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    M4 işlemcili yeni Mac'ler Apple'ın es geçtiği bir eksiklikle geliyor!

    Apple, bu hafta M4 işlemciyle yenilenen iMac, Mac mini ve MacBook Pro'yu tanıttı ancak teknik özelliklerini aktarırken bir şeyi es geçti: 2024 Mac modelleri en yeni WiFi bağlantısını desteklemiyor.
    m4 macbook, imac & mac mini wifi 7 desteklemiyor Tam Boyutta Gör
    Apple, bu hafta yeni Mac modellerini tanıttı. 2024 MacBook Pro, iMac ve Mac mini, daha hızlı ve verimli M4 çiplerle donatıldı ve Thunderbolt 5, nano-texture ekran seçeneği gibi yenilikler getirdi. Ancak, en üst ve pahalı model olan MacBook Pro bile WiFi 7 bağlantısını desteklemiyor.

    M4 çipli Mac'ler WiFi 7 standardını desteklemiyor

    Apple’ın bu haftaki Mac duyuru serisinde cihazlarında hiçbir detayı atlamadığını, tüm öne çıkan özellikleri ve tasarım detaylarını paylaştığını düşünebilirsiniz ancak öyle değil. En ucuz M4 Mac mini modelinden en pahalı M4 MacBook Pro modeline kadar tüm yeni Mac’ler en yeni WiFi standardını desteklemiyor. WiFi 7 hala çok yaygın olmasa da cihazların fiyatları göz önüne alındığında büyük bir eksiklik.

    Bu arada iPhone 16 serisi Broadcom’un WiFi çiplerine sahip. Yeni iPhone’lar 802.11be WiFi-7 standardını destekliyor. Apple aygıtları için WiFi özellikleri sayfasına göre, iPhone 16 modellerindeki WiFi 7 yongalarının maksimum fiziksel katman veri hızı 2400Mb/s, maksimum kanal bant genişliği 160MHz. Ancak, bant genişliğinde bir sınırlama söz konusu. Wi-Fi 7, daha fazla cihaza uyum sağlamak için 320MHz'e kadar bant genişliği sunmasına rağmen Apple bant genişliğini 160MHz ile sınırladı. Bu nedenle ‌iPhone 16‌ modelleri Wi-Fi 7 çipine sahip olmalarına rağmen Wi-Fi 7'den tam olarak yararlanmıyor.

    Apple’ın son derece pahalı M4 Pro ve M4 Max işlemcili üst seviye Mac’lerinde bile WiFi 7 çipi bulunmuyor. Bu cihazlar WiFi 6E özelliklerini sunmaya devam ediyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/10/30/m4-mac-models-no-wi-fi-7/ https://support.apple.com/tr-tr/guide/deployment/dep268652e6c/web
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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