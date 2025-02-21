Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    M4 Macbook Air test edildi: İşte erken sonuçlar

    M4 MacBook Air modelleri için geri sayım resmen başladı. iPhone 16E'nin ardından M4 MacBook Air serisi Geekbench platformunda görüntülendi. İşte detaylar...    
    M4 Macbook Air test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Apple, M4 MacBook Air serisini beklenenden daha erken tanıtabilir. Önceki raporlarda, M4 işlemcili MacBook Air modellerinin lansmanının ertelendiği belirtilmişti. Hatta sızıntılar, 13 ve 15 inçlik modellerin Mart ayı gibi erken bir tarihte tanıtılabileceğini bizlere gösterdi. Son olarak da M4 MacBook Air kıyaslama platformlarında görünmeye başladı.

    M4 Macbook Air test edildi: İşte erken sonuçlar

    Kaçıranlar için yeni MacBook Air modellerinin tasarımında önemli bir değişiklik olmadan daha çok teknik gelişmelere odaklanacağı söyleniyor. Dahası yeni MacBook Air'lerde M4 çipi ve soğutma sisteminde ise yine fan içermeyen bir tasarım benimsenmiş olacak.

    Son sızıntıya gelirsek, Geekbench 6 Metal GPU testlerinde görülen model, ''Mac16,12'' kod adıyla listelendi. Teknik verilere göre cihazda dört performans ve altı verimlilik çekirdeği bulunuyor. İlginç olan ise Apple’ın 9 çekirdekli bir M4 MacBook Air modeli tanıtacağına dair henüz bir bilgi olmaması. Ayrıca yeni MacBook Air'ın 24GB birleşik bellek seçeneğiyle test edildiği doğrulandı.

    Performans tarafında, M4 MacBook Air, baz M4 MacBook Pro ile kıyaslandığında yalnızca %5 civarında daha düşük bir sonuç alıyor. Ancak bu farkın temel sebebi soğutma çözümünden kaynaklanıyor olabilir. Keza M4 MacBook Air yine fansız bir tasarıma sahip, MacBook Pro modeli ise aktif soğutmaya sahip olduğundan testlerde bir miktar avantaj sağlamış olabilir.

    M4 Macbook Air test edildi: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Son olarak daha önceki bilgilere göre yeni MacBook Air’in fiyatlandırması da rekabetçi olacak. Global pazarda 14 inç M4 MacBook Pro'nun fiyatı 1.399 dolara kadar düşmüş durumda. Dolayısıyla Apple'ın MacBook Air'ı da ulaşılabilir bir fiyatla sunduğunu görebiliriz. Ancak tüm detaylar Mart ayında yapılması planlanan lansmanda netleşecek.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli ticari araç BIG.e'nin üretimi başladı

    X
    xsw 3 saat önce

    Kargo şirketleri için güzel bir alternatif olabilir.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akşam ezanı neden hızlı okunur tivibu görüntü kalitesi ayarlama savaş cebeci boy egm online ihbar işe yarıyor mu klozette pisliğin geri gelmesi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Samsung A16
    Samsung A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3520
    Dell Vostro 3520
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum