Eski iPhone'larda kullanılabilecek iOS 18 özellikleri

iOS 18 alacak cihazlar arasında iPhone XS, XR gibi çok eski modeller de bulunuyor. Apple, her sene olduğu gibi eski modellere destek verse de yeni iOS sürümünün tüm özelliklerini her iPhone’a vermiyor. Örneğin; bu yıl Apple Intelligence olarak adlandırılan yapay zeka özellikleri iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’e gelecek. Ancak, yeni iPhone’a geçmeyenler için de iOS 18 güncellemesi güzel yenilikler getiriyor.
Ana ekranı, simgeleri özelleştirme
Mesaj planlama
Denetim Merkezi'ni özelleştirme
Uygulama kilitleme ve gizleme
Apple Parolalar uygulaması
Eski iPhone’larda kullanılamayacak iOS 18 özellikleri
Uydu üzerinden mesajlaşma (iPhone 14 ve üzeri modeller)
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.