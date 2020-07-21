Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Makineli tüfekli drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'

    Otomatik makineli tüfeğe sahip drone SONGAR, 'Yerli Malı Belgesi' aldı. SONGAR, TSK ve güvenlik güçlerimiz tarafından operasyonlarda etkin şekilde kullanılıyor.
    1 sa.
    458
    34
    10
    Savunma Sanayi
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Makineli tüfekli drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi'
    Tam Boyutta Gör

    ASİSGUARD tarafından geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı drone sistemi SONGAR, yerli malı belgesini aldı. Songar, TOBB’dan aldığı Yerli Malı Belgesi’ne göre yüzde 83.42’lik yerli katkı oranına sahip.

    SONGAR otomatik makineli tüfeğe sahip. 200 adet 5.56 kalibre 45 mm mühimmat taşıyor. Yüksek sabitleme yeteneği sayesinde isabetli atış gerçekleştiriyor. Son geliştirmelerle birlikte SONGAR’a bombaatar entegre edildi. Mesafe, balistik ölçüm, nişangah ve anons sitemi yetenekleri geliştirildi.

    SONGAR, tek görev gerçekleştirme yeteneğinin yanı sıra çoklu olarak eş zamanlı görev yapabiliyor. SONGAR’ın “Elektronik Nişangah ve Balistik Hesap Modülü” ile geliştirilmesi sürüyor. SONGAR, TSK ve güvenlik güçlerimiz tarafından operasyonlarda kullanılıyor.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 1 dk.
    Daha fazlasını istiyoruz çünkü biz bir adım atarken onlar 5 adim atıyor daha çok çalışmak gerekiyor ülke olarak millet olarak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    profecco 3 dk.
    İlk önce sınır karakollarına en az ikişer tane konup 24 saat idare edebilecek personel yetiştirilmeli. Devamlı 2-3 keko saldırıp duruyor akşam vakitleri.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    sametbulut67 22 dk.
    ilerlemeler gurur verici . Keşke tüm sektörlerde ilerlesek
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    smart1978 (X Y) 44 dk.
    Drone IHA dan baska birsey yok. Onlarca sektorde milyonlarca cesit urunlerin yuksek yerlilik oranlisi icin niye birseyler yapilmiyor ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ebavamqko 56 dk.
    he şöyle ... bu şekilde yazılması en doğrusu. bizim ülkede yerli bir girişim oluşturulmalı bu drone pazarı konusunda. bu araçlar pahalı... bizde işçilik ucuz. bu şekilde aynı kalitede ürünü 20 30 euroya daha aza piyasaya sürüdüğünde avrupada kolay pazar yüzdesi kapılır.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cocainbar (ismail bey) 1 sa.
    Yerli mali diyince Turk mali mi oluyor? Eger oluyorsa neden Turk mali diyemiyoruz?
    2 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 26 dk. yeni yorumcu cocainbar
    tavukmu yumurtadan çıkmıştır yumurtamı tavukdan ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    yyyaaannnbu (Yavuz Akcan) 5 dk. cocainbar
    Gayet açık aslında. Yerli üretim ülke sınırları içinde üretilen ürünler için geçerlidir. Üreten marka yabancı da olsa üretimi burada yapıyorsa bu yerlı üretimdir.Türk malı ise, bir Türk/Türk markasının ürünü demektir. Başka bir ülkede üretilse de marka Türk ise, ürün Türk malıdır.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    selim oğlu (yavuz demir) 1 sa.
    Türkiye'nin bu sektörde ilerlemesi hepimizin başarısı İnşAllah ileride daha da iyi yerlere gelicez. Bizi bekle amerikaa.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Alqu 1 sa. yeni yorumcu
    boncuk mermi atanını yapsalarda bizde satın alsak keşke çok güzel cicili bicili bir şey bu drone sektörü.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 25 dk. Xiaomi önümüzdeki ay 23 telefonu daha kararlı MIUI 12 sürümüne güncelleyecek 55 dk. Ryzen 4000G APU’ları 5000 MHz üzeri frekansları destekleyebilir 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Makineli tüfekli drone Songar'a 'Yerli Malı Belgesi' Sonraki Elektrikli SsangYong Korando SUV'dan ilk teaser geldi 2 sa. Samsung'dan 74 dolarlık telefon: Galaxy A01 Core 2 sa. Seagate’in Xbox Series X için üreteceği harici SSD karta ait web sitesi açıldı 3 sa. Asus’tan yüzde 65 boyutta oyuncu klavyesi 3 sa. Teklif Meclis'te: Sosyal medya düzenlemesine uymayan şirketlere 5 aşamalı yaptırım geliyor 4 sa. Google Meet artık Gmail uygulaması içerisinde 5 sa. Yüzyılın sonu itibariyle kutup ayılarının soyu neredeyse tükenebilir 6 sa. Elektrikli scooter girişimi Martı'ya 25 milyon dolar yatırım 7 sa. Nvidia MX350 grafikli MSI Modern 14 dizüstü bilgisayarı duyuruldu 8 sa. Windows 10 büyük güncellemeleri teke iniyor 19 sa. Elektrikli Hyundai Kona satışları 100 bin barajını geçti 20 sa. Sosyal medya düzenlemesi Cumhurbaşkanı'na sunuldu: İşte düzenlemenin detayları 20 sa. Shadow Warrior 3’ten 17 dakikalık oynanış videosu geldi 21 sa. BenQ MOBIUZ oyuncu monitörleri geliyor 22 sa. AMD Ryzen 7 4700G APU’su giriş seviyesi bir ekran kartı kadar hızlı 22 sa. TSMC pazar değeri olarak en büyük yarı iletken firması haline geldi 23 sa. QNAP ilk 2.5Gbps ağ anahtarını piyasaya sürüyor 23 sa. İptal edilen dizinin senaristi, Netflix olayının perde arkasını anlattı 1 gün 20 milyon ücretsiz VPN kullanıcısının kişisel verileri internete sızdırıldı 1 gün Boring Company'nin inşa ettiği tünellerde ulaşımın hangi araçlarla sağlanacağı netleşti Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız