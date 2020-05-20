Mafia 1’in remake versiyonunun çıkış tarihi açıklandı

Bir dönemin en popüler oyun serilerinden Mafia serisi yenileniyor. Mafia II ve Mafia III oyunlarının güncellenen versiyonları yayınlandı. Mafia I ise baştan aşağıya yeniden tasarlanıyor.
Mafia II: Definitive Edition
Mafia II’nin 4K çözünürlüğünde remastered versiyonu olarak tanımlayabileceğimiz Mafia II: Definitive Edition, PC, PS4 ve Xbox One platformlarında çıkışını gerçekleştirdi. Orijinal oyundaki mekanikler korunuyor, yalnızca görsel iyileştirmeler içeriyor. 19 Mayıs'a kadar Mafia II'nin Definitive Edition olmayan versiyonunu alanların kütüphanesine Mafia II: Definitive Edition versiyonu hediye olarak eklendi.
- Steam Store: 199,00 TL
- PlayStation Store: 199,00 TL
- Xbox Store: 199,00 TL
Mafia III: Definitive Edition
Mafia III: Definitive Edition sürümü PC, PS4 ve Xbox One için mağazalardaki yerini aldı. Bu oyunda teknik olarak bir geliştirme bulunmuyor. Mafia III: Definitive Edition ana oyun ile tüm DLC’leri tek pakette topluyor. Mafia III sahipleri bu pakete ücretsiz olarak erişebilecek.
- Steam Store: 199,00 TL
- PlayStation Store:199,00 TL
- Xbox Store: 199,00 TL
Sıfırdan geliştirilen Mafia I: Definitive Edition
Mafia I: Definitive Edition ise sonraki iki oyundan farklı olarak baştan aşağıya yeniden tasarlandı. Mafia III’te kullanılan oyun motoru üzerine inşa edilen Mafia I: Definitive Edition, 4K çözünürlüğünde dokular, gelişmiş oyun mekanikleri ve yeni kontrol şeması ile gelecek. Mafia I: Definitive Edition’dan ekran görüntüleri ve kısa bir video yayınlandı. 28 Ağustos tarihinde çıkış yapacak.
- Steam Store ve Epic Store: 259,00 TL
- Xbox Store: 259,00 TL
Mafia I: Definitive Edition'ın ekran görüntülerini aşağıdaki galeriden görüntüleyebilirsiniz.
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mafia 3 duyrulduğunda 2 de ki beğenmemin hype ile ön sipariş ile almış ilk girdiğimde beğenmemiştim 3 saat oynayıp bırakmışım. onunda yeni sürümü düşmüş ona da bir şans vereceğim
@düzeltme
Bu vesileyle DLC'leri bir deneyeceğim.