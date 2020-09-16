Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor

    Elde edilen verilere göre motorlu kara taşıtlarından tahsil edilen ÖTV Ağustos ayında yüzde 370 oranında artarak 3.8 milyar TL'yi aştı. İlk 8 ayda otomotivden elde edilen ÖTV 19.9 milyar TL'yi aştı.
    1 sa.
    1b
    67
    9
    Otomobil Teknolojileri
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor

    Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), bugün devletin en büyük gelir kalemlerinden biri durumunda. Öyle ki motorlu kara taşıtlarından tahsil edilen ÖTV son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor.

    EBS Danışmanlık'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere göre ÖTV'nin toplam vergi geliri içerisindeki payı bu yılın sekiz aylık döneminde (ocak-ağustos) yüzde 24.04'e ulaştı. Otomotivden elde edilen ÖTV'nin oranı ise yüzde 3.9 seviyesine kadar yükseldi. Bir başka deyişle toplam ÖTV gelirlerinin yüzde 16.1'i otomotiv sektöründen geldi.

    İlginizi Çekebilir Avatar ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı

    Otomotivden elde edilen ÖTV Ağustos'ta yüzde 370 arttı

    Pandemi sürecine rağmen yılık ilk sekiz ayında Türkiye'de otomotiv pazarı yüzde 69.6 büyüdü. Söz konusu dönemde devletin otomotivden elde ettiği ÖTV geliri de yüzde 233 artarak 19.9 milyar TL oldu. Temmuz ayında otomotivden elde edilen ÖTV 2019'a kıyasla yüzde 712 artarak 5 milyar TL'ye ulaşmıştı. ÖTV gelirindeki rekor artış Ağustos'ta da devam etti ve yüzde 370 büyüme ile 3.8 milyar TL'yi aştı.

    Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor
    Tam Boyutta Gör

    ÖTV'de yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı

    Söz konusu veriler ışığında, otomotivden elde edilen ÖTV'nin şimdiden 2019 yılının toplamını 6.1 milyar TL aştığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, devletin yıl sonu için hedeflediği 18.8 milyar TL'lik ÖTV hedefine daha ilk sekiz ayda ulaştığı ve 1.1 milyar TL aştığı görülüyor.

    Otomotivden elde edilen ÖTV'ye Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) de dahil ettiğimizde, 2020'nin ilk sekiz ayında devletin otomotivden 33.7 milyar TL'yi aşan vergi geliri elde etmiş olduğu ortaya çıkıyor.

    ÖTV düzenlemesi fahiş fiyat artışı getirdi

    Otomobillerden alınan ÖTV oranı, aracın vergisiz fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Matrah değerleri 2018 yılından beri güncellenmediği için vergisiz fiyatı artan otomobiller daha yüksek vergi dilimine girmeye başlamıştı. Beklenen ÖTV düzenlemesi Ağustos sonunda yürürlüğe girdi fakat beklenenin aksine indirim yerine pek çok modelin fiyatında fahiş fiyat artışı görmemize neden oldu.



