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    Makine Hatıraları Uzay sergisi Samsung Galaxy S21 sponsorluğunda hayata geçiyor

    Refik Anadol’un 19 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında Pilevneli Dolapdere’de gerçekleşecek olan “Makine Hatıraları: Uzay” sergisi, Samsung Galaxy S21 Serisi katkılarıyla sanatseverlerle buluşacak.
    20 Mart 2021, 13:00 (3 sa.)
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Makine Hatıraları Uzay sergisi Samsung Galaxy S21 sponsorluğunda hayata geçiyor
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    Refik Anadol’un merakla beklenen dijital Makine Hatıraları Uzay sergisi ücretsiz olarak ziyarete açıldı. Teknoloji ve sanat arasında köprü olma görevini sürdüren Samsung da Galaxy S21 serisi ile sergiye ana sponsor oldu.

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    Makine Hatıraları Uzay sergisi neler sunuyor?

    “Hatıralar” ve “Düşler” başlıklı iki bölümden oluşan sergide Refik Anadol, yapay zekâdan yararlanarak verileri işleyip büyüleyici görsel materyallere dönüştürüyor.  Hatıralar bölümü uzayla ilgili yorumlanmamış verilerin görsel eserlere dönüştürülmesi ile ortaya çıktı. Düşler bölümü ise üç boyutlu veri heykellerini barındırıyor. 15 dakikalık seans her ziyaret edildiğinde farklı bir deneyim sunabiliyor. Sergide şimdiye kadar bir sanat eserinde kullanılan en büyük uzay temalı veri kümesinden yararlanılıyor.

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    4 katlı bir alanda projeksiyon cihazları, gerçek zamanlı yapay zeka sanat çalışması ve yapay zeka veri boyama gibi görsel teknolojiler kullanılarak üretilmiş eserler 19 Mart – 25 Nisan tarihleri arasında Pilevneli Dolapdere’de ziyaret edilebilecek.

    Bu görsel şölen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin özel desteğiyle; Borusan Otomotiv’in Türkiye distribütörü olduğu BMW, İBB iştiraklerinden Kültür AŞ ve Samsung Galaxy S21 Serisi ana sponsorluğunda hayata geçiyor. Sergi, Pazar hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak izlenebilecek. Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla hafta sonu kısıtlamalarında değişiklik olması durumunda sergi pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 arasında gezilebilecek.



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    mert1907 22 saat önce

    Millet astronot gibi gezecek ortalarda.

    Red_devil33 1 gün önce

    Bunla nasıl çalışacaksın ayrıca ekranı kirlense temizlemekten ayrı dert.

    TheJudgé 1 gün önce

    Millet zaten heryerde maske takanlarla ve çok bu konuda çok dikkatli olanlarla sürekli billur geçiyor bunu takanlarla tam billur geçerler

    bactry 1 gün önce

    korumasın bu tipe bak

    aybrkaknc 2 gün önce

    Bu baya Krogan orijini mi?

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    NeroWin (Ahmet Hakan Kablama) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Refik Anadol bu işin dünyadaki öncülerindendir. Global olarak da inanılmaz güzel çalışmaları mevcut. Bu vesilelerle YZ sanat alanında çok güçlü bir marka ve sektörün gelişmesini sağlayacaktır.
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    G gidi (gidi gidi) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    ibb gibi devlet kurumlarının böyle karın doyurmayacak işlere sponsor olmasını protesto ediyorum. Vatandaşın parasını keyfi şeylere saçıyorlar. Yazık çok yazık
    1 Yanıt Yanıtla
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    T th9 32 dk. ( Mesaj Silindi ) gidi
    sanat gereksizmidir, biz hayvan değiliz ki tek ihtiyacımız karın tokluğu olsun.
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