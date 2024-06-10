macOS 15 alacak cihazlar açıklandı: İşte macOS 15 Sequoia ile uyumlu cihazlar

- macOS 15 alacak cihazlar 🤔
- MacBook Pro
- MacBook Air
- iMac
- Mac mini
- Mac Pro
- Mac Studio
- iMac Pro
- macOS 15 ne zaman çıkacak ❓
- Yorumlar
Apple, WWDC 2024 kapsamında yeni macOS 15 Sequoia işletim sistemini duyurdu. Mac’lere güç verecek olan yeni işletim sistemiyle birlikte akıllarda tek bir soru oluşmuş durumda: macOS 15 alacak cihazlar hangileri? Apple tarafından paylaşılan bilgilere göre macOS 15, macOS 14 ile aynı Mac modelleriyle uyumlu olacak. İşte macOS 15 güncellemesi alacak cihazlar:
macOS 15 alacak cihazlar 🤔
MacBook Pro
- MacBook Pro (16 inç, 2023)
- MacBook Pro (14 inç, 2023)
- MacBook Pro (13 inç, M2, 2022)
- MacBook Pro (16 inç, 2021)
- MacBook Pro (14 inç, 2021)
- MacBook Pro (13 inç, M1, 2020)
- MacBook Pro (13 inç, 2020)
- MacBook Pro (16 inç, 2019)
- MacBook Pro (13 inç, 2019)
- MacBook Pro (15 inç, 2019)
- MacBook Pro (13 inç, 2019)
- MacBook Pro (15 inç, 2018)
- MacBook Pro (13 inç, 2018)
MacBook Air
- MacBook Air (15 inç, M3, 2024)
- MacBook Air (13 inç, M3, 2024)
- MacBook Air (15 inç, M2, 2023)
- MacBook Air (M2, 2022)
- MacBook Air (M1, 2020)
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2020)
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2019)
- MacBook Air (Retina, 13 inç, 2018)
iMac
- iMac (24 inç, 2023)
- iMac (24 inç, M1, 2021)
- iMac (Retina 5K, 27 inç, 2020)
- iMac (Retina 5K, 27 inç, 2019)
- iMac (Retina 4K, 21,5 inç, 2019)
Mac mini
- Mac mini (2023)
- Mac mini (M1, 2020)
- Mac mini (2018)
Mac Pro
- Mac Pro (2023)
- Mac Pro (2019)
Mac Studio
- Mac Studio (2023)
- Mac Studio (2022)
iMac Pro
- iMac Pro (2017)
macOS 15 ne zaman çıkacak ❓
macOS 15, 10 Haziran Pazartesi günü WWDC 2024 açılış konuşmasında tanıtıldı. macOS 15 beta bugün itibariyle geliştiricilere sunulmuş durumda ve bunu muhtemelen yaz aylarında herkese açık bir beta takip edecek. macOS 15 Beta’ya erişim için kayıtlı bir geliştirici olunması gerekiyor. Halka açık beta ise yaklaşık bir ay sonra başlayacak.
macOS 15 daha sonra sonbaharda tüketicilere sunulacak. Daha önceki sürümlere bakacak olursak macOS 15, Eylül veya Ekim aylarında çıkış yapacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.