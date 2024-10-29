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    Thunderbolt 5 destekli M4 Mac mini tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

    Apple, M4 Pro işlemciden güç alan yepyeni Mac mini'yi duyurdu. M4 çipli Mac mini, daha ufak, daha güçlü ve Apple Intelligence özellikleriyle geliyor. Mac mini 2024, Türkiye'de de hemen satışa çıkacak.
    m4 çipli mac mini tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın heyecan verici Mac duyuruları haftası, bugün tamamen yeniden tasarlanmış Mac mini'nin tanıtımıyla devam ediyor. Yeni Mac mini, M4 ve M4 Pro çiplerinden güç aşıyor ve önemli ölçüde daha küçük bir tasarıma sahip. Ayrıca Thunderbolt 5 bağlantısını destekleyen ilk Mac.

    M4 Pro Mac mini: Thunderbolt 5 bağlantılı ve ilk karbon nötr Mac

    m4 pro mac mini özellikleri nasıl Tam Boyutta Gör
    M4 Pro çipli Mac mini, Thunderbolt’un en yeni özelliği olan ve Thunderbolt 4’ün maksimum bant genişliğinin iki katı olan 120 Gb/s’e kadar hızlar sunan Thunderbolt 5 portlarına sahip. Yeni standart ayrıca USB-C üzerinden native DisplayPort 2.1 çıkış desteği sunuyor. Thunderbolt 5, USB 4 ile tam uyumlu ve depolama aygıtları ve çevre birimleri için daha hızlı veri erişim hızlarına olanak tanıyan PCIe 4.0 gibi gelişmiş protokolleri destekliyor.

    M4 çipli yeni Mac mini, üç adet Thunderbolt 4 portuna sahip. Her iki modelde de önde USB 3’ü destekleyen iki adet USB-C portu ve yüksek empedanslı kulaklıkları destekleyen ses jakı bulunuyor. Hem M4 hem de M4 Pro işlemcili Mac mini, 10 Gb Ethernet’e kadar yapılandırılabilen Gigabit Ethernet ve adaptör olmadan TV’ye veya HDMI ekrana kolay bağlantı sağlayan HDMI portu standart olarak geliyor. Yeni Mac mini’ye iki adet 6K, bir adet 5K ekran bağlanabiliyor.

    Hem M4 hem de M4 Pro çipli yeni Mac mini, en az 16GB RAM ile geliyor, 64GB’a kadar yapılandırılabiliyor. M4 Pro çip, 10’u performans çekirdeği 4’ü yüksek verimli çekirdekten oluşan 14 çekirdekli bir CPU’ya ve 20 çekirdeğe kadar GPU içeriyor. Apple, M4 Pro işlemcinin M1 çipli Mac mini’dekine kıyasla en az 3 kat daha hızlı Neural Engine’e sahip olduğunu söylüyor. M4 Pro çipli Mac mini M2 Pro çipli Mac mini ile kıyaslandığında, Logic Pro projelerinde 1.8 kata kadar daha fazla ses efekti eklentisi uyguluyor, Motion’da hareketli grafikleri RAM’e 2 kata kadar daha hızlı işliyor ve Blender’da 3D render almayı 2.9 kata kadar daha hızlı tamamlıyor.

    M4 Mac mini Türkiye fiyatı ne kadar?

    M4 Mac mini fiyatı & türkiye çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Yeni Mac mini, M4 ve M4 Pro çiple geliyor. M4 işlemcili Mac mini fiyatı 29.000 TL’den başlıyor. M4 Pro çipli Mac mini’nin fiyatı ise 65.000 TL. Apple Türkiye, yeni Mac mini’yi 8 Kasım’da satışa sunacak.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/10/apples-all-new-mac-mini-is-even-more-mighty-and-more-mini/ https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/mac-mini/m4
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Sempron 3200 5 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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