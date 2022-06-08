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    macOS Ventura ve iOS 16, siteye özgü parolaları düzenlemeye imkan tanıyor

    Safari tarayıcısındaki yerleşik parola önerme özelliği, macOS Ventura ile çok daha kullanışlı bir hale geldi. İşte gelen yenilikler.                             
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    macOS Ventura siteye özgü parolaları düzenlemeye imkan tanıyor
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    Apple'ın Safari tarayıcısı, iOS ve macOS genelinde yerleşik bir parola önerme özelliğine sahip ve iOS 16 , iPadOS 16 ve macOS Ventura ile bu işlev her zamankinden çok daha kullanışlı hale geliyor.

    Söz konusu platformlarda artık belirlediğiniz şifrenin Apple tarafından siteye özel gereksinimlere göre uyarlanmasını sağlayan güçlü bir parola düzenleme seçeneği mevcut. Zira web siteleri bazen özel karakterler içeren, özel karakterlere izin vermeyen, belirli bir uzunluğa ihtiyaç duyan veya çok güçlü parolalar oluşturmanızı isteyebiliyorlar.

    macOS Ventura siteye özgü parolaları düzenlemeye imkan tanıyor
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    Şifrenizi istediğiniz özelliklerde belirleyin

    Artık önerilen bir şifreye dokunabilir ve "Güçlü Şifreyi Düzenle" arayüzüne erişmek için "Diğer Seçenekler" özelliğini kullanabilirsiniz. Buradaki seçeneklerden de önerilen karakterleri değiştirebilirsiniz. Örneğin "Yazması Kolay" veya "Özel Karakter Yok" seçeneklerini tercih etmeniz mümkün.

    macOS Monterey, iOS 15 ve iPadOS 15'te ise önerilen parolalar için, parolayı kullanmayı veya kendi parolanızı oluşturmayı seçmek dışında başka bir seçenek sunulmuyor.

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