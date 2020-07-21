Makineli tüfekli drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'

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ASİSGUARD tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı drone sistemi SONGAR, yerli malı belgesini aldı. Songar, TOBB’dan aldığı Yerli Malı Belgesi’ne göre yüzde 83.42’lik yerli katkı oranına sahip.

SONGAR otomatik makineli tüfeğe sahip. 200 adet 5.56 kalibre 45 mm mühimmat taşıyor. Yüksek sabitleme yeteneği sayesinde isabetli atış gerçekleştiriyor. Son geliştirmelerle birlikte SONGAR’a bombaatar entegre edildi. Mesafe, balistik ölçüm, nişangah ve anons sitemi yetenekleri geliştirildi.

SONGAR, tek görev gerçekleştirme yeteneğinin yanı sıra çoklu olarak eş zamanlı görev yapabiliyor. SONGAR’ın “Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü” ile geliştirilmesi sürüyor. SONGAR, TSK ve güvenlik güçlerimiz tarafından operasyonlarda kullanılıyor.

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