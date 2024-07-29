Tam Boyutta Gör Xbox Game Pass son günlerde kullanıcılarını Activision Blizzard'ın çekici oyunları ve uzun zamandır beklenen sürümleriyle etkilemeye devam ediyor. Görünüşe göre Microsoft oyun kataloğu için daha fazla sürpriz hazırlıyor.

Mafia: Definitive Edition yakında Xbox Game Pass'e geliyor

Yeni paylaşılan sızıntılara göre oyuncular yakında Xbox Game Pass abonelikleriyle popüler bir oyunun yeniden yapımının keyfini çıkarabilecekler. Mafia: Definitive Edition'ın bu ay içerisinde Xbox Game Pass'e eklenmesi bekleniyor.

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Kaynak, oyunun Ağustos ayında piyasaya sürüleceğini doğruladı ancak Xbox Game Pass'te ne zaman piyasaya sürüleceği konusunda kesin bir tarih açıklamadı. Mafia: Definitive Edition , 2002'de piyasaya sürülen serinin ilk oyununun yeniden yapımı olarak karşımıza çıkacak.

Yeni sürümde Hangar 13 ve 2K Games, yeniden tasarlanmış karakter modelleri ve ortamlarla grafiksel bir güncelleme yaptı. Ayrıca oyun deneyimini yeni bir seviyeye taşımak için yeniden düzenlenmiş bir müzik parçası ve diğer ince ayarlar üzerinde çalıştıkları iddia edildi.

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Mafia:Definitive Edition önümüzdeki ay Xbox Game Pass'e gelebilir