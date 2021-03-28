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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    MagHolder stand aksesuarı MagSafe uyumu ve sade tasarımıyla ilgi görüyor

    MagHolder stand aksesuarı telefonun arka kısmına yapışarak hem iki yönlü stand hem de kartlık olarak görev yapıyor. Oldukça ince ve sade bir tasarıma sahip.
    28 Mart 2021, 11:00 (3 sa.)
    369
    9
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    iPhone 12 ile birlikte sunulan MagSafe aksesuar ekosistemi pek çok yenilikçi fikre yol açmaya başladı. Standart firmaların yanı sıra ticari girişimler de kitle fonlama platformu üzerinde MagHolder bunlardan birisi.

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    MagHolder özellikleri ve fiyatı

    MagHolder aksesuarı oldukça sade bir tasarıma sahip ve MagSafe üzerinden iPhone 12 serisinin arka kısmına tutturuluyor. Diğer tüm telefonlar için ise yapışkan bir plaka kullanım kolaylığı sunuyor. iPhone modellerinin boyutlarına göre 3 farklı boyut mevcut.

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    Aksesuar özelinde bir stand ve yatay veya dikey şekilde kullanılabiliyor. Katlandığında ise ince bir yapıya kavuşuyor. İç kısımda kartlık da mevcut. Manyetik alanlara ve radyo frekanslarına karşı dayanıklı bir deri uygulaması tercih edilmiş.

    MagHolder aksesuarı 19$ başlangıç fiyatına sahip ve kısa sürede iki katı bağış toplamış durumda. Haziran ayında global çapta dağıtıma başlayacak olan aksesuarın nihai fiyatı ise 39$ olarak belirlenmiş.



    https://www.kickstarter.com/projects/1321055943/magholder-a-magnetic-wallet-stand-for-iphone-12-and-much-more
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