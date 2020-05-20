Mafia 1’in remake versiyonunun çıkış tarihi açıklandı

Tam Boyutta Gör

Bir dönemin en popüler oyun serilerinden Mafia serisi yenileniyor. Mafia II ve Mafia III oyunlarının güncellenen versiyonları yayınlandı. Mafia I ise baştan aşağıya yeniden tasarlanıyor.

Mafia II: Definitive Edition

Mafia II’nin 4K çözünürlüğünde remastered versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Mafia II: Definitive Edition, PC, PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirdi. Orijinal oyundaki mekanikler korunuyor, yalnızca görsel iyileştirmeler içeriyor. 19 Mayıs'a kadar Mafia II'nin Definitive Edition olmayan versiyonunu alanların kütüphanesine Mafia II: Definitive Edition versiyonu hediye olarak eklendi.

İlginizi Çekebilir

Epic'ten ücretsiz oyun: Totally Reliable Delivery Service

Mafia III: Definitive Edition

Mafia III: Definitive Edition sürümü PC, PS4 ve Xbox One için mağazalardaki yerini aldı. Bu oyunda teknik olarak bir geliştirme bulunmuyor. Mafia III: Definitive Edition ana oyun ile tüm DLC’leri tek pakette topluyor. Mafia III sahipleri bu pakete ücretsiz olarak erişebilecek.

Sıfırdan geliştirilen Mafia I: Definitive Edition

Mafia I: Definitive Edition ise sonraki iki oyundan farklı olarak baştan aşağıya yeniden tasarlandı. Mafia III’te kullanılan oyun motoru üzerine inşa edilen Mafia I: Definitive Edition, 4K çözünürlüğünde dokular, gelişmiş oyun mekanikleri ve yeni kontrol şeması ile gelecek. Mafia I: Definitive Edition’dan ekran görüntüleri ve kısa bir video yayınlandı. 28 Ağustos tarihinde çıkış yapacak.

Mafia I: Definitive Edition'ın ekran görüntülerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.