Apple'ın duyurmadığı M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutu açılımı yapıldı: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni M4 işlemcili Mac’leri bu ay tanıması, 1 Kasım’da da satışa sunması bekleniyor. Ancak, M4 çiple çalışan 14 inç MacBook Pro’nun kutu açılımı yapıldı. Kutu açılış videosunda M4 MacBook Pro’nun ne yenilikler getirdiğinden bahsediliyor ve ilk benchmark test sonuçları paylaşılıyor.

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M4 çipli MacBook Pro özellikleri

Yeni 14 inç MacBook Pro’nun 10 çekirdekli CPU’ya sahip M4 çipine sahip olduğu görülüyor. Kıyaslama açısından, M3 çipli modelde 8 çekirdek CPU var. Geekbench 6 benchmark sonucu, M4 çipinin M3 çipinden %25’e kadar daha hızlı olduğunu gösteriyor. Mac 16,1 model numaralı MacBook Pro’nun tek çekirdek puanı 3864, çok çekirdek puanı 15288. M4 işlemcili 14 inç MacBook Pro’nun 16GB RAM ile geldiği görülüyor ancak bu baz model mi yoksa yapılandırılmış model mi belli değil.

M4 MacBook Pro’da üç Thunderbolt 4 portu bulunacak. Mevcut M3 işlemcili model, iki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip. Bu arada şu anda M3 Pro ve M3 Max çipli modellerle sınırlı olan Space Black renk seçeneği, yeni 14 inç MacBook Pro’da temel modelde sunulacak.

Apple’ın yeni MacBook Pro M4 modelini Ekim ayı sonunda tanıtması bekleniyor.

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