İddia: Apple, yeni iPad ve MacBook'ları Mart ayının sonunda piyasaya sürecek

Apple, yeni ürünlerini Mart ayının sonlarında piyasaya sürecek
Yakın zamanda yayınlanan Power On bülteninde Apple'ın Asya'daki tedarik zincirinde yeni iPad modelleri ve 13 inç MacBook Air için üretimin iyi bir şekilde devam ettiği belirtildi. 2023 takvim yılında yeni bir iPad modelinin piyasaya sürülmemesinin ardından tüm serinin 2024 yılında yenilenmesi bekleniyor.
Bu etkinlik esnasında son olarak yeni MacBook'ların tanıtılması bekleniyor ve bunlardan birinin de M3 çipinden güç alan MacBook Air'in olması bekleniyor. M3 çipi sayesinde ise sonraki MacBook Air modelleri; daha doğru ışıklandırma, yansımalar ve gölgeler de dahil olmak üzere oyunlarda gelişmiş grafik işleme için donanım hızlandırmalı ışın izleme ve ağ gölgeleme özelliğine sahip olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.