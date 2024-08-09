M4 Mac Mini için tarih verildi: Daha da küçülecek

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Tam Boyutta Gör Yakın tarihte M4 işlemcili iPad modellerini duyuran Apple, odağını yeni MacBook Pro ve Mac modellerine çevirdi. Bunlar arasından Mac Pro, Mac Studio, ve MacBook Air'ın 2025 yılında bekleniyor. Ancak 2024 Mac Mini özelinde bekleyiş çok daha kısa sürebilir. 2010’dan bu yana değişmeden kalan Mac Mini, bu yıl M4 işlemci ile birlikte yepyeni bir tasarıma sahip olacak.

M4 Mac Mini geliyor

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, M4 işlemcili Mac Mini, 2010 yılından bu yana yapılacak ilk büyük tasarım değişikliği olacak. Öyle ki Apple'a yakınlığı ile tanınan Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin Mac Mini'yi daha kompakt hale getirdiğini bildirdi. Öyle ki ünlü analist, bu modelin Apple TV ile karşılaştırılabilir bir form faktörüne sahip olduğunu söylüyor.

Tam Boyutta Gör Aktarıldığı kadarıyla alüminyum gövdeyi koruyan cihaz daha küçük ancak mevcut Mac mini'den biraz daha uzun olabilir. Hatırlatmak gerekirse, mevcut Apple mini'nin yüksekliği 1,4 inç boyutlarındaydı. Referans olması açısından, Apple TV 4K ise 3,1 x 9,3 cm, mevcut M2 Mac mini ise 3,6 x 19,7 cm ölçülerinde.

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Cihazın bağlantı bağlantı seçenekleri arasında ise üç USB-C portu, bir HDMI portu ve bir güç girişi yer alacak. Ayrıca M4 Pro sürümünde ek RAM ve harici grafikler için destek görebiliriz.

M4 Mac Mini hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Mark Gurman'a göre cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmesi bekleniyor, üst düzey model muhtemelen Ekim ayında piyasaya sürülecek. Ne yazık ki fiyatlandırmayla ilgili bir açıklama yok. M4 işlemci nedeniyle 2024 Mac mini'nin fiyatının artma ihtimali var, ancak bu henüz belirsiz.

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