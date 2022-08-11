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    Makyajlı 2023 Kia Ray'in tasarımı ortaya çıktı

    2011'de piyasaya sürülen ve 2017'de ilk makyaj operasyonunu geçiren Kia Ray 2023 model yılı için bir kez daha yenilendi. Tasarımında ufak dokunuşlar yapılan küçük modelin tasarımı haberimizde:
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    Makyajlı 2023 Kia Ray'in tasarımı ortaya çıktı
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    Kia'nın küçük modeli olarak genelde aklımıza ülkemizde de satılan Picanto gelir. Ancak bir de Güney Kore'de satılan Kia Ray var. İlk olarak 2011'de piyasaya sürülen küçük otomobil, 2023 model yılı için bir kez daha makyajlandı.

    Kia'nın diğer model tanıtımlarında da yaptığı gibi şimdilik sadece iç ve dış tasarım görselleriyle karşı karşıyayız. 2023 Kia Ray, 3595 mm uzunluğa, 1595 mm genişliğe ve 1700 mm yüksekliğe sahip. Makyajla birlikte öndeki 'tiger nose' panjur tasarımının değiştiğini ve ayrıca yeni Kia logosuna geçiş yapıldığını görmekteyiz.

    Bunun yanı sıra yenilenen farlarda C şekilli gündüz LED'lerine geçiş yapılmış. Tampon tasarımı da elden geçirilmiş ve eskiye göre daha sade bir hale getirilmiş. Kutu gibi bir tasarıma sahip olan modele profilden bakıldığında yeni tasarım jantlar dışında bir değişim yok. Arkada ise parlak siyah şeritlerle birbirine bağlanan yeni stoplar, reflektörler ve siyah arka difüzör dikkat çeken yenilikler arasında.

    Makyajlı 2023 Kia Ray'in tasarımı ortaya çıktı
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    2023 Kia Ray'in iç mekanında dişe dokunur bir değişim yapılmamış. 4.2 inç renkli ekrana sahip gösterge paneli bu alandaki en önemli yenilik diyebiliriz. Bunun dışında konsolun genel tasarımı aynı. Ek olarak, bu fotoğraflardan görünmüyor ancak Kia Ray'in sağ tarafında kayar arka kapı bulunuyor. Bu özelliğin de makyajla birlikte değişmediğini düşünüyoruz.

    Teknik detaylar henüz açıklanmadı fakat normalde Kia Ray'de 4 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen 1.0 litre MPI motor bulunuyor. Arıca Kia Ray'in tamamen elektrikli versiyonu da mevcut. Şirketin ilk elektrikli seri üretim modeli olma özelliği taşıyan araçta 50 kW elektrik motoru ve 16.4 kWsa lityum iyon batarya ile 138 kilometre sürüş menzili sunuluyor.

    Makyajlı 2023 Kia Ray'in tasarımı ortaya çıktı
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    2023 Kia Ray Eylül ayında Kore'de satışa sunulmuş olacak. Fiyatının makyaj öncesindeki versiyona yakın olması bekleniyor. Kia Ray'in ülkedeki güncel başlangıç fiyatı 13.550.000 Won (187.000 TL) olarak karşımıza çıkıyor.

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