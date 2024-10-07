Apple'ın duyurmadığı M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutu açılımı yapıldı: İşte yenilikler

M4 çipli MacBook Pro özellikleri
Yeni 14 inç MacBook Pro’nun 10 çekirdekli CPU’ya sahip M4 çipine sahip olduğu görülüyor. Kıyaslama açısından, M3 çipli modelde 8 çekirdek CPU var. Geekbench 6 benchmark sonucu, M4 çipinin M3 çipinden %25’e kadar daha hızlı olduğunu gösteriyor. Mac 16,1 model numaralı MacBook Pro’nun tek çekirdek puanı 3864, çok çekirdek puanı 15288. M4 işlemcili 14 inç MacBook Pro’nun 16GB RAM ile geldiği görülüyor ancak bu baz model mi yoksa yapılandırılmış model mi belli değil.
M4 MacBook Pro’da üç Thunderbolt 4 portu bulunacak. Mevcut M3 işlemcili model, iki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip. Bu arada şu anda M3 Pro ve M3 Max çipli modellerle sınırlı olan Space Black renk seçeneği, yeni 14 inç MacBook Pro’da temel modelde sunulacak.
Apple’ın yeni MacBook Pro M4 modelini Ekim ayı sonunda tanıtması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.