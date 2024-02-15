Sony'nin yeni Marvel uyarlaması Madame Web, yerden yere vuruluyor

Spider-Verse evrenine bu hafta yeni bir film daha eklendi. Dakota Johnson'ın başrolünü üstlendiği Madame Web, dün ABD'de vizyona girdi. Ülkemizde yarın gösterime girecek olan film, hem izleyiciler hem de eleştirmenler tarafından adeta yerden yere vuruldu.
Madame Web, Eleştirmen Puanlarıyla Yılın En Kötüsü Olmaya aday
Madame Web'in Rotten Tomatoes'taki eleştirmen puanı an itibarıyla %15; İzleyici puanı ise %59. Bu da Madame Web'i tüm zamanların en düşük puan alan çizgiroman uyarlamalarından biri yapıyor. Filmin MetaScore puanı ise 100 üzerinden 29 ki bu, adeta dalga konusu olan Morbius (35)'un bile altında.
Madame Web eleştirilerinde özellikle senaryonun kötülüğüne vurgu yapılıyor. Morbius'un senaristlerinin imzasını taşıyan senaryo, gerek hikâye akışı gerek diyaloglarıyla sert eleştirilere maruz kalıyor. Senaryo bu kadar kötü olunca geri kalan hiçbir şeyin de çalışmadığı belirtiliyor.
Spider-Verse evreninin bu son filminin böylesine kötü yorumlar alması, bu evrenin geleceğine dair soru işaretleri yaratıyor. Zira bir önceki Spider-Verse filmi Morbius da tam bir hayal kırıklığıydı. Öte yandan Sony'nin Morbius'un başarısızlığına rağmen Madame Web'i de aynı senaristlere emanet etmesi, stüdyonun bu evreni başarıya ulaştırma konusundaki becerisini sorgulatıyor.Kaynakça https://www.forbes.com/sites/maryroeloffs/2024/02/13/madame-web-scores-terrible-reviews-likely-latest-dud-in-sonys-marvel-universe/?sh=76c82d66786c https://www.rottentomatoes.com/m/madame_web Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.