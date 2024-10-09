Apple'ın henüz tanıtmadığı M4 çipli MacBook Pro, satışa çıkarıldı: Fiyatı dudak uçuklatıyor!

Tam Boyutta Gör Apple’ın yakında bir etkinlik düzenlemesi ve M4 işlemcili MacBook Pro dahil yeni Mac’leri tanıtması bekleniyor. Öncesinde, Apple tarihinde sık rastlanmadık şekilde yeni 14 inç MacBook Pro tanıtılmadan kutu açılımı yapıldı. Ardından, M4 MacBook Pro modeli bir Rus ilan sitesi olan Avito'da ortaya çıktı.

M4 MacBook Pro'nun kutu açılımı yapıldı: İşte yenilikler 2 gün önce eklendi

İlan sitesinde M4 çipli 14 inç MacBook Pro listeleniyor. Cihazın 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla yapılandırıldığı ve şu anda M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro modellerine özel bir renk olan yeni Uzay Siyahı ile sunuluyor. İstenen fiyat mevcut MacBook Pro modellerinden önemli ölçüde daha yüksek; 720000 ruble (yaklaşık 7500 dolar). Apple’ın bu fiyattan satışa sunmama olasılığı oldukça yüksek. Daha da ilginci fiyat günlük olarak değiştiriliyor ve ilanda satın almadan önce fiyatın teyit edilmesi gerektiğini belirten bir not yer alıyor.

M4 işlemcili MacBook Pro’nun bir şekilde Çin’de depodan çalınıp Rusya’ya getirildiği söyleniyor. İlan sitesine koyulmadan önce, kutu açılış videosu yayınlanmış ve yeni MacBook Pro’da üç Thunderbolt 4 portunun yer aldığını görmüştük.

Apple, bu sızıntılara ilişkin henüz yorum yapmadı.

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