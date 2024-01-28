İddia: Apple, yeni iPad ve MacBook'ları Mart ayının sonunda piyasaya sürecek

Tam Boyutta Gör Apple, şimdilerde yeni nesil 12,9 inç iPad Air, iPad Pro ve M3 MacBook Air'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda yayınlanan Bloomberg'den Mark Gurman ise Power On haber bülteninin son sayısında bu cihazların hakkında bazı iddialarda bulundu.

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Apple, yeni ürünlerini Mart ayının sonlarında piyasaya sürecek

Yakın zamanda yayınlanan Power On bülteninde Apple'ın Asya'daki tedarik zincirinde yeni iPad modelleri ve 13 inç MacBook Air için üretimin iyi bir şekilde devam ettiği belirtildi. 2023 takvim yılında yeni bir iPad modelinin piyasaya sürülmemesinin ardından tüm serinin 2024 yılında yenilenmesi bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Haber bültenine göre yeni Apple ürünleri Mart ayının sonunda piyasaya sürülecek. Yeni ürünler arasında yer alan iPad Air serisi, güncellenmiş 10,9 inçlik modelin yanı sıra yeni bir 12,9 inç ekran boyutu kazanacak. Sonraki 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerinin ise OLED ekranlarla donatılmış ilk iPad'ler olması bekleniyor.

Bu etkinlik esnasında son olarak yeni MacBook'ların tanıtılması bekleniyor ve bunlardan birinin de M3 çipinden güç alan MacBook Air'in olması bekleniyor. M3 çipi sayesinde ise sonraki MacBook Air modelleri; daha doğru ışıklandırma, yansımalar ve gölgeler de dahil olmak üzere oyunlarda gelişmiş grafik işleme için donanım hızlandırmalı ışın izleme ve ağ gölgeleme özelliğine sahip olacak.

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Apple'ın yeni iPad ve MacBook'ları Mart'ta piyasaya sürülebilir