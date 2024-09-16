iOS 18 çıktı: iPhone'lara yapay zeka geldi 🤖 Nasıl indirilir, hangi iPhone’lar destekliyor?

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Apple, merakla beklenen Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle inşa edilen iOS 18’i bugün Türkiye saatli ile 20:00'da herkesin kullanımına sundu. iOS 18 zaten bir süredir herkese açık beta sürümünde isteyenler tarafından kullanılabiliyordu, ancak şimdi ise Apple, kararlı iOS 18 güncellemesini yayınladı. iOS 18 çıktı mı? sorusuna böylelikle cevaplamış olan Apple, bir dizi yeni özellikler sunuyor yeni işletim sistemi ile birlikte. Peki iOS 18 nasıl yüklenir?

iOS 18 nasıl indirilir & yüklenir ❓

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Telefonunuzun Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına gidin Güncellemenin görünmesi biraz zaman alır. Biraz bekleyin. Güncelleme ekranda aktif olduğunda Şimdi Yükle'ye basın ve talimatları izleyin Bu ekranda farklı bir sürüm görünüyorsa ekranın altındaki iOS 18’e yükselt seçeneğine tıklayarak ilerleyin.

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iOS 18 temiz kurulum nasıl yapılır 🤔

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Telefonunuzu USB-C kablosu aracılığıyla Mac'inize veya PC'nize bağlayın PC’de iTunes’u veya Mac’te Finder uygulamasını açın Açılan uygulamadan algılanan cihazı seçin Mac’te sol Option tuşuna basılı tutun iPhone'u Geri Yükle düğmesine basın. Veya PC’de ise sol Shift ile aynı işlemi yapın. Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 18 IPSW dosyasını seçin Finder veya iTunes işlemleri yaparken bekleyin. Bu süreç biraz zaman alacaktır.

iPhone yedekleme nasıl yapılır ☁️

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Aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayın Ayarlar > [adınız] bölümüne gidip iCloud'a dokunun iCloud Yedekleme'ye dokunun Şimdi Yedekle'ye dokunun iPhone'unuzu Mac bilgisayarda Finder'ı, PC’de iTunes veya Apple Aygıtları kullanarak da yedekleyebilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın, uygulamayı açın, aygıtınızı seçin ve ardından bir yedekleme oluşturun.

iOS 18 destekleyen iPhone telefonlar 📲

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iPhone 16

iPhone 16 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone 13

iPhone 13 mini

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12

iPhone 12 mini

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)

iOS 18 beta sürümü nasıl kaldırılır 📌

Tam Boyutta Gör iPhone iOS 18 beta kaldırma işlemi için Ayarlar > Genel > VPN ve Cihaz Yönetimi > iOS 18 Beta Profili > Profili Kaldır adımlarını izleyerek iOS 18 beta profilini kaldırabilirsiniz. Beta profilini kaldırdıktan sonra yazılım güncelleme sayfasını giderek, iOS 18’in kararlı sürümünü cihazınıza yükleyebilirsiniz.

⚠️ iOS 18 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: Şayet iOS 18 alacak iPhone modellerinden birine sahipseniz ve iOS 18 gelmedi ise Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.

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iOS 18 çıktı! Nasıl yüklenir, hangi telefonlar destekliyor?