Magic Leap One ile Spotify başka bir boyuta geçiyor

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Minority Report filmi ile bir kurgu olarak tasarlanan havada uçan pencereler zengin gerçeklik teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte en azından sanal olarak gerçekleşmiş durumda. Magic Leap One ve Spotify ortaklığı bunu en üst seviyeye çıkarmış durumda.

Çıta yükseliyor

Sanal gerçeklik sektörünün gizemli firması olarak bilinen ve ortada bir ürün olmamasına karşın önemli yatırımlar alan Magic Leap geçtiğimiz yıl sonlarında ilk zengin gerçeklik gözlüğünü piyasaya sürmüştü. Magic Leap One gözlüğü iddialı ortaklıklar yapıyor.

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Son olarak Spotify entegrasyonunu gerçekleştiren Magic Leap One çevrenize müzik listelerinizi ve kontrollerinizi yerleştiriyor. Aynı uygulamada olduğu gibi dinlediğiniz veya seçtiğiniz müzikleri başlığı çıkarsanız bile tekrar taktığınızda aynı yerde bulabiliyorsunuz.

Spotify entegrasyonu Magic Leap firmasının Arkaplan Müzik Servisi – BMS teknolojisini temel alıyor ve ilk uygulama olma özelliğine sahip. Teknoloji gözlük takılı iken müzikleri arka planda çalmanızı sağlıyor. Magic Leap yeni ortaklığın daha fazla projeyi platforma çekeceğini düşünüyor.

https://www.slashgear.com/magic-leap-one-plays-spotify-in-ar-where-you-left-them-in-the-world-14599520/