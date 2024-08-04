iPhone 16 ve 16 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı

iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?
Apple’a yakın kaynaklara göre, iPhone 16 tanıtım tarihi 10 Eylül olacak. Bilmeyenler için Apple, şimdiye kadar iPhone’ları Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Geçen yılki iPhone etkinliği ise 12 Eylül Salı günü gerçekleşmişti. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 ve 16 Pro'nun 20 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.
iPhone 16 beklenen özellikleri
Apple’ın iPhone 16 serisi, tasarım ve teknik özellikler açısından dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.
Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, vanilya temel A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16 Pro'da 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max modelinde ise 4.676 mAh pile yer vermesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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