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    macOS Sequoia, en erken yayınlanacak macOS sürümü olabilir

    Apple, iPhone 16 serisiyle birlikte diğer cihazlarını tanıttığı Glowtime etkinliğinden sonra iOS 18 ve diğer işletim sistemlerini yayınlayacak. macOS 15 Sequoia beklenenden erken gelebilir.
    macOS 15.0 Sequoia ne zaman gelecek Tam Boyutta Gör
    Apple, genelde yeni iPhone’ları tanıttığı etkinlikte son iOS sürümünün RC sürümünü yayınlar. Glowtime etkinliği sonrasında iOS 18 RC sürümünün yayınlanması bekleniyor. Bu yıl iPhone Yansıtma gibi iOS 18 ile macOS 15 ortak yeni gelen özellikler olduğundan Mac’ler için yeni işletim sisteminin erken yayınlanması bekleniyor. Bu bağlamda macOS Sequoia, yıllar sonra en erken yayınlanacak macOS sürümü olabilir.

    macOS 15.0 Sequoia'nın resmî olarak Eylül ortasına kadar uyumlu tüm Mac’lere geleceği söyleniyor. Şimdiye kadarki büyük macOS güncellemelerinin yayın tarihleri ​​şu şekilde:

    macOS yayınlanma tarihleri
    macOS sürümü Kod adı Çıkış tarihi
    OS X 10.9 Mavericks 22 Ekim 2013
    OS X 10.10 Yosemite 16 Ekim 2014
    OS X 10.11 El Capitan 30 Eylül 2015
    macOS 10.12 Sierra 20 Eylül 2016
    macOS 10.13 High Sierra 25 Eylül 2017
    macOS 10.14 Mojave 24 Eylül 2018
    macOS 10.15 Catalina 7 Ekim 2019
    macOS 11.0 Big Sur 12 Kasım 2020
    macOS 12.0 Monterey 25 Ekim 2021
    macOS 13.0 Ventura 24 Ekim 2022
    macOS 14.0 Sonoma 26 Eylül 2023

    Geçmiş macOS sürümlerinin yayın tarihine bakıldığında, ‌macOS Sequoia‌'nın en geç Eylül ayının ortasına kadar yayınlanması gerekiyor. macOS 15, 25 Temmuz 2012'de yayınlanan OS X 10.8'den (Mountain Lion) bu yana en erken sürüm olacak.

    iPhone 16 serisinin beklenen çıkış tarihi 20 Eylül Cuma gününde iOS 18 final sürümünün yayınlanması bekleniyor. macOS Sequoia‌, on yıldan uzun bir süredir yayınlanan en erken macOS sürümü olmakla kalmayacak, aynı zamanda şimdiye kadarki ilk eş zamanlı iOS/macOS sürümü olacak. Hatta yeni iOS sürümünden önce bile yayınlanabilir.

    Apple'ın 9 Eylül Pazartesi günü düzenleyeceği etkinlikte iOS 18 ve ‌macOS Sequoia‌'nın ne zaman geleceğine dair net bir bilgi paylaşması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    onderweb 9 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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