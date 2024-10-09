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    Apple'ın henüz tanıtmadığı M4 çipli MacBook Pro, satışa çıkarıldı: Fiyatı dudak uçuklatıyor!

    Apple'ın yakında tanıtacağı M4 işlemcili MacBook Pro'nun kutu açılış videosu yayınlanmıştı. Şimdi de yeni MacBook Pro, Rusya'da bir ilan sitesinde yüksek fiyattan satışa çıkarıldı.
    m4 macbook pro rus ilan sitesinde satışta Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yakında bir etkinlik düzenlemesi ve M4 işlemcili MacBook Pro dahil yeni Mac’leri tanıtması bekleniyor. Öncesinde, Apple tarihinde sık rastlanmadık şekilde yeni 14 inç MacBook Pro tanıtılmadan kutu açılımı yapıldı. Ardından, M4 MacBook Pro modeli bir Rus ilan sitesi olan Avito'da ortaya çıktı.

    İlan sitesinde M4 çipli 14 inç MacBook Pro listeleniyor. Cihazın 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla yapılandırıldığı ve şu anda M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro modellerine özel bir renk olan yeni Uzay Siyahı ile sunuluyor. İstenen fiyat mevcut MacBook Pro modellerinden önemli ölçüde daha yüksek; 720000 ruble (yaklaşık 7500 dolar). Apple’ın bu fiyattan satışa sunmama olasılığı oldukça yüksek. Daha da ilginci fiyat günlük olarak değiştiriliyor ve ilanda satın almadan önce fiyatın teyit edilmesi gerektiğini belirten bir not yer alıyor.

    M4 işlemcili MacBook Pro’nun bir şekilde Çin’de depodan çalınıp Rusya’ya getirildiği söyleniyor. İlan sitesine koyulmadan önce, kutu açılış videosu yayınlanmış ve yeni MacBook Pro’da üç Thunderbolt 4 portunun yer aldığını görmüştük.

    Apple, bu sızıntılara ilişkin henüz yorum yapmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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