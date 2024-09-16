iOS 18 çıktı: iPhone'lara yapay zeka geldi 🤖 Nasıl indirilir, hangi iPhone’lar destekliyor?

- iOS 18 nasıl indirilir & yüklenir ❓
- iOS 18 temiz kurulum nasıl yapılır 🤔
- iPhone yedekleme nasıl yapılır ☁️
- iOS 18 destekleyen iPhone telefonlar 📲
- iOS 18 beta sürümü nasıl kaldırılır 📌
- Yorumlar
Apple, merakla beklenen Apple Intelligence yapay zeka özellikleriyle inşa edilen iOS 18’i bugün Türkiye saatli ile 20:00'da herkesin kullanımına sundu. iOS 18 zaten bir süredir herkese açık beta sürümünde isteyenler tarafından kullanılabiliyordu, ancak şimdi ise Apple, kararlı iOS 18 güncellemesini yayınladı. iOS 18 çıktı mı? sorusuna böylelikle cevaplamış olan Apple, bir dizi yeni özellikler sunuyor yeni işletim sistemi ile birlikte. Peki iOS 18 nasıl yüklenir?
iOS 18 nasıl indirilir & yüklenir ❓
- Telefonunuzun Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına gidin
- Güncellemenin görünmesi biraz zaman alır. Biraz bekleyin.
- Güncelleme ekranda aktif olduğunda Şimdi Yükle'ye basın ve talimatları izleyin
- Bu ekranda farklı bir sürüm görünüyorsa ekranın altındaki iOS 18’e yükselt seçeneğine tıklayarak ilerleyin.
iOS 18 temiz kurulum nasıl yapılır 🤔
- Telefonunuzu USB-C kablosu aracılığıyla Mac'inize veya PC'nize bağlayın
- PC’de iTunes’u veya Mac’te Finder uygulamasını açın
- Açılan uygulamadan algılanan cihazı seçin
- Mac’te sol Option tuşuna basılı tutun iPhone'u Geri Yükle düğmesine basın. Veya PC’de ise sol Shift ile aynı işlemi yapın.
- Açılan yeni pencerede daha önce indirdiğiniz iOS 18 IPSW dosyasını seçin
- Finder veya iTunes işlemleri yaparken bekleyin. Bu süreç biraz zaman alacaktır.
iPhone yedekleme nasıl yapılır ☁️
- Aygıtınızı bir Wi-Fi ağına bağlayın
- Ayarlar > [adınız] bölümüne gidip iCloud'a dokunun
- iCloud Yedekleme'ye dokunun
- Şimdi Yedekle'ye dokunun
- iPhone'unuzu Mac bilgisayarda Finder'ı, PC’de iTunes veya Apple Aygıtları kullanarak da yedekleyebilirsiniz. iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın, uygulamayı açın, aygıtınızı seçin ve ardından bir yedekleme oluşturun.
iOS 18 destekleyen iPhone telefonlar 📲
- iPhone 16
- iPhone 16 Plus
- iPhone 16 Pro
- iPhone 16 Pro Max
- iPhone 15
- iPhone 15 Plus
- iPhone 15 Pro
- iPhone 15 Pro Max
- iPhone 14
- iPhone 14 Plus
- iPhone 14 Pro
- iPhone 14 Pro Max
- iPhone 13
- iPhone 13 mini
- iPhone 13 Pro
- iPhone 13 Pro Max
- iPhone 12
- iPhone 12 mini
- iPhone 12 Pro
- iPhone 12 Pro Max
- iPhone 11
- iPhone 11 Pro
- iPhone 11 Pro Max
- iPhone XS
- iPhone XS Max
- iPhone XR
- iPhone SE (2. nesil veya daha yeni modeller)
iOS 18 beta sürümü nasıl kaldırılır 📌
⚠️ iOS 18 gelmedi, ne yapmalıyım diyenler için: Şayet iOS 18 alacak iPhone modellerinden birine sahipseniz ve iOS 18 gelmedi ise Apple sunucularında yaşanan yoğunluktan ötürü, bu sorunla karşılaşmış olabilirsiniz. Bunun için belirli aralıklarla iPhone'un Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsünden güncellemeleri kontrol etmelisiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
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