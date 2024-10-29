Thunderbolt 5 destekli M4 Mac mini tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

- M4 Pro Mac mini: Thunderbolt 5 bağlantılı ve ilk karbon nötr Mac
- M4 Mac mini Türkiye fiyatı ne kadar?
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M4 Pro Mac mini: Thunderbolt 5 bağlantılı ve ilk karbon nötr Mac
M4 çipli yeni Mac mini, üç adet Thunderbolt 4 portuna sahip. Her iki modelde de önde USB 3’ü destekleyen iki adet USB-C portu ve yüksek empedanslı kulaklıkları destekleyen ses jakı bulunuyor. Hem M4 hem de M4 Pro işlemcili Mac mini, 10 Gb Ethernet’e kadar yapılandırılabilen Gigabit Ethernet ve adaptör olmadan TV’ye veya HDMI ekrana kolay bağlantı sağlayan HDMI portu standart olarak geliyor. Yeni Mac mini’ye iki adet 6K, bir adet 5K ekran bağlanabiliyor.
Hem M4 hem de M4 Pro çipli yeni Mac mini, en az 16GB RAM ile geliyor, 64GB’a kadar yapılandırılabiliyor. M4 Pro çip, 10’u performans çekirdeği 4’ü yüksek verimli çekirdekten oluşan 14 çekirdekli bir CPU’ya ve 20 çekirdeğe kadar GPU içeriyor. Apple, M4 Pro işlemcinin M1 çipli Mac mini’dekine kıyasla en az 3 kat daha hızlı Neural Engine’e sahip olduğunu söylüyor. M4 Pro çipli Mac mini M2 Pro çipli Mac mini ile kıyaslandığında, Logic Pro projelerinde 1.8 kata kadar daha fazla ses efekti eklentisi uyguluyor, Motion’da hareketli grafikleri RAM’e 2 kata kadar daha hızlı işliyor ve Blender’da 3D render almayı 2.9 kata kadar daha hızlı tamamlıyor.
M4 Mac mini Türkiye fiyatı ne kadar?Kaynakça https://www.apple.com/tr/newsroom/2024/10/apples-all-new-mac-mini-is-even-more-mighty-and-more-mini/ https://www.apple.com/tr/shop/buy-mac/mac-mini/m4 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu