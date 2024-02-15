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    Sony'nin yeni Marvel uyarlaması Madame Web, yerden yere vuruluyor

    Sony'nin Örümcek-Adam çizgi romanlarındaki karakterler etrafına kurduğu sinematik evreninin bu hafta vizyona giren yeni filmi Madame Web, eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu.
    Madame Web hayal kırıklığı yarattı Tam Boyutta Gör
    Örümcek-Adam çizgiromanlarının film ve dizi haklarını elinde bulunduran Sony, bir yandan Marvel Studios ile işbirliği içinde yeni Spider-Man filmlerine imza atarken, bir yandan da kendi sinematik evrenini kurdu. Venom ile başlayan Spider-Verse adlı bu sinematik evren, Örümcek-Adam çizgiromanlarında yer alan yan karakterlerin solo filmleriyle büyümeye devam ediyor.

    Spider-Verse evrenine bu hafta yeni bir film daha eklendi. Dakota Johnson'ın başrolünü üstlendiği Madame Web, dün ABD'de vizyona girdi. Ülkemizde yarın gösterime girecek olan film, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruldu.

    Madame Web, Eleştirmen Puanlarıyla Yılın En Kötüsü Olmaya aday

    Madame Web'in Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı an itibarıyla %15; İzleyici puanı ise %59. Bu da Madame Web'i tüm zamanların en düşük puan alan çizgiroman uyarlamalarından biri yapıyor. Filmin MetaScore puanı ise 100 üzerinden 29 ki bu, adeta dalga konusu olan Morbius (35)'un bile altında.

    Madame Web eleştirilerinde özellikle senaryonun kötülüğüne vurgu yapılıyor. Morbius'un senaristlerinin imzasını taşıyan senaryo, gerek hikâye akışı gerek diyaloglarıyla sert eleştirilere maruz kalıyor. Senaryo bu kadar kötü olunca geri kalan hiçbir şeyin de çalışmadığı belirtiliyor.

    Spider-Verse evreninin bu son filminin böylesine kötü yorumlar alması, bu evrenin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor. Zira bir önceki Spider-Verse filmi Morbius da tam bir hayal kırıklığıydı. Öte yandan Sony'nin Morbius'un başarısızlığına rağmen Madame Web'i de aynı senaristlere emanet etmesi, stüdyonun bu evreni başarıya ulaştırma konusundaki becerisini sorgulatıyor.

    Kaynakça https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2024/02/13/madame-web-scores-terrible-reviews-likely-latest-dud-in-sonys-marvel-universe/?sh=76c82d66786c https://www.rottentomatoes.com/m/madame_web
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    uludağ game center sekstilyon dan sonra ne gelir almanca öğrenmek zor mu mado açılımı yks nasıl okunur

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