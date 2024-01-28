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    İddia: Apple, yeni iPad ve MacBook'ları Mart ayının sonunda piyasaya sürecek

    Teknoloji devi Apple, yeni nesil 12,9 inç iPad Air, iPad Pro ve M3 MacBook Air'den oluşan yeni ürünlerini, Mart ayının sonlarında piyasaya sürebilir. İşte detaylar:
    Apple'ın yeni iPad ve MacBook'ları Mart'ta piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, şimdilerde yeni nesil 12,9 inç iPad Air, iPad Pro ve M3 MacBook Air'i piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yakın bir zamanda yayınlanan Bloomberg'den Mark Gurman ise Power On haber bülteninin son sayısında bu cihazların hakkında bazı iddialarda bulundu.

    Apple, yeni ürünlerini Mart ayının sonlarında piyasaya sürecek

    Yakın zamanda yayınlanan Power On bülteninde Apple'ın Asya'daki tedarik zincirinde yeni iPad modelleri ve 13 inç MacBook Air için üretimin iyi bir şekilde devam ettiği belirtildi. 2023 takvim yılında yeni bir iPad modelinin piyasaya sürülmemesinin ardından tüm serinin 2024 yılında yenilenmesi bekleniyor. 

    Apple'ın yeni iPad ve MacBook'ları Mart'ta piyasaya sürülebilir Tam Boyutta Gör
    Haber bültenine göre yeni Apple ürünleri Mart ayının sonunda piyasaya sürülecek. Yeni ürünler arasında yer alan iPad Air serisi, güncellenmiş 10,9 inçlik modelin yanı sıra yeni bir 12,9 inç ekran boyutu kazanacak. Sonraki 11 inç ve 13 inç iPad Pro modellerinin ise OLED ekranlarla donatılmış ilk iPad'ler olması bekleniyor.

    Bu etkinlik esnasında son olarak yeni MacBook'ların tanıtılması bekleniyor ve bunlardan birinin de M3 çipinden güç alan MacBook Air'in olması bekleniyor. M3 çipi sayesinde ise sonraki MacBook Air modelleri; daha doğru ışıklandırma, yansımalar ve gölgeler de dahil olmak üzere oyunlarda gelişmiş grafik işleme için donanım hızlandırmalı ışın izleme ve ağ gölgeleme özelliğine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 5 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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