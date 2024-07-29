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    Anlık Bildirim

    Mafia: Definitive Edition önümüzdeki ay Xbox Game Pass'e gelebilir

    Xbox Game Pass, tarihi boyunca kataloğuna büyük referansları olan oyunlar ekledi. Popüler Mafia oyunun yeniden yapımı çok yakında Xbox Game Pass abonelerine sunulabilir.
    Mafia:Definitive Edition önümüzdeki ay Xbox Game Pass'e gelebilir Tam Boyutta Gör
    Xbox Game Pass son günlerde kullanıcılarını Activision Blizzard'ın çekici oyunları ve uzun zamandır beklenen sürümleriyle etkilemeye devam ediyor. Görünüşe göre Microsoft oyun kataloğu için daha fazla sürpriz hazırlıyor.

    Mafia: Definitive Edition yakında Xbox Game Pass'e geliyor

    Yeni paylaşılan sızıntılara göre oyuncular yakında Xbox Game Pass abonelikleriyle popüler bir oyunun yeniden yapımının keyfini çıkarabilecekler. Mafia: Definitive Edition'ın bu ay içerisinde Xbox Game Pass'e eklenmesi bekleniyor.

    Kaynak, oyunun Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı ancak Xbox Game Pass'te ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir tarih açıklamadı. Mafia: Definitive Edition , 2002'de piyasaya sürülen serinin ilk oyununun yeniden yapımı olarak karşımıza çıkacak.

    Yeni sürümde Hangar 13 ve 2K Games, yeniden tasarlanmış karakter modelleri ve ortamlarla grafiksel bir güncelleme yaptı. Ayrıca oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşımak için yeniden düzenlenmiş bir müzik parçası ve diğer ince ayarlar üzerinde çalıştıkları iddia edildi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 2 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 2 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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