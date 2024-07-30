Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en çok satan ikinci oyunu Game Pass'e abone olan PC oyuncuları için hiçbir zaman kullanıma sunulmadı. Rockstar sızıntılarıyla bilinen Tez2 adlı X kullanıcısı, "Rockstar Games, GTA V'ın gelecekte Xbox'ın PC Game Pass'i üzerinden oynanabilir hale getirilmesi için hazırlık yapıyor" ifadelerini kullandı.

GTA V, Xbox Game Pass PC abonelerini heyecanlandırdı

Bu bilginin paylaşılmasının ardından birçok kişi bunun nasıl çalışacağını sormaya başladı. Sızıntı haber sahibi Tez2, GTA V'ı PC'deki Xbox uygulaması üzerinden diğer PC Game Pass oyunları gibi başlatabileceğinizi söyledi. Xbox Game Pass Ultimate kullananlar için EA oyunları farklı bir şekilde işliyor.

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Xbox Uygulaması üzerinden başlatıp ardından EA Uygulaması üzerinden ilerleyebilirsiniz. GTA V PC Game Pass'e gelirse PC'de oynanabilen Xbox versiyonu değil, GTA V ve GTA Online'ın PC versiyonu olacak. Yani Xbox Series X|S'e özel özelliklerden yoksun olacak ve lobiler yalnızca PC oyuncularına özel olacak.

Resmi olarak GTA V'in PC Game Pass'e ne zaman geleceği veya Xbox Game Pass ve Cloud Streaming'e ne zaman döneceği henüz bilinmiyor.

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GTA V yakında Xbox'ın PC Game Pass aboneliğine gelebilir