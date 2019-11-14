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    Magic Leap One ile Spotify başka bir boyuta geçiyor

    Spotify uygulamasını Magic Leap One başlığı ile zengin gerçeklik ortamına aktararak Minority Report filmindeki gibi pencereleri çevrenize yaymanız ve müzik dinlemeniz mümkün oluyor.
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    Mobil Uygulamalar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Magic Leap One ile Spotify başka bir boyuta geçiyor
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    Minority Report filmi ile bir kurgu olarak tasarlanan havada uçan pencereler zengin gerçeklik teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte en azından sanal olarak gerçekleşmiş durumda. Magic Leap One ve Spotify ortaklığı bunu en üst seviyeye çıkarmış durumda.

    Çıta yükseliyor

    Sanal gerçeklik sektörünün gizemli firması olarak bilinen ve ortada bir ürün olmamasına karşın önemli yatırımlar alan Magic Leap geçtiğimiz yıl sonlarında ilk zengin gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürmüştü. Magic Leap One gözlüğü iddialı ortaklıklar yapıyor.

    Ayrıca Bkz. "Intel bulut yapay zekâ sistemleri için ilk yongalarını tanıttı"

    Son olarak Spotify entegrasyonunu gerçekleştiren Magic Leap One çevrenize müzik listelerinizi ve kontrollerinizi yerleştiriyor. Aynı uygulamada olduğu gibi dinlediğiniz veya seçtiğiniz müzikleri başlığı çıkarsanız bile tekrar taktığınızda aynı yerde bulabiliyorsunuz.

    Spotify entegrasyonu Magic Leap firmasının Arkaplan Müzik Servisi – BMS teknolojisini temel alıyor ve ilk uygulama olma özelliğine sahip. Teknoloji gözlük takılı iken müzikleri arka planda çalmanızı sağlıyor. Magic Leap yeni ortaklığın daha fazla projeyi platforma çekeceğini düşünüyor.



    https://www.slashgear.com/magic-leap-one-plays-spotify-in-ar-where-you-left-them-in-the-world-14599520/ Yorum Yaz
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    alaz1903 1 hf. en beğenilen
    Kaç yıl önce "Daha iyisini getireceğiz" diyerek kaldırdıkları Lyrics (şarkı sözleri) desteğini getirsinler önce. Başka bir boyut falan sonraki hikaye.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    Yigit315 1 hf.
    dandik mevzuu
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    alaz1903 1 hf. en beğenilen
    Kaç yıl önce "Daha iyisini getireceğiz" diyerek kaldırdıkları Lyrics (şarkı sözleri) desteğini getirsinler önce. Başka bir boyut falan sonraki hikaye.
    1 Yanıt Yanıtla +12
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    AwesomeTALHAwx 5 gün yeni yorumcu alaz1903
    2017 de de Kayıpsıs Ses Kalitesi gelecek denmiş idi. Hala bekliyruz.
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