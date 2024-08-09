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    Anlık Bildirim

    M4 Mac Mini için tarih verildi: Daha da küçülecek

    Söylentilere göre Apple, M4 işlemcili Mac Mini modeli için hazırlıkları tamamlamak üzere. Cihaz, daha kompakt boyutlarda ve yeni bir tasarımla geliyor. İşte detaylar...
    M4 işlemcili Mac Mini için tarih verildi! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Yakın tarihte M4 işlemcili iPad modellerini duyuran Apple, odağını yeni MacBook Pro ve Mac modellerine çevirdi. Bunlar arasından Mac Pro, Mac Studio, ve MacBook Air'ın 2025 yılında bekleniyor. Ancak 2024 Mac Mini özelinde bekleyiş çok daha kısa sürebilir. 2010’dan bu yana değişmeden kalan Mac Mini, bu yıl M4 işlemci ile birlikte yepyeni bir tasarıma sahip olacak.

    M4 Mac Mini geliyor

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi, M4 işlemcili Mac Mini, 2010 yılından bu yana yapılacak ilk büyük tasarım değişikliği olacak. Öyle ki Apple'a yakınlığı ile tanınan Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin Mac Mini'yi daha kompakt hale getirdiğini bildirdi. Öyle ki ünlü analist, bu modelin Apple TV ile karşılaştırılabilir bir form faktörüne sahip olduğunu söylüyor.

    M4 işlemcili Mac Mini için tarih verildi! Yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Aktarıldığı kadarıyla alüminyum gövdeyi koruyan cihaz daha küçük ancak mevcut Mac mini'den biraz daha uzun olabilir. Hatırlatmak gerekirse, mevcut Apple mini'nin yüksekliği 1,4 inç boyutlarındaydı. Referans olması açısından, Apple TV 4K ise 3,1 x 9,3 cm, mevcut M2 Mac mini ise 3,6 x 19,7 cm ölçülerinde. 

    Cihazın bağlantı bağlantı seçenekleri arasında ise üç USB-C portu, bir HDMI portu ve bir güç girişi yer alacak. Ayrıca M4 Pro sürümünde ek RAM ve harici grafikler için destek görebiliriz. 

    M4 Mac Mini hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Mark Gurman'a göre cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmesi bekleniyor, üst düzey model muhtemelen Ekim ayında piyasaya sürülecek. Ne yazık ki fiyatlandırmayla ilgili bir açıklama yok. M4 işlemci nedeniyle 2024 Mac mini'nin fiyatının artma ihtimali var, ancak bu henüz belirsiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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