iPhone 16 ve 16 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör iPhone 15 serisinin tanıtılmasının üzerinden neredeyse bir yıl geçti ve artık gözler iPhone 16 modellerinde. Bildiğiniz gibi iPhone 16 serisinin tasarımı ve özelliklerine dair her şeyi konuştuk ancak tanıtım tarihi belirsizliğini koruyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bir sonraki Apple etkinliğinin ne zaman düzenleneceği ortaya çıktı. Apple’ın Eylül ayının ikinci haftasında yeni iPhone’ları tanıtması bekleniyor.

iPhone 16 ne zaman tanıtılacak?

Apple’a yakın kaynaklara göre, iPhone 16 tanıtım tarihi 10 Eylül olacak. Bilmeyenler için Apple, şimdiye kadar iPhone’ları Salı günü gerçekleştirdiği etkinlikte tanıttı. Geçen yılki iPhone etkinliği ise 12 Eylül Salı günü gerçekleşmişti. Peki, iPhone 16 ne zaman çıkacak? iPhone 16 ve 16 Pro'nun 20 Eylül'den itibaren satışa sunulması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Kıyaslama açısından, iPhone 15 ön siparişi 22 Eylül’de başlamış, 29 Eylül’de ise resmî olarak mağazalarda satışa çıkmıştı. Dolayısıyla yeni nesil iPhone'ların daha erken piyasaya çıktığını görebiliriz.

iPhone 16 beklenen özellikleri

Apple’ın iPhone 16 serisi, tasarım ve teknik özellikler açısından dikkat çekici yeniliklerle geliyor. Apple'ın ekran boyutlarını artıracağı söylentiler arasında. Ayrıca tüm iPhone 16 ve 16 Pro modellerinde sessize alma düğmesini aşamalı olarak devre dışı bırakacak Eylem düğmesi ile karşılaşacağız. Bu noktada temel iPhone 16, FHD+ çözünürlüğe sahip ve hala 60 Hz'de sınırlı 6,1 inç OLED ekranla piyasaya çıkacak. Ancak bir yükseltme olarak daha ince ekran çerçevelerine sahip olabilir.

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Bunun dışında, iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro ve 16 Pro Max olmak üzere dört iPhone 16 modelinin de Apple A18 yonga setiyle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu aşamada Pro modeller A18 Pro versiyonunu alırken, vanilya temel A18 yonga setini alacak. Apple'ın ayrıca iPhone 16 Pro'da 3.577 mAh, iPhone 16 Pro Max modelinde ise 4.676 mAh pile yer vermesi bekleniyor.

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iPhone 16 ve 16 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı