M4 işlemcili yeni Mac'ler Apple'ın es geçtiği bir eksiklikle geliyor!

Tam Boyutta Gör Apple, bu hafta yeni Mac modellerini tanıttı. 2024 MacBook Pro, iMac ve Mac mini, daha hızlı ve verimli M4 çiplerle donatıldı ve Thunderbolt 5, nano-texture ekran seçeneği gibi yenilikler getirdi. Ancak, en üst ve pahalı model olan MacBook Pro bile WiFi 7 bağlantısını desteklemiyor.

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M4 çipli Mac'ler WiFi 7 standardını desteklemiyor

Apple’ın bu haftaki Mac duyuru serisinde cihazlarında hiçbir detayı atlamadığını, tüm öne çıkan özellikleri ve tasarım detaylarını paylaştığını düşünebilirsiniz ancak öyle değil. En ucuz M4 Mac mini modelinden en pahalı M4 MacBook Pro modeline kadar tüm yeni Mac’ler en yeni WiFi standardını desteklemiyor. WiFi 7 hala çok yaygın olmasa da cihazların fiyatları göz önüne alındığında büyük bir eksiklik.

Bu arada iPhone 16 serisi Broadcom’un WiFi çiplerine sahip. Yeni iPhone’lar 802.11be WiFi-7 standardını destekliyor. Apple aygıtları için WiFi özellikleri sayfasına göre, iPhone 16 modellerindeki WiFi 7 yongalarının maksimum fiziksel katman veri hızı 2400Mb/s, maksimum kanal bant genişliği 160MHz. Ancak, bant genişliğinde bir sınırlama söz konusu. Wi-Fi 7, daha fazla cihaza uyum sağlamak için 320MHz'e kadar bant genişliği sunmasına rağmen Apple bant genişliğini 160MHz ile sınırladı. Bu nedenle ‌iPhone 16‌ modelleri Wi-Fi 7 çipine sahip olmalarına rağmen Wi-Fi 7'den tam olarak yararlanmıyor.

Apple’ın son derece pahalı M4 Pro ve M4 Max işlemcili üst seviye Mac’lerinde bile WiFi 7 çipi bulunmuyor. Bu cihazlar WiFi 6E özelliklerini sunmaya devam ediyor.

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