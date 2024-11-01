M4 Max performansıyla rekor kırdı: İşte erken sonuçlar

M3 Max'e kıyasla %22 daha hızlı
Kaçıranlar için Apple, M4 Max'in maksimum çekirdek yapılandırmalarını değiştirmedi, bu da hem M4 Max hem de M3 Max'in en üst düzey sürümleri için 12 performans ve 4 verimlilik çekirdeğine sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca lansman sırasında Apple, M4 Max'in M1 Max'tan 2.2 kata kadar, Intel Core Ultra 7 258V'den ise 2.5 kata kadar yüksek performans sunduğunu dile getirmişti.
Sızdırılan Geekbench tablosuna baktığımızda ise, M4 Max'in tek çekirdekte 4.060 puan, çoklu çekirdekte ise 26.675 puana sahip olduğunu görüyoruz. Bu da Geekbench 6'nın tek çekirdek sıralamasında rekor niteliğinde. Kıyaslamak adına, M3 Max'in tek çekirdekte 3.189 ila 3.200 arasında puana ulaştığını belirtelim. M4 Pro ise benzer testlerde sırasıyla 3.546 ve 21.866 puan alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über