M4 işlemcili yeni Mac'ler Apple'ın es geçtiği bir eksiklikle geliyor!

M4 çipli Mac'ler WiFi 7 standardını desteklemiyor
Apple’ın bu haftaki Mac duyuru serisinde cihazlarında hiçbir detayı atlamadığını, tüm öne çıkan özellikleri ve tasarım detaylarını paylaştığını düşünebilirsiniz ancak öyle değil. En ucuz M4 Mac mini modelinden en pahalı M4 MacBook Pro modeline kadar tüm yeni Mac’ler en yeni WiFi standardını desteklemiyor. WiFi 7 hala çok yaygın olmasa da cihazların fiyatları göz önüne alındığında büyük bir eksiklik.
Bu arada iPhone 16 serisi Broadcom’un WiFi çiplerine sahip. Yeni iPhone’lar 802.11be WiFi-7 standardını destekliyor. Apple aygıtları için WiFi özellikleri sayfasına göre, iPhone 16 modellerindeki WiFi 7 yongalarının maksimum fiziksel katman veri hızı 2400Mb/s, maksimum kanal bant genişliği 160MHz. Ancak, bant genişliğinde bir sınırlama söz konusu. Wi-Fi 7, daha fazla cihaza uyum sağlamak için 320MHz'e kadar bant genişliği sunmasına rağmen Apple bant genişliğini 160MHz ile sınırladı. Bu nedenle iPhone 16 modelleri Wi-Fi 7 çipine sahip olmalarına rağmen Wi-Fi 7'den tam olarak yararlanmıyor.
Apple’ın son derece pahalı M4 Pro ve M4 Max işlemcili üst seviye Mac’lerinde bile WiFi 7 çipi bulunmuyor. Bu cihazlar WiFi 6E özelliklerini sunmaya devam ediyor.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/10/30/m4-mac-models-no-wi-fi-7/ https://support.apple.com/tr-tr/guide/deployment/dep268652e6c/web Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D