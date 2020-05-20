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    Mafia 1’in remake versiyonunun çıkış tarihi açıklandı

    Mafia II ve Mafia III'ün yeni versiyonları çıktı. Mafia I'in baştan aşağıya yeniden tasarlanan Mafia I: Definitive Edition ise 28 Ağustos'ta çıkacak. Mafia I:Definitive Edition'ın videosu haberimizde.
    6 sa. (Son Güncelleme: 5 sa.)
    1,6b
    24
    21
    Oyunlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Mafia 1’in remake versiyonunun çıkış tarihi açıklandı
    Tam Boyutta Gör

    Bir dönemin en popüler oyun serilerinden Mafia serisi yenileniyor. Mafia II ve Mafia III oyunlarının güncellenen versiyonları yayınlandı. Mafia I ise baştan aşağıya yeniden tasarlanıyor.

    Mafia II: Definitive Edition

    Mafia II’nin 4K çözünürlüğünde remastered versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Mafia II: Definitive Edition, PC, PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirdi. Orijinal oyundaki mekanikler korunuyor, yalnızca görsel iyileştirmeler içeriyor. 19 Mayıs'a kadar Mafia II'nin Definitive Edition olmayan versiyonunu alanların kütüphanesine Mafia II: Definitive Edition versiyonu hediye olarak eklendi.

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    Mafia III: Definitive Edition

    Mafia III: Definitive Edition sürümü PC, PS4 ve Xbox One için mağazalardaki yerini aldı. Bu oyunda teknik olarak bir geliştirme bulunmuyor. Mafia III: Definitive Edition ana oyun ile tüm DLC’leri tek pakette topluyor. Mafia III sahipleri bu pakete ücretsiz olarak erişebilecek.

    Sıfırdan geliştirilen Mafia I: Definitive Edition

    Mafia I: Definitive Edition ise sonraki iki oyundan farklı olarak baştan aşağıya yeniden tasarlandı. Mafia III’te kullanılan oyun motoru üzerine inşa edilen Mafia I: Definitive Edition, 4K çözünürlüğünde dokular, gelişmiş oyun mekanikleri ve yeni kontrol şeması ile gelecek. Mafia I: Definitive Edition’dan ekran görüntüleri ve kısa bir video yayınlandı. 28 Ağustos tarihinde çıkış yapacak.

    Mafia I: Definitive Edition'ın ekran görüntülerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.



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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    gopgop (Ömer Berktaş) 1 sa.
    mafia 2 korsan olarak bitirip steam'e soradan almıştım beğenmiştim epey yeni sürüm bana eklenmiş bir daha oynayayım

    mafia 3 duyrulduğunda 2 de ki beğenmemin hype ile ön sipariş ile almış ilk girdiğimde beğenmemiştim 3 saat oynayıp bırakmışım. onunda yeni sürümü düşmüş ona da bir şans vereceğim
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    kubillian 2 sa.
    Şu hangar denilen dalay lama sürüsünün mafia 1 in içine etmelerinden çok korkuyorum.
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    TheJudgé 3 sa.
    Anlaşıldı , Epic gamesin bir sonraki beleş oyunu mafia olcak



    @düzeltme
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    Ornitorenk_Perry 3 sa. TheJudgé
    Epic Games demek istedin galiba.
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    fhrstw 4 sa.
    Remake’in görselleri harika duruyor. İşin ucuzuna kaçılmamış Remastered gibi. Gerçekten güzel haber.
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    TORU-NAGA (POLAT AGA) 4 sa. fhrstw
    Gameplay görseli olduğu ne malum,aslında cinematic gibi duruyor.
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    TORU-NAGA (POLAT AGA) 4 sa.
    Oyun 3 ay sonra çıkacak diyorlar gameplay videosu yok
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    Ornitorenk_Perry 5 sa.
    Mafia Remake'i merakla bekliyorum.
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    yoney 5 sa.
    Elinizde Mafia 3 varsa otomatik olarak güncelleme alıyor ve Definite Edition'a dönüyor, oyunun sembolü vs. hep güncellendi.



    Bu vesileyle DLC'leri bir deneyeceğim.
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    CWaRRioR 5 sa.
    Serinin en iyi oyunu ilkiydi bence, remake olmasına sevindim.
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    sciende (ONUR OBUROĞLU) 5 sa.
    "Ana sürüme sahip olanlar için ücretsiz olarak veriliyor." Buradaki ifadeyi anlayamadım.
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    theJuDGe_41 (Yusuf Akbaş) 5 sa. sciende
    19 Mayıs'a kadar Mafia 2'nin denitive edition olmayan versiyonunu satın aldıysanız, Definitive edition sürümü ücretsiz olarak kütüphanenize ekleniyor.
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    1606 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    mafia definitive edition, mafia 1 ve
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