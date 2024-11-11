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    Anlık Bildirim

    Yeni M4 Mac Mini'nin kasası açıldı: SSD'si çıkarılabiliyor

    Apple'ın yakın zamanda tanıtılan yeni M4 Mac Mini'sinin içi açıldı. Tamamen yenilenen tasarıma sahip bilgisayarın iç dizaynına göz atalım.                      
    Yeni M4 Mac Mini'nin kasası açıldı: SSD'si çıkarılabiliyor Tam Boyutta Gör
    Yakın zamanda tanıtılan ve önceki nesle göre önemli ölçüde küçülen yeni M4 Mac Mini kullanıcıların beğenisini kazandı. Apple'ın yeni minisinin iç tasarımını merak eden teknoloji yayıncıları, bilgisayarın içini açarak gözler önüne serdi.

    Max Tech tarafından gerçekleştirilen söküm işlemi, M4 Mac mini'nin selefinden tamamen farklı olarak yeniden tasarlandığını gösteriyor. Alt taraftaki plastik parça çıkarıldıktan sonra, sıcak ve soğuk havayı yönlendiren ve birçok deliğe sahip bir disk bizleri karşılıyor. Apple'ın, Wi-Fi ve Bluetooth sinyalleri için bu diski anten olarak kullandığı görülüyor. Aynı zamanda bu diskin üzerinde Wi-Fi ve Bluetooth çiplerinin yer aldığı küçük bir anakart yer alıyor.

    Depolama birimi değiştirilebiliyor

    Alt kısımda ise yay şeklinde tasarlanmış soğutucu blok ve fan yer alıyor. Yeni Mac mini'deki en önemli değişikliklerden biri, SSD'nin sökülebiliyor olması. Ancak standart M.2 portunun olmadığını belirtelim. Dolayısıyla piyasadaki SSD'ler ile uyumlu değil. Diğer bir sevindirici gelişme, 256 GB depolamanın tek bir çip yerine iki adet 128 GB NAND çipine sahip olması. Böylece daha yüksek okuma ve yazma hızlarına ulaşmak mümkün olacak.

    Apple'ın Mac Mini'yle beraber genel olarak tamir edilebilirliği arttırdığı görünüyor. Ön taraftaki Thunderbolt 4 portları dahil bütün bileşenler vidalar ile kolaylıkla sökülebiliyor. Genel olarak söküm işlemi önceki modelden çok daha kolay gerçekleştirilebiliyor. 

    Genel olarak bakıldığında M4 Mac mini, akıllıca tasarımı ve sıkıştırılmış kompakt anakartıyla son derece küçük boyutlara erişmeyi başarmış. Güçlü M4 işlemcisi ve 16 GB RAM'i ile oldukça rekabetçi bir bilgisayar olduğunu söyleyebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 1 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 1 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 2 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 3 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 3 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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