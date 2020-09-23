Makyajlı 2020 Toyota Hilux Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

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Üç ay önce resmi olarak tanıtılan makyajlı Toyota Hilux Türkiye pazarına giriş yaptı. Dış ve iç tasarımındaki farklılıkların yanı sıra yeni teknolojileriyle de dikkat çeken makyajlı Toyota Hilux fiyatı 252.000 TL'den başlıyor.

Makyajlı Toyota Hilux’ın ön kısmına baktığımızda, yeniden tasarlanan ızgaranın güncel modeldeki göre biraz daha büyüdüğünü görebiliyoruz. Güncel modeldekine göre biraz daha küçük olan aydınlatmalar, yeni grafikleri ve LED gündüz sürüş farları ile Hilux’a daha sert bir görünüm katmış. Makyajlı Hilux’taki kozmetik dokunuşlar; Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jantlarla desteklenmiş. Pickup’ın arka bölümü de yeni LED stoplarla taze bir görünüme kavuşturulmuş.

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Makyajlı Toyota Hilux'ın içine göz attığımızda, Android Auto ve Apple CarPlay desteğine kavuşan bilgi-eğlence sisteminin 8 inçlik yeni ekran üzerinden kontrol edildiğini görüyoruz. Geliştirilen bilgi-eğlence sisteminin daha hızlı bir yazılım ve ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşıdığı belirtiliyor. Bunun yanı sıra Toyota Hilux'ta geri görüş kamerasıyla birlikte ön ve arka park sensörleri de bulunuyor. Dikkat çeken Invincible donanımında ise deri koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar ve direksiyon, JBL ses sistemi gibi özellikler olacak.

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Süspansiyon ve direksiyon sistemi de elden geçirilen makyajlı Hilux'taki "Aktif Elektronik Çekiş Kontrol Sistemi"ni artık 4x2 versiyonlarda da görüyoruz. Bunun yanı sıra aracın çekme kapasitesinin 450 kg arttığını ve 3.5 ton olduğunu da söyleyebiliriz.

Makyajlı Toyota Hilux; Adventure, Hi-Cruiser ve Invincible donanımlarıyla tek motor seçeneğiyle satın alınabiliyor. 150 beygir güç ve 400 Nm tork üreten 2.4 litre turbo dizel motor karşımıza çıkan tek seçenek. Aracın 4x2 ve 4x4 versiyonlarını 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla tercih etmek mümkün.

Makyajlı Toyota Hilux fiyat listesi şöyle:

Hilux 2.4L 4x2 Adventure 252.000 TL Hilux 2.4L 4x2 Adventure A/T 259.900 TL Hilux 2.4L 4x4 Adventure 292.500 TL Hilux 2.4L 4x4 Hi-Cruiser A/T 304.900 TL Hilux 2.4L 4x4 Invincible A/T 319.900 TL

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