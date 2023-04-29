Mac'teki tüm bilgileri çalan malware, Telegram'da satışa çıktı!

Atomic macOS Stealer, iCloud Anahtar Zinciri parolaları, sistem bilgisi, masaüstü ve belgeler klasöründeki dosyalar, Mac’in şifresine erişebiliyor. Web tarayıcı uygulamalarına sızarak otomatik doldurma bilgilerini, şifreleri, çerezleri, cüzdanları, kredi kartı bilgilerini de alabiliyor. Electrum, Binance, Atomic gibi kripto cüzdanları hedefliyor.
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AMOS nasıl bulaşıyor?
AMOS, .dmg uzantılı dosyayı yükleme, kurulumun ardından kullanıcı parolasıyla doğrulama işlemi gerektiriyor. Malware, kurulduktan sonra hassas bilgileri tarıyor, gerekirse sistem parolasıyla alıyor ve uzak bir sunucuya gönderiyor.
AMOD vb. zararlılardan korunmanın yolu; yazılımı Mac App Store üzerinden yüklemek veya şüpheli, doğrulanmamış kaynaklardan dosyaları yüklemekten kaçınmak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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