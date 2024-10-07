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    Anlık Bildirim

    Apple'ın duyurmadığı M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutu açılımı yapıldı: İşte yenilikler

    Apple'ın M4 çipli yeni Mac'leri bu ay tanıtması beklenirken, M4 MacBook Pro'nun kutu açılımı yapıldı. 14 inç MacBook Pro 2024 modeli ne yenilikler getirecek belli oldu.
    m4 macbook pro kutu açılımı (unboxing) Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni M4 işlemcili Mac’leri bu ay tanıması, 1 Kasım’da da satışa sunması bekleniyor. Ancak, M4 çiple çalışan 14 inç MacBook Pro’nun kutu açılımı yapıldı. Kutu açılış videosunda M4 MacBook Pro’nun ne yenilikler getirdiğinden bahsediliyor ve ilk benchmark test sonuçları paylaşılıyor.

    M4 çipli MacBook Pro özellikleri

    Yeni 14 inç MacBook Pro’nun 10 çekirdekli CPU’ya sahip M4 çipine sahip olduğu görülüyor. Kıyaslama açısından, M3 çipli modelde 8 çekirdek CPU var. Geekbench 6 benchmark sonucu, M4 çipinin M3 çipinden %25’e kadar daha hızlı olduğunu gösteriyor. Mac 16,1 model numaralı MacBook Pro’nun tek çekirdek puanı 3864, çok çekirdek puanı 15288. M4 işlemcili 14 inç MacBook Pro’nun 16GB RAM ile geldiği görülüyor ancak bu baz model mi yoksa yapılandırılmış model mi belli değil.

    M4 MacBook Pro’da üç Thunderbolt 4 portu bulunacak. Mevcut M3 işlemcili model, iki adet Thunderbolt 3 bağlantı noktasına sahip. Bu arada şu anda M3 Pro ve M3 Max çipli modellerle sınırlı olan Space Black renk seçeneği, yeni 14 inç MacBook Pro’da temel modelde sunulacak.

    Apple’ın yeni MacBook Pro M4 modelini Ekim ayı sonunda tanıtması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 3 hafta önce

    çöp

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    onderweb 4 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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