Mafia: The Old Country'den yeni fragman yayınlandı

Tam Boyutta Gör Dün gerçekleşen Summer Game Fest etkinliği, oyun dünyası için dikkat çekici duyurulara ve paylaşımlara sahne oldu. Bu etkinlik kapsamında Mafia: The Old Country'den de yeni bir fragman yayınlandı. The Old Country için paylaşılan yeni fragman, oyunun hikâyesini ve mafyanın ayakta kalmasını sağlayan "aileye sadakat" ilkesini ön plana çıkarıyor.

Mafia: The Old Country, 8 Ağustos'ta Oyunseverlerle Buluşacak

Mafia: The Old Country, Mafia 3 ile tökezleyen seriyi köklerine geri döndürüyor. Çok sevilen ilk oyunu epey andıran The Old Country, hikâyeyi Amerika'dan İtalya'ya, mafyanın doğduğu topraklara taşıyor. Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13'ün geliştirdiği Mafia: The Old Country, üçüncü oyunun aksine açık dünya olmayacak. Bunun yerine ilk iki oyun gibi lineer bir hikâye anlatacak. 2K, bunun öyle uzun saatler gerektirmeyen, başı sonu belli bir oyun olacağını söylüyor. Şu ana kadar yapılan paylaşımlar, şirketin Mafia 3'ün başarısızlığından ders aldığını düşündürüyor.

Mafia: The Old Country, 8 Ağustos'ta PlayStation 5, Xbox Series X|S ve PC (Steam ve GeForce Now üzerinden)'a yönelik olarak satışa sunulacak. Oyun fiyatları şu sıralar 80 dolara doğru ilerliyor olsa da 2K yeni oyununu 50 dolara satışa sunacak. Oyunun ülkemizdeki konsol fiyatı yaklaşık 1950 TL olacak.

