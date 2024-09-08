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    M4 işlemcili Mac'ler geliyor: Hangi yenilikler bekleniyor?

    Apple'ın M4 işlemcili Mac serisini Ekim ayında tanıtması bekleniyor. Peki, M4 MacBook ve diğer modeller ne gibi yeniliklerle gelecek?                            
    m4 çipli macbook, mac mini, imac yeni detaylar Tam Boyutta Gör
    iPhone 16 lansmanı ardından Apple’ın Ekim ayında başka bir etkinlik düzenlemesi bekleniyor. Bu etkinlikte M4 işlemcili MacBook Pro, Mac mini ve iMac modellerinin tanıtıllacağı söyleniyor. İşte M4 Mac bilgisayarlar hakkında tüm bilinenler:

    16GB RAM standart olacak

    Gurman’a göre, M4 çip Mac’ler (14 inç Macbook Pro, yeni Mac mini, yeni iMac dahil) en az 16GB RAM ile gelecek. Apple, son sekiz yıldır temel model Mac’leri 8GB RAM ile gönderiyor ve bu miktarda belleğin çoğu kullanım senaryosunda yeterli olduğunu söylüyor. MacOS 15 Sequoia, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini getirdiğinden M4 Mac’lerin daha fazla bellekle gelecek olması mantıklı.

    Mac mini’nin tasarımı yenileniyor

    Son raporlar, Apple’ın yeni Mac mini modelinde 14 yıllık tarihindeki en büyük tasarım değişikliğini uygulayacağını ve cihazı önemli ölçüde küçülteceği öne sürüyor. Yeni tasarımla birlikte artık tüm portlar USB-C olacak. Nasıl görüneceğine ilişkin çok fazla şey bilinmiyor olsa da Apple’ın en ucuz Mac’i olduğu gerçeği göz önüne alındığında daha küçük formda Mac mini kesinlikle heyecan verici.

    USB-C Magic Mouse, Klavye ve Trackpad

    Söylentiler bu sonbaharda yeni iMac’in çıkacağını ve Apple’ın sonunda tüm Magic aksesuarlarını yenileyeceğini gösteriyor. Apple’ın bu yılın sonuna kadar AB’nin USB-C zorunluluğuna uyması gerektiği gerçeği göz önüne alındığında, yeni M4 iMac ile Apple’ın masaüstü aksesuarlarında Lightning’e veda edeceği kesin gibi.

    Uzay siyahı üst modellere özel olmayacak

    Uzay siyahı rengi, şu anda üst seviye M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro’ya özel. Temel model M3 MacBook Pro, uzay grisi renkte geliyor. Yalnızca renk ayrımı da değil. Geçtiğimiz yıl, yeni M3 Macbook Pro piyasaya sürüldüğünde en son macOS sürümü Sonoma yerine Ventura ile gelmişti. Ancak, M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro’lar kutularından macOS Sonoma yüklü olarak çıkmıştı. Umarız, uzay siyahı ve en son macOS versiyonu en ucuz M4 MacBook Pro’ya da gelir.

    Yepyeni M4 Pro ve M4 Max çipleri

    Apple, M4 çipini ilk olarak ilginç bir şekilde iPad Pro modelinde kullandı. Apple’ın üst seviye işlemcileri olan M4 Pro ve M4 Max’i hâlâ göremedik. Bu çiplerin bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni üst düzey MacBook Pro’larda görülmesi bekleniyor. Apple M4 Pro ve M4 Max işlemcilere ilişkin tek bilinen şey; TSMC’nin 3nm üretim sürecine dayanması.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 4 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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