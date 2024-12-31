M4 işlemcili Mac'ler, ultrawide monitörlerle uyumluluk sorunu yaşatıyor

Tam Boyutta Gör Kullanıcı geri bildirimlerine göre, M4 işlemcili Mac’ler bazı ultra geniş monitörlerde (özellikle 5K2K çözünürlüğe sahip olanlar) uyumluluk sorunu çıkarıyor, tüm çözünürlükler gösterilmiyor.

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5K2K ultrawide monitörler, M4 Mac'lerle tam uyumlu değil!

M4 Mac’ler, bu monitörler için uygun çözünürlük seçeneklerini göstermiyor. Bu da arayüzün ve yazıların bulanık görünmesine neden oluyor. Aynı monitörler, Intel veya Apple Silicon işlemcili eski Mac’lerde olması gerektiği gibi çalışıyor. Ancak, M4 çipli Mac’e bağlandığında HiDPI modunda çalışmıyor.

Bu sorun daha çok Mac mini kullanıcıları tarafından bildiriliyor ancak M4 Macbook Pro kullananlar da benzer sorunlar yaşadıklarını dile getiriyor. BetterDisplay gibi üçüncü parti araçları kullanarak HiDPI’ı etkinleştirmeyi başardıklarını söyleyen kullanıcılar var ancak bu şekilde yenileme hızı 75 Hz'den 60 Hz'e düşüyor. Apple’dan soruna ilişkin açıklama bekleniyor.

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