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    M4 Max performansıyla rekor kırdı: İşte erken sonuçlar

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ve Apple'ın şimdiye kadarki en güçlü işlemcisi M4 Max, Geekbench 6 kıyaslama veri tabanında ortaya çıktı. İşte M4 Max'in performans testi sonucu!
    M4 Max performansıyla rekor kırdı: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen M4 Pro ve M4 Max işlemcilerini tanıttı. Bunlar arasından en dikkat çeken ise kuşkusuz M4 Max oldu diyebiliriz. Şimdi Apple'ın yeni M4 Max çipi, Geekbench 6 kıyaslama veri tabanında rekor kırdı. Peki amiral gemisi platform neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

    M3 Max'e kıyasla %22 daha hızlı

    Kaçıranlar için Apple, M4 Max'in maksimum çekirdek yapılandırmalarını değiştirmedi, bu da hem M4 Max hem de M3 Max'in en üst düzey sürümleri için 12 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca lansman sırasında Apple, M4 Max'in M1 Max'tan 2.2 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.5 kata kadar yüksek performans sunduğunu dile getirmişti.

    Sızdırılan Geekbench tablosuna baktığımızda ise, M4 Max'in tek çekirdekte 4.060 puan, çoklu çekirdekte ise 26.675 puana sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Geekbench 6'nın tek çekirdek sıralamasında rekor niteliğinde. Kıyaslamak adına, M3 Max'in tek çekirdekte 3.189 ila 3.200 arasında puana ulaştığını belirtelim. M4 Pro ise benzer testlerde sırasıyla 3.546 ve 21.866 puan alıyor.

    M4 Max performansıyla rekor kırdı: İşte erken sonuçlar Tam Boyutta Gör
    İlginç olan şu ki, sızdırılan listede M4 Max'in 4,5 GHz saat hızında çalıştığını görüyoruz. Bunun doğru olduğunu varsayarsak, ya Apple Max varyantında (ve muhtemelen Pro varyantında da) saat hızını yükseltti ya da artırılmış saat hızlarına bakıyoruz. Keza benzer bir skorun daha M4 tabanlı iPad Pro ile elde edildiğini belirtelim. Ancak bu sıvı nitrojen yardımıyla kayıtlara geçmişti. 
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    K
    ka.selcuk 12 saat önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 2 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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