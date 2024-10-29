Thunderbolt 5 destekli M4 Mac mini tanıtıldı: İşte Türkiye fiyatı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple'ın heyecan verici Mac duyuruları haftası, bugün tamamen yeniden tasarlanmış Mac mini'nin tanıtımıyla devam ediyor. Yeni Mac mini, M4 ve M4 Pro çiplerinden güç aşıyor ve önemli ölçüde daha küçük bir tasarıma sahip. Ayrıca Thunderbolt 5 bağlantısını destekleyen ilk Mac.

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M4 Pro Mac mini: Thunderbolt 5 bağlantılı ve ilk karbon nötr Mac

Tam Boyutta Gör M4 Pro çipli Mac mini, Thunderbolt’un en yeni özelliği olan ve Thunderbolt 4’ün maksimum bant genişliğinin iki katı olan 120 Gb/s’e kadar hızlar sunan Thunderbolt 5 portlarına sahip. Yeni standart ayrıca USB-C üzerinden native DisplayPort 2.1 çıkış desteği sunuyor. Thunderbolt 5, USB 4 ile tam uyumlu ve depolama aygıtları ve çevre birimleri için daha hızlı veri erişim hızlarına olanak tanıyan PCIe 4.0 gibi gelişmiş protokolleri destekliyor.

M4 çipli yeni Mac mini, üç adet Thunderbolt 4 portuna sahip. Her iki modelde de önde USB 3’ü destekleyen iki adet USB-C portu ve yüksek empedanslı kulaklıkları destekleyen ses jakı bulunuyor. Hem M4 hem de M4 Pro işlemcili Mac mini, 10 Gb Ethernet’e kadar yapılandırılabilen Gigabit Ethernet ve adaptör olmadan TV’ye veya HDMI ekrana kolay bağlantı sağlayan HDMI portu standart olarak geliyor. Yeni Mac mini’ye iki adet 6K, bir adet 5K ekran bağlanabiliyor.

Hem M4 hem de M4 Pro çipli yeni Mac mini, en az 16GB RAM ile geliyor, 64GB’a kadar yapılandırılabiliyor. M4 Pro çip, 10’u performans çekirdeği 4’ü yüksek verimli çekirdekten oluşan 14 çekirdekli bir CPU’ya ve 20 çekirdeğe kadar GPU içeriyor. Apple, M4 Pro işlemcinin M1 çipli Mac mini’dekine kıyasla en az 3 kat daha hızlı Neural Engine’e sahip olduğunu söylüyor. M4 Pro çipli Mac mini M2 Pro çipli Mac mini ile kıyaslandığında, Logic Pro projelerinde 1.8 kata kadar daha fazla ses efekti eklentisi uyguluyor, Motion’da hareketli grafikleri RAM’e 2 kata kadar daha hızlı işliyor ve Blender’da 3D render almayı 2.9 kata kadar daha hızlı tamamlıyor.

M4 Mac mini Türkiye fiyatı ne kadar?

Tam Boyutta Gör Yeni Mac mini, M4 ve M4 Pro çiple geliyor. M4 işlemcili Mac mini fiyatı 29.000 TL’den başlıyor. M4 Pro çipli Mac mini’nin fiyatı ise 65.000 TL. Apple Türkiye, yeni Mac mini’yi 8 Kasım’da satışa sunacak.

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