi:
- Apple Silicon işlemcili ilk Mac Pro
- Güncellenmiş 13 inç MacBook Air
- İlk 15 inç MacBook Air
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez