Mafia: Definitive Edition önümüzdeki ay Xbox Game Pass'e gelebilir

Mafia: Definitive Edition yakında Xbox Game Pass'e geliyor
Yeni paylaşılan sızıntılara göre oyuncular yakında Xbox Game Pass abonelikleriyle popüler bir oyunun yeniden yapımının keyfini çıkarabilecekler. Mafia: Definitive Edition'ın bu ay içerisinde Xbox Game Pass'e eklenmesi bekleniyor.
Kaynak, oyunun Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı ancak Xbox Game Pass'te ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir tarih açıklamadı. Mafia: Definitive Edition , 2002'de piyasaya sürülen serinin ilk oyununun yeniden yapımı olarak karşımıza çıkacak.
Yeni sürümde Hangar 13 ve 2K Games, yeniden tasarlanmış karakter modelleri ve ortamlarla grafiksel bir güncelleme yaptı. Ayrıca oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşımak için yeniden düzenlenmiş bir müzik parçası ve diğer ince ayarlar üzerinde çalıştıkları iddia edildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.