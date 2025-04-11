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    Anlık Bildirim

    Mafia: The Old Country'nin çıkış tarihi yanlışlıkla sızdırıldı

    Bu yılın en heyecanla beklenen oyunlarından olan Mafia: The Old Country'nin ne zaman çıkacağı belli oldu. 2K'den gelen sızıntı, oyunun çıkış tarihini planlanandan önce ortaya çıkardı.
    Mafia: The Old Country Tam Boyutta Gör
    Bu yıl oyunseverlerle buluşacak en dikkat çekici oyunlardan biri de Mafia: The Old Country olacak. Kısa süre önce resmi olarak duyurulan yeni Mafia oyununun 2025'te çıkacağı biliniyor, fakat şu ana kadar resmi bir çıkış tarihi açıklanmadı. Ne var ki bu hafta gelen bir sızıntı, oyunun ne zaman çıkacağını açık etmiş olabilir.

    Mafia: The Old Country, 8 Ağustos'ta Çıkacak

    Mafia: The Old Country'yi geliştiren Hangar 13 stüdyosu ve oyunun dağıtımını üstlenen 2K, bu hafta Steam'deki blog sayfalarında bir paylaşım yaparak bu yılki PAX East fuarına dair planlarını paylaştılar. Yapılan bu paylaşımda Mafia: The Old Country'nin 8 Ağustos'ta PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5'e yönelik olarak çıkacağı belirtiliyordu. Hangar 13 ve 2K kısa süre sonra bu paylaşımı sildi ama bu sırada oyun meraklıları çoktan ekran görüntüsü almıştı bile. Gematsu tarafından paylaşılan bu ekran görüntüsünü altta bulabilirsiniz.

    Yeni Mafia oyununun çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Bu metnin en sonunda göreceğiniz üzere, doğrudan 2K tarafından paylaşılan bir metinde Mafia: The Old Country'nin 8 Ağustos 2025'te çıkacağı açıkça belirtiliyor.

    2K'in yeni Mafia oyununu ağustos ayında çıkaracak olması bu yılki oyun takvimi açısından da gayet mantıklı görünüyor. Bildiğiniz gibi oyun dünyası GTA 6'nın çıkışına hazırlanıyor. Yılın son çeyreğine muhtemelen GTA 6 damga vuracağı için, 2K gibi stüdyolar umutlu oldukları oyunlarını mümkünse son çeyrekten önce çıkarmaya çalışıyorlar.

    Mafia: The Old Country seriyi köklerine döndürecek. Çok sevilen ilk oyunu epey andıran The Old Country, hikâyeyi Amerika'dan İtalya'ya, mafyanın doğduğu topraklara taşıyor. Mafia 3'ü de yapan stüdyo olan Hangar 13'ün geliştirdiği Mafia: The Old Country, üçüncü oyunun aksine açık dünya olmayacak. Bunun yerine ilk iki oyun gibi lineer bir hikâye anlatacak.

    2K'in 8 Mayıs'ta PAX East fuarında düzenleyeceği panelde hem çıkış tarihini resmi olarak duyurması, hem de oyundan yeni bir oynanış videosu paylaşması bekleniyor.

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    vixx 3 saat önce

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    moffaka 2 gün önce

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