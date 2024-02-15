Sony'nin yeni Marvel uyarlaması Madame Web, yerden yere vuruluyor

Tam Boyutta Gör Örümcek-Adam çizgiromanlarının film ve dizi haklarını elinde bulunduran Sony, bir yandan Marvel Studios ile işbirliği içinde yeni Spider-Man filmlerine imza atarken, bir yandan da kendi sinematik evrenini kurdu. Venom ile başlayan Spider-Verse adlı bu sinematik evren, Örümcek-Adam çizgiromanlarında yer alan yan karakterlerin solo filmleriyle büyümeye devam ediyor.

Spider-Verse evrenine bu hafta yeni bir film daha eklendi. Dakota Johnson'ın başrolünü üstlendiği Madame Web, dün ABD'de vizyona girdi. Ülkemizde yarın gösterime girecek olan film, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruldu.

Madame Web, Eleştirmen Puanlarıyla Yılın En Kötüsü Olmaya aday

Madame Web'in Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı an itibarıyla %15; İzleyici puanı ise %59. Bu da Madame Web'i tüm zamanların en düşük puan alan çizgiroman uyarlamalarından biri yapıyor. Filmin MetaScore puanı ise 100 üzerinden 29 ki bu, adeta dalga konusu olan Morbius (35)'un bile altında.

Madame Web eleştirilerinde özellikle senaryonun kötülüğüne vurgu yapılıyor. Morbius'un senaristlerinin imzasını taşıyan senaryo, gerek hikâye akışı gerek diyaloglarıyla sert eleştirilere maruz kalıyor. Senaryo bu kadar kötü olunca geri kalan hiçbir şeyin de çalışmadığı belirtiliyor.

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Spider-Verse evreninin bu son filminin böylesine kötü yorumlar alması, bu evrenin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor. Zira bir önceki Spider-Verse filmi Morbius da tam bir hayal kırıklığıydı. Öte yandan Sony'nin Morbius'un başarısızlığına rağmen Madame Web'i de aynı senaristlere emanet etmesi, stüdyonun bu evreni başarıya ulaştırma konusundaki becerisini sorgulatıyor.

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