M4 işlemcili Mac'ler geliyor: Hangi yenilikler bekleniyor?

- 16GB RAM standart olacak
- Mac mini’nin tasarımı yenileniyor
- USB-C Magic Mouse, Klavye ve Trackpad
- Uzay siyahı üst modellere özel olmayacak
- Yepyeni M4 Pro ve M4 Max çipleri
- Yorumlar
16GB RAM standart olacak
Gurman’a göre, M4 çip Mac’ler (14 inç Macbook Pro, yeni Mac mini, yeni iMac dahil) en az 16GB RAM ile gelecek. Apple, son sekiz yıldır temel model Mac’leri 8GB RAM ile gönderiyor ve bu miktarda belleğin çoğu kullanım senaryosunda yeterli olduğunu söylüyor. MacOS 15 Sequoia, Apple Intelligence yapay zeka özelliklerini getirdiğinden M4 Mac’lerin daha fazla bellekle gelecek olması mantıklı.
Mac mini’nin tasarımı yenileniyor
Son raporlar, Apple’ın yeni Mac mini modelinde 14 yıllık tarihindeki en büyük tasarım değişikliğini uygulayacağını ve cihazı önemli ölçüde küçülteceği öne sürüyor. Yeni tasarımla birlikte artık tüm portlar USB-C olacak. Nasıl görüneceğine ilişkin çok fazla şey bilinmiyor olsa da Apple’ın en ucuz Mac’i olduğu gerçeği göz önüne alındığında daha küçük formda Mac mini kesinlikle heyecan verici.
USB-C Magic Mouse, Klavye ve Trackpad
Söylentiler bu sonbaharda yeni iMac’in çıkacağını ve Apple’ın sonunda tüm Magic aksesuarlarını yenileyeceğini gösteriyor. Apple’ın bu yılın sonuna kadar AB’nin USB-C zorunluluğuna uyması gerektiği gerçeği göz önüne alındığında, yeni M4 iMac ile Apple’ın masaüstü aksesuarlarında Lightning’e veda edeceği kesin gibi.
Uzay siyahı üst modellere özel olmayacak
Uzay siyahı rengi, şu anda üst seviye M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro’ya özel. Temel model M3 MacBook Pro, uzay grisi renkte geliyor. Yalnızca renk ayrımı da değil. Geçtiğimiz yıl, yeni M3 Macbook Pro piyasaya sürüldüğünde en son macOS sürümü Sonoma yerine Ventura ile gelmişti. Ancak, M3 Pro ve M3 Max çipli MacBook Pro’lar kutularından macOS Sonoma yüklü olarak çıkmıştı. Umarız, uzay siyahı ve en son macOS versiyonu en ucuz M4 MacBook Pro’ya da gelir.
Yepyeni M4 Pro ve M4 Max çipleri
Apple, M4 çipini ilk olarak ilginç bir şekilde iPad Pro modelinde kullandı. Apple’ın üst seviye işlemcileri olan M4 Pro ve M4 Max’i hâlâ göremedik. Bu çiplerin bu yılın ilerleyen zamanlarında yeni üst düzey MacBook Pro’larda görülmesi bekleniyor. Apple M4 Pro ve M4 Max işlemcilere ilişkin tek bilinen şey; TSMC’nin 3nm üretim sürecine dayanması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.