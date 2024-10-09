Apple'ın henüz tanıtmadığı M4 çipli MacBook Pro, satışa çıkarıldı: Fiyatı dudak uçuklatıyor!

İlan sitesinde M4 çipli 14 inç MacBook Pro listeleniyor. Cihazın 16GB RAM ve 512GB depolama alanıyla yapılandırıldığı ve şu anda M3 Pro ve M3 Max işlemcili MacBook Pro modellerine özel bir renk olan yeni Uzay Siyahı ile sunuluyor. İstenen fiyat mevcut MacBook Pro modellerinden önemli ölçüde daha yüksek; 720000 ruble (yaklaşık 7500 dolar). Apple’ın bu fiyattan satışa sunmama olasılığı oldukça yüksek. Daha da ilginci fiyat günlük olarak değiştiriliyor ve ilanda satın almadan önce fiyatın teyit edilmesi gerektiğini belirten bir not yer alıyor.
M4 işlemcili MacBook Pro’nun bir şekilde Çin’de depodan çalınıp Rusya’ya getirildiği söyleniyor. İlan sitesine koyulmadan önce, kutu açılış videosu yayınlanmış ve yeni MacBook Pro’da üç Thunderbolt 4 portunun yer aldığını görmüştük.
Apple, bu sızıntılara ilişkin henüz yorum yapmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.