M4 Mac Mini için tarih verildi: Daha da küçülecek

M4 Mac Mini geliyor
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, M4 işlemcili Mac Mini, 2010 yılından bu yana yapılacak ilk büyük tasarım değişikliği olacak. Öyle ki Apple'a yakınlığı ile tanınan Bloomberg'den Mark Gurman, şirketin Mac Mini'yi daha kompakt hale getirdiğini bildirdi. Öyle ki ünlü analist, bu modelin Apple TV ile karşılaştırılabilir bir form faktörüne sahip olduğunu söylüyor.
Cihazın bağlantı bağlantı seçenekleri arasında ise üç USB-C portu, bir HDMI portu ve bir güç girişi yer alacak. Ayrıca M4 Pro sürümünde ek RAM ve harici grafikler için destek görebiliriz.
M4 Mac Mini hakkında bildiklerimiz bunlarla sınırlı. Mark Gurman'a göre cihazın önümüzdeki birkaç ay içinde piyasaya sürmesi bekleniyor, üst düzey model muhtemelen Ekim ayında piyasaya sürülecek. Ne yazık ki fiyatlandırmayla ilgili bir açıklama yok. M4 işlemci nedeniyle 2024 Mac mini'nin fiyatının artma ihtimali var, ancak bu henüz belirsiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.