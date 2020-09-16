Otomotivden elde edilen ÖTV'de rekor artış sürüyor

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), bugün devletin en büyük gelir kalemlerinden biri durumunda. Öyle ki motorlu kara taşıtlarından tahsil edilen ÖTV son dönemde rekor üstüne rekor kırıyor.

EBS Danışmanlık'ın Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan elde ettiği verilere göre ÖTV'nin toplam vergi geliri içerisindeki payı bu yılın sekiz aylık döneminde (ocak-ağustos) yüzde 24.04'e ulaştı. Otomotivden elde edilen ÖTV'nin oranı ise yüzde 3.9 seviyesine kadar yükseldi. Bir başka deyişle toplam ÖTV gelirlerinin yüzde 16.1'i otomotiv sektöründen geldi.

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Otomotivden elde edilen ÖTV Ağustos'ta yüzde 370 arttı

Pandemi sürecine rağmen yılık ilk sekiz ayında Türkiye'de otomotiv pazarı yüzde 69.6 büyüdü. Söz konusu dönemde devletin otomotivden elde ettiği ÖTV geliri de yüzde 233 artarak 19.9 milyar TL oldu. Temmuz ayında otomotivden elde edilen ÖTV 2019'a kıyasla yüzde 712 artarak 5 milyar TL'ye ulaşmıştı. ÖTV gelirindeki rekor artış Ağustos'ta da devam etti ve yüzde 370 büyüme ile 3.8 milyar TL'yi aştı.

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ÖTV'de yıl sonu hedefi şimdiden aşıldı

Söz konusu veriler ışığında, otomotivden elde edilen ÖTV'nin şimdiden 2019 yılının toplamını 6.1 milyar TL aştığı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda, devletin yıl sonu için hedeflediği 18.8 milyar TL'lik ÖTV hedefine daha ilk sekiz ayda ulaştığı ve 1.1 milyar TL aştığı görülüyor.

Otomotivden elde edilen ÖTV'ye Motorlu Taşıtlar Vergisi'ni (MTV) de dahil ettiğimizde, 2020'nin ilk sekiz ayında devletin otomotivden 33.7 milyar TL'yi aşan vergi geliri elde etmiş olduğu ortaya çıkıyor.

ÖTV düzenlemesi fahiş fiyat artışı getirdi

Otomobillerden alınan ÖTV oranı, aracın vergisiz fiyatına göre değişiklik gösteriyor. Matrah değerleri 2018 yılından beri güncellenmediği için vergisiz fiyatı artan otomobiller daha yüksek vergi dilimine girmeye başlamıştı. Beklenen ÖTV düzenlemesi Ağustos sonunda yürürlüğe girdi fakat beklenenin aksine indirim yerine pek çok modelin fiyatında fahiş fiyat artışı görmemize neden oldu.

https://www.sozcu.com.tr/2020/otomotiv/otv-sag-olsun-6039834/

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