    https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/otv-sag-olsun-6039834/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    B-veritas (B Başbuğ) 40 dk. en beğenilen
    Devletler vatandaşlarının refah seviyesini arttırmak için çalışırlar.Bizde ise tam tersi bir durum var, üzülüyorum.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 sa.
    Devlet kılını kıpırdatmadan 20 25 milyar lira kazanıyor. Tek bir vergi kaleminden hem de. Neden üretim yapsın ki.
    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    AtiMX4 (Ati ) 9 dk.
    Bana ne ya araba alacak düşünsün.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    formgonder2055 (regaip duman) 35 dk.
    allahtan ekonomik kriz var ki piyasada araba bulunmuyor. kriz olmasa demek ki millet 3 er 5 er alacakmış. yersen😅
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    C-AyaR 37 dk.
    Kıtlık var gibi bayilerde araba bırakmayan, 60 ay vadeli krediyle yaşamını ipotek edip sıfır araba alan insanlara bu vergiler müstahak. Bir de bunun cep telefonu tarafı var. Ben olsam %500 vergi koyarım, nasılsa alıyor millet.
    Vergiden mi şikayetçisin? bilinçli tüketici olup almayacaksın kardeşim. Satışlar düşerse seve seve iner o vergiler.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    B-veritas (B Başbuğ) 40 dk. en beğenilen
    Devletler vatandaşlarının refah seviyesini arttırmak için çalışırlar.Bizde ise tam tersi bir durum var, üzülüyorum.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    alprkrkmz (alper korkmaz) 1 sa.
    Devlet kılını kıpırdatmadan 20 25 milyar lira kazanıyor. Tek bir vergi kaleminden hem de. Neden üretim yapsın ki.
    3 Yanıt Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 59 dk. alprkrkmz
    kominizim ile yönetilen ülkelerde devlet üretim yapar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mokoko_TR 58 dk. alprkrkmz
    üretim olsun diye özel tüketim vergisi alıyor kaç sene yalvardı c başkanı babayigit yokmu diye ... en sonuda çıktı üretim olcak devletin aldıgı vergi ithalat ihracat dengesizligi yüzünden ortaya çıkan faize gidiyor devlete kalmıyor yani
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    kediterbiyecisi (Abdulkadir Y.) 58 dk. alprkrkmz
    Şimdi sana göre arabayı, telefonu veya herhangi bir ürünü Devlet üretecek ve halk alacak öyle mi?
    Biraz saçma değil mi. O kadar firma var ve inanın TR de tonla ürün üretebilecek firmalar bunlar. Neden bu firmaların üretmeyişinin faturası Devlet'e kesiliyor.
    Sonuç olarak mecbur Devlet bu yola başvuruyor. İstiyorlarsa üretmesinler.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Intel 7680 shader içeren bir kart üzerinde çalışıyor, 8 GB GDDR6 bellekli DG2 sızdı 33 dk. RX 6000 serisine ait 2 ve 3 fanlı modeller gün yüzüne çıktı 51 dk. Tarihi an: Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün yapıldı 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor Sonraki Red Bull ile İstanbul semalarında benzersiz uçuş fırsatı 1 sa. Yeni nesil iPad Air'in yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları [Galeri] 2 sa. Excalibur Arena PUBG Lite Solo Turnuvası başlıyor 2 sa. TCL yeni bir akıllı aile saati piyasaya sürdü 3 sa. Tasarımıyla köklerine ışık tutan yeni Nissan Z Proto tanıtıldı 3 sa. AMD patronu Lisa Su’ya büyük onur 4 sa. Nvidia işlemci pazarına giriyor 6 sa. Microsoft'un su altında çalışan sunucu deneyi başarılı oldu 7 sa. Crysis Remastered'tan 8K 60FPS teknoloji fragmanı 16 sa. Yerli uçan araba CEZERİ ilk kez uçtu! 17 sa. Apple A14 Bionic ilk 5nm sürecinde üretilen yonga oldu 17 sa. iPad Pro’ya zam geldi! 18 sa. Apple Watch SE geldi, Apple Watch 3'ün fiyatı yükseldi 18 sa. iPadOS 14 çıkış tarihi açıklandı! 18 sa. Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi 18 sa. iPad Pro görünümlü yeni iPad Air tanıtıldı: İşte özellikleri ve Türkiye fiyatı 18 sa. Sekizinci nesil iPad tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 18 sa. Apple yeni fitness abonelik hizmetini duyurdu: Fitness+ 18 sa. Apple One abonelik paketi duyuruldu: Apple abonelikleri daha uygun fiyata tek pakette 18 sa. Apple'dan uygun fiyatlı akıllı saat: Apple Watch SE Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor?
    DonanımHaber
    Apple açıkladı: İşte iOS 14 çıkış tarihi
    DonanımHaber
    Amazon Türkiye’den dev hamle: Amazon Prime Türkiye’de!
    DonanımHaber
    Xbox Series X ve Xbox Series S Türkiye fiyatları belli oldu
    DonanımHaber
    💰Dolar=7,48 - Euro=8,88 - Altın=470 | 15 EYLÜL💰
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Warframe'in Dosya Boyutu En Az 15GB Küçülüyor
    Bölüm Sonu Canavarı
    DreamHack Masters 2020 Kış Turnuvası Duyuruldu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız