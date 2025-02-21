M4 Macbook Air test edildi: İşte erken sonuçlar
Kaçıranlar için yeni MacBook Air modellerinin tasarımında önemli bir değişiklik olmadan daha çok teknik gelişmelere odaklanacağı söyleniyor. Dahası yeni MacBook Air'lerde M4 çipi ve soğutma sisteminde ise yine fan içermeyen bir tasarım benimsenmiş olacak.
Son sızıntıya gelirsek, Geekbench 6 Metal GPU testlerinde görülen model, ''Mac16,12'' kod adıyla listelendi. Teknik verilere göre cihazda dört performans ve altı verimlilik çekirdeği bulunuyor. İlginç olan ise Apple’ın 9 çekirdekli bir M4 MacBook Air modeli tanıtacağına dair henüz bir bilgi olmaması. Ayrıca yeni MacBook Air'ın 24GB birleşik bellek seçeneğiyle test edildiği doğrulandı.
Performans tarafında, M4 MacBook Air, baz M4 MacBook Pro ile kıyaslandığında yalnızca %5 civarında daha düşük bir sonuç alıyor. Ancak bu farkın temel sebebi soğutma çözümünden kaynaklanıyor olabilir. Keza M4 MacBook Air yine fansız bir tasarıma sahip, MacBook Pro modeli ise aktif soğutmaya sahip olduğundan testlerde bir miktar avantaj sağlamış olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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