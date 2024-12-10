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    Makyajlı BYD Dolphin Çin'de ortaya çıktı

    BYD'nin Türkiye pazarına getirdiği 6 modelden biri olan Dolphin Çin'de yenileniyor. Onay sürecinden geçen makyajlı BYD Dolphin'in tasarımı ve bazı özellikleri ortaya çıktı.
    Makyajlı BYD Dolphin Çin'de ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Çinli markanın diğer yeni modelleri arasında BYD Dolphin'in yüzü eskimişti. Makyajla genel olarak çok bir değişiklik yapılmasa da en azından ön tasarımı biraz daha toparlanmış. Yeni far grubu, BYD logosunun olduğu çerçeve ve tampondaki keskin çizgi otomobilin daha sportif görünmesini sağlamış.

    Yeni Dolphin'e yan taraftan baktığımızda yeni jant tasarımları dışında bir değişiklik göremiyoruz. Jantlar donanım seviyesine göre 16 veya 17 inç olarak tercih edilebiliyor. Arka kısımda ise markanın diğer modelleriyle uyumlu olacak şekilde stop grafikleri yenilenmiş ve ortadaki "Build Your Dreams" yazısı BYD logosuyla değiştirilmiş.

    Makyajlı BYD Dolphin; 4280 mm uzunluğa, 1770 mm genişliğe, 1570 mm yüksekliğe ve 2700 mm aks mesafesine sahip. Otomobilin altyapısında herhangi bir değişiklik yok ancak makyajdan dolayı selefine göre uzunluğu 10 mm kısalmış. Yeni Dolphin'in ağırlığı ise motor ve batarya konfigürasyonuna göre 1435 kg, 1480 kg ve 1600 kg olarak değişiyor.

    Makyajlı BYD Dolphin Çin'de ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Yenilenen Dolphin'in Çin'deki opsiyonel donanımları arasında panoramik cam tavan, ön-arka ve yan sensörler, ön-arka kameralar ve yan aynalara entegre edilen kameralar yer alıyor. Otomobilin motor seçenekleri 70 kW, 130 kW ve 150 kW olarak sıralanıyor. Son hızı versiyona göre 150 km/s veya 160 km/s olan model, BYD'nin lityum demir fosfat bataryasını kullanmaya devam edecek.

    BYD Dolphin'in mevcut versiyonu Çin'de 13.700 dolardan başlayan fiyatlarla satılıyor. 2024 yılında 21.712 adet Dolphin satıldı. Makyajla birlikte otomobilin satışlarında da artış yaşanması muhtemel. Çinli üretici, ikinci nesil Blade pillerinin %15 daha düşük maliyete sahip olacağını açıklamıştı. Dolphin'in bu pillerle donatılması halinde biraz daha ucuzlaması beklenebilir. 

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