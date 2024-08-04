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    iPhone 16 ve 16 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Yeni iPhone'ların tanıtılacağı büyük Apple etkinliğine az kala, iPhone 16 tanıtım tarihi ortaya çıktı. iPhone 16 Pro ne zaman tanıtılacak belli oldu. İşte beklenen tarihler...
    iPhone 16 ve 16 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 serisinin tanıtılmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve artık gözler iPhone 16 modellerinde. Bildiğiniz gibi iPhone 16 serisinin tasarımı ve özelliklerine dair her şeyi konuştuk ancak tanıtım tarihi belirsizliğini koruyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bir sonraki Apple etkinliğinin ne zaman düzenleneceği ortaya çıktı. Apple’ın Eylül ayının ikinci haftasında yeni iPhone’ları tanıtması bekleniyor.

    iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

    Apple’a yakın kaynaklara göre, iPhone 16 tanıtım tarihi 10 Eylül olacak. Bilmeyenler için Apple, şimdiye kadar iPhone’ları Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Geçen yılki iPhone etkinliği ise 12 Eylül Salı günü gerçekleşmişti. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 ve 16 Pro'nun 20 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.

    iPhone 16 ve 16 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kıyaslama açısından, iPhone 15 ön siparişi 22 Eylül’de başlamış, 29 Eylül’de ise resmî olarak mağazalarda satışa çıkmıştı. Dolayısıyla yeni nesil iPhone'ların daha erken piyasaya çıktığını görebiliriz.

    iPhone 16 beklenen özellikleri

    Apple’ın iPhone 16 serisi, tasarım ve teknik özellikler açısından dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.

    Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, vanilya temel A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16 Pro'da 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max modelinde ise 4.676 mAh pile yer vermesi bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 3 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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