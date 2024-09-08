M4 işlemcili Mac'ler geliyor: Hangi yenilikler bekleniyor?

Tam Boyutta Gör iPhone 16 lansmanı ardından Apple’ın Ekim ayında başka bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte M4 işlemcili MacBook Pro, Mac mini ve iMac modellerinin tanıtıllacağı söyleniyor. İşte M4 Mac bilgisayarlar hakkında tüm bilinenler:

M4 Mac mini hakkında yeni detaylar ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

16GB RAM standart olacak

Gurman’a göre, M4 çip Mac’ler (14 inç Macbook Pro, yeni Mac mini, yeni iMac dahil) en az 16GB RAM ile gelecek. Apple, son sekiz yıldır temel model Mac’leri 8GB RAM ile gönderiyor ve bu miktarda belleğin çoğu kullanım senaryosunda yeterli olduğunu söylüyor. MacOS 15 Sequoia, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini getirdiğinden M4 Mac’lerin daha fazla bellekle gelecek olması mantıklı.

Mac mini’nin tasarımı yenileniyor

Son raporlar, Apple’ın yeni Mac mini modelinde 14 yıllık tarihindeki en büyük tasarım değişikliğini uygulayacağını ve cihazı önemli ölçüde küçülteceği öne sürüyor. Yeni tasarımla birlikte artık tüm portlar USB-C olacak. Nasıl görüneceğine ilişkin çok fazla şey bilinmiyor olsa da Apple’ın en ucuz Mac’i olduğu gerçeği göz önüne alındığında daha küçük formda Mac mini kesinlikle heyecan verici.

USB-C Magic Mouse, Klavye ve Trackpad

Söylentiler bu sonbaharda yeni iMac’in çıkacağını ve Apple’ın sonunda tüm Magic aksesuarlarını yenileyeceğini gösteriyor. Apple’ın bu yılın sonuna kadar AB’nin USB-C zorunluluğuna uyması gerektiği gerçeği göz önüne alındığında, yeni M4 iMac ile Apple’ın masaüstü aksesuarlarında Lightning’e veda edeceği kesin gibi.

Uzay siyahı üst modellere özel olmayacak

Uzay siyahı rengi, şu anda üst seviye M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro’ya özel. Temel model M3 MacBook Pro, uzay grisi renkte geliyor. Yalnızca renk ayrımı da değil. Geçtiğimiz yıl, yeni M3 Macbook Pro piyasaya sürüldüğünde en son macOS sürümü Sonoma yerine Ventura ile gelmişti. Ancak, M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro’lar kutularından macOS Sonoma yüklü olarak çıkmıştı. Umarız, uzay siyahı ve en son macOS versiyonu en ucuz M4 MacBook Pro’ya da gelir.

Yepyeni M4 Pro ve M4 Max çipleri

Apple, M4 çipini ilk olarak ilginç bir şekilde iPad Pro modelinde kullandı. Apple’ın üst seviye işlemcileri olan M4 Pro ve M4 Max’i hâlâ göremedik. Bu çiplerin bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni üst düzey MacBook Pro’larda görülmesi bekleniyor. Apple M4 Pro ve M4 Max işlemcilere ilişkin tek bilinen şey; TSMC’nin 3nm üretim sürecine dayanması.

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