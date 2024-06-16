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    Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri

    Apple, iOS 18 güncellemesini iPhone XR, XS gibi çok eski modellere de sunacak. Bu iPhone'lardan birine sahipseniz iOS 18 özelliklerinin çoğunu kullanabileceksiniz.

    iOS 18 alacak cihazlar arasında iPhone XS, XR gibi çok eski modeller de bulunuyor. Apple, her sene olduğu gibi eski modellere destek verse de yeni iOS sürümünün tüm özelliklerini her iPhone’a vermiyor. Örneğin; bu yıl Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e gelecek. Ancak, yeni iPhone’a geçmeyenler için de iOS 18 güncellemesi güzel yenilikler getiriyor.

    Ana ekranı, simgeleri özelleştirme

    ios 18 ana ekran simgeleri özelleştirme, koyu mod Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18 güncellemesiyle ana ekrandaki uygulamaları duvar kağınız daha fazla öne çıkacak şekilde düzenlemenize izin veriyor. Uygulama simgeleri artık ekranın yanlarına yaslanmıyor, ortalarına de çekip düzeni daha fazla kişiselleştirebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama simgeleri için yeni karanlık modu açabiliyor, farklı renklerde ayarlayabiliyor ve hatta minimalist görünüm için uygulama adlarını gizleyebiliyorsunuz.

    Mesaj planlama

    ios 18 mesajlar yeni özellikler Tam Boyutta Gör
    Mesajlaşmak için iMessage’ı kullananlar için iOS 18 ilgi çekici yenilikler getiriyor. Mesajları dilediğiniz bir vakitte gönderilecek şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Mesajınızı altı çizili, üstü çizili gibi yeni formatlarla birlikte yeni animasyon efektleriyle süsleyebiliyorsunuz. Mesajlara herhangi bir emojiyle tepki verebiliyorsunuz. iOS 18 ile Mesajlar uygulaması, RCS desteği de getiriyor.

    Denetim Merkezi'ni özelleştirme

    ios 18 denetim merkezini özelleştirme, kilit ekranı simgelerini değiştirme Tam Boyutta Gör
    iOS 18 ile Denetim Merkezi’ndeki özelleştirme sınırlaması kalkıyor. Doğrudan Kontrol Merkezi ekranından artık daha fazla işlev ekleyebiliyor, araç takımlarının boyutlarını ayarlayabiliyor, Denetim Merkezi’ni birden fazla sayfa haline getirebiliyorsunuz. Kilit ekranındaki Denetim Merkezi widget’larını da değiştirebiliyorsunuz.

    Uygulama kilitleme ve gizleme

    ios 18 face id uygulama kilitleme ve gizleme Tam Boyutta Gör
    iOS 18 nihayet Fotoğraflar, Mesajlar, Bankacılık ve diğer hassas bilgiler içeren uygulamaları gizlemenize izin veriyor. Uygulama açılışlarına Face ID veya şifreyle koruma ekleyebiliyorsunuz. Yalnızca bu da değil, artık dilediğiniz uygulamayı gizleyebiliyorsunuz. Gizlenen uygulamalar uygulama arşivindeki gizli klasörüne ekleniyor ve Face ID ile doğrulama işlemi yapmadan içeriğini göremiyorsunuz.

    Apple Parolalar uygulaması

    ios 18 apple parolalar uygulaması Tam Boyutta Gör
    iOS 18 güncellemesini yüklediyseniz artık bir parola yöneticisine ihtiyacınız yok. iOS 18, hesap şifrelerinizi, doğrulama kodlarınızı, geçiş anahtarlarınızı ve diğer önemli kimlik bilgilerinizi kategorize ederek Parolalar uygulamasında bir araya getiriyor. Parolalar uygulaması varsayılan olarak Face ID ile giriş gerektiriyor.

    Eski iPhone’larda kullanılamayacak iOS 18 özellikleri

    • Uydu üzerinden mesajlaşma (iPhone 14 ve üzeri modeller)
    • Göz takibi (iPhone 12 ve daha yeni modeller)
    • Sesli kayıtları metne dönüştürme (iPhone 12 ve üzeri modeller)
    • Müzik dokunuşları (iPhone 12 ve daha üst modeller)
    • Apple Intelligence (iPhone 15 Pro ve üzeri)

    iOS 18 beta, geliştiriciler için yayınlandı. iOS 18 herkes açık (public) beta sürümün Temmuz ayı içinde, final sürümünün de Eylül ayında yayınlanması bekleniyor.

    Kaynakça https://www.techradar.com/phones/iphone/5-of-the-best-ios-18-features-thatll-work-with-your-older-iphone-and-5-that-wont https://www.apple.com/ios/ios-18-preview/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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