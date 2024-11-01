M4 Max performansıyla rekor kırdı: İşte erken sonuçlar

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Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği etkinlikte merakla beklenen M4 Pro ve M4 Max işlemcilerini tanıttı. Bunlar arasından en dikkat çeken ise kuşkusuz M4 Max oldu diyebiliriz. Şimdi Apple'ın yeni M4 Max çipi, Geekbench 6 kıyaslama veri tabanında rekor kırdı. Peki amiral gemisi platform neler sunuyor? İşte erken sonuçlar...

M3 Max'e kıyasla %22 daha hızlı

Kaçıranlar için Apple, M4 Max'in maksimum çekirdek yapılandırmalarını değiştirmedi, bu da hem M4 Max hem de M3 Max'in en üst düzey sürümleri için 12 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca lansman sırasında Apple, M4 Max'in M1 Max'tan 2.2 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.5 kata kadar yüksek performans sunduğunu dile getirmişti.

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Sızdırılan Geekbench tablosuna baktığımızda ise, M4 Max'in tek çekirdekte 4.060 puan, çoklu çekirdekte ise 26.675 puana sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Geekbench 6'nın tek çekirdek sıralamasında rekor niteliğinde. Kıyaslamak adına, M3 Max'in tek çekirdekte 3.189 ila 3.200 arasında puana ulaştığını belirtelim. M4 Pro ise benzer testlerde sırasıyla 3.546 ve 21.866 puan alıyor.

Tam Boyutta Gör İlginç olan şu ki, sızdırılan listede M4 Max'in 4,5 GHz saat hızında çalıştığını görüyoruz. Bunun doğru olduğunu varsayarsak, ya Apple Max varyantında (ve muhtemelen Pro varyantında da) saat hızını yükseltti ya da artırılmış saat hızlarına bakıyoruz. Keza benzer bir skorun daha M4 tabanlı iPad Pro ile elde edildiğini belirtelim. Ancak bu sıvı nitrojen yardımıyla kayıtlara geçmişti.

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