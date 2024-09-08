macOS Sequoia, en erken yayınlanacak macOS sürümü olabilir

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, genelde yeni iPhone’ları tanıttığı etkinlikte son iOS sürümünün RC sürümünü yayınlar. Glowtime etkinliği sonrasında iOS 18 RC sürümünün yayınlanması bekleniyor. Bu yıl iPhone Yansıtma gibi iOS 18 ile macOS 15 ortak yeni gelen özellikler olduğundan Mac’ler için yeni işletim sisteminin erken yayınlanması bekleniyor. Bu bağlamda macOS Sequoia, yıllar sonra en erken yayınlanacak macOS sürümü olabilir.

macOS 15 tanıtıldı! İşte macOS Sequoia ile gelen yenilikler 2 ay önce eklendi

macOS 15.0 Sequoia'nın resmî olarak Eylül ortasına kadar uyumlu tüm Mac’lere geleceği söyleniyor. Şimdiye kadarki büyük macOS güncellemelerinin yayın tarihleri ​​şu şekilde:

macOS yayınlanma tarihleri macOS sürümü Kod adı Çıkış tarihi OS X 10.9 Mavericks 22 Ekim 2013 OS X 10.10 Yosemite 16 Ekim 2014 OS X 10.11 El Capitan 30 Eylül 2015 macOS 10.12 Sierra 20 Eylül 2016 macOS 10.13 High Sierra 25 Eylül 2017 macOS 10.14 Mojave 24 Eylül 2018 macOS 10.15 Catalina 7 Ekim 2019 macOS 11.0 Big Sur 12 Kasım 2020 macOS 12.0 Monterey 25 Ekim 2021 macOS 13.0 Ventura 24 Ekim 2022 macOS 14.0 Sonoma 26 Eylül 2023

Geçmiş macOS sürümlerinin yayın tarihine bakıldığında, ‌macOS Sequoia‌'nın en geç Eylül ayının ortasına kadar yayınlanması gerekiyor. macOS 15, 25 Temmuz 2012'de yayınlanan OS X 10.8'den (Mountain Lion) bu yana en erken sürüm olacak.

iPhone 16 serisinin beklenen çıkış tarihi 20 Eylül Cuma gününde iOS 18 final sürümünün yayınlanması bekleniyor. macOS Sequoia‌, on yıldan uzun bir süredir yayınlanan en erken macOS sürümü olmakla kalmayacak, aynı zamanda şimdiye kadarki ilk eş zamanlı iOS/macOS sürümü olacak. Hatta yeni iOS sürümünden önce bile yayınlanabilir.

Apple'ın 9 Eylül Pazartesi günü düzenleyeceği etkinlikte iOS 18 ve ‌macOS Sequoia‌'nın ne zaman geleceğine dair net bir bilgi paylaşması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

macOS Haberleri

macOS 15 Sequoia, en erken yayınlanacak macOS sürümü olabilir