macOS Ventura ve iOS 16, siteye özgü parolaları düzenlemeye imkan tanıyor

Tam Boyutta Gör

Apple'ın Safari tarayıcısı, iOS ve macOS genelinde yerleşik bir parola önerme özelliğine sahip ve iOS 16 , iPadOS 16 ve macOS Ventura ile bu işlev her zamankinden çok daha kullanışlı hale geliyor.

watchOS 9 tanıtıldı: İşte yenilikler ve güncelleme alacak saatler 2 gün önce eklendi

Söz konusu platformlarda artık belirlediğiniz şifrenin Apple tarafından siteye özel gereksinimlere göre uyarlanmasını sağlayan güçlü bir parola düzenleme seçeneği mevcut. Zira web siteleri bazen özel karakterler içeren, özel karakterlere izin vermeyen, belirli bir uzunluğa ihtiyaç duyan veya çok güçlü parolalar oluşturmanızı isteyebiliyorlar.

Tam Boyutta Gör

Şifrenizi istediğiniz özelliklerde belirleyin

Artık önerilen bir şifreye dokunabilir ve "Güçlü Şifreyi Düzenle" arayüzüne erişmek için "Diğer Seçenekler" özelliğini kullanabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden de önerilen karakterleri değiştirebilirsiniz. Örneğin "Yazması Kolay" veya "Özel Karakter Yok" seçeneklerini tercih etmeniz mümkün.

macOS Monterey, iOS 15 ve iPadOS 15'te ise önerilen parolalar için, parolayı kullanmayı veya kendi parolanızı oluşturmayı seçmek dışında başka bir seçenek sunulmuyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.