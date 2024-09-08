macOS Sequoia, en erken yayınlanacak macOS sürümü olabilir

macOS 15.0 Sequoia'nın resmî olarak Eylül ortasına kadar uyumlu tüm Mac’lere geleceği söyleniyor. Şimdiye kadarki büyük macOS güncellemelerinin yayın tarihleri şu şekilde:
|macOS sürümü
|Kod adı
|Çıkış tarihi
|OS X 10.9
|Mavericks
|22 Ekim 2013
|OS X 10.10
|Yosemite
|16 Ekim 2014
|OS X 10.11
|El Capitan
|30 Eylül 2015
|macOS 10.12
|Sierra
|20 Eylül 2016
|macOS 10.13
|High Sierra
|25 Eylül 2017
|macOS 10.14
|Mojave
|24 Eylül 2018
|macOS 10.15
|Catalina
|7 Ekim 2019
|macOS 11.0
|Big Sur
|12 Kasım 2020
|macOS 12.0
|Monterey
|25 Ekim 2021
|macOS 13.0
|Ventura
|24 Ekim 2022
|macOS 14.0
|Sonoma
|26 Eylül 2023
Geçmiş macOS sürümlerinin yayın tarihine bakıldığında, macOS Sequoia'nın en geç Eylül ayının ortasına kadar yayınlanması gerekiyor. macOS 15, 25 Temmuz 2012'de yayınlanan OS X 10.8'den (Mountain Lion) bu yana en erken sürüm olacak.
iPhone 16 serisinin beklenen çıkış tarihi 20 Eylül Cuma gününde iOS 18 final sürümünün yayınlanması bekleniyor. macOS Sequoia, on yıldan uzun bir süredir yayınlanan en erken macOS sürümü olmakla kalmayacak, aynı zamanda şimdiye kadarki ilk eş zamanlı iOS/macOS sürümü olacak. Hatta yeni iOS sürümünden önce bile yayınlanabilir.
Apple'ın 9 Eylül Pazartesi günü düzenleyeceği etkinlikte iOS 18 ve macOS Sequoia'nın ne zaman geleceğine dair net bir bilgi paylaşması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.