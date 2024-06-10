macOS 15 alacak cihazlar açıklandı: İşte macOS 15 Sequoia ile uyumlu cihazlar

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Apple, WWDC 2024 kapsamında yeni macOS 15 Sequoia işletim sistemini duyurdu. Mac’lere güç verecek olan yeni işletim sistemiyle birlikte akıllarda tek bir soru oluşmuş durumda: macOS 15 alacak cihazlar hangileri? Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre macOS 15, macOS 14 ile aynı Mac modelleriyle uyumlu olacak. İşte macOS 15 güncellemesi alacak cihazlar:

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macOS 15 alacak cihazlar 🤔

Tam Boyutta Gör

MacBook Pro

MacBook Pro (16 inç, 2023)

MacBook Pro (14 inç, 2023)

MacBook Pro (13 inç, M2, 2022)

MacBook Pro (16 inç, 2021)

MacBook Pro (14 inç, 2021)

MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)

MacBook Pro (13 inç, 2020)

MacBook Pro (16 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019)

MacBook Pro (15 inç, 2019)

MacBook Pro (13 inç, 2019)

MacBook Pro (15 inç, 2018)

MacBook Pro (13 inç, 2018)

MacBook Air

MacBook Air (15 inç, M3, 2024)

MacBook Air (13 inç, M3, 2024)

MacBook Air (15 inç, M2, 2023)

MacBook Air (M2, 2022)

MacBook Air (M1, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019)

MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)

iMac

iMac (24 inç, 2023)

iMac (24 inç, M1, 2021)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2020)

iMac (Retina 5K, 27 inç, 2019)

iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2019)

Mac mini

Mac mini (2023)

Mac mini (M1, 2020)

Mac mini (2018)

Mac Pro

Mac Pro (2023)

Mac Pro (2019)

Mac Studio

Mac Studio (2023)

Mac Studio (2022)

iMac Pro

iMac Pro (2017)

macOS 15 ne zaman çıkacak ❓

macOS 15, 10 Haziran Pazartesi günü WWDC 2024 açılış konuşmasında tanıtıldı. macOS 15 beta bugün itibariyle geliştiricilere sunulmuş durumda ve bunu muhtemelen yaz aylarında herkese açık bir beta takip edecek. macOS 15 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olunması gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra başlayacak.

macOS 15 daha sonra sonbaharda tüketicilere sunulacak. Daha önceki sürümlere bakacak olursak macOS 15, Eylül veya Ekim aylarında çıkış yapacak.

